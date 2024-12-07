此生必去蜜月天堂！ 五星級奢旅特選 塞席爾「白馬莊園」全新開幕

在塞席爾白馬莊園海景 Villa 陽台享用早餐，眼前即是無敵海景。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旗下多座頂級度假莊園陸續獲得富比世旅遊評鑑五星級飯店，以及米其林星鑰肯定的「白馬莊園」（Cheval Blanc），於日前宣布第6家度假莊園將落腳全球知名的度假勝地塞席爾（Seychelles），已於2024/12/01正式開幕！

▲山景 Villa 泳池。 圖：Heavens Portfolio／提供

《國家地理雜誌》評為「一生必去的50個地點」的塞席爾，擁有色票無法定義的藍綠色清透海水、細緻如粉的軟綿沙灘，猶如伊甸園重現的海島風景，吸引儷人們雙雙前往享受甜蜜假期，尤其在成為名人如英國凱特王子妃等人的蜜月首選地後，塞席爾更躍上夢幻島嶼假期名單。12月開幕的「塞席爾白馬莊園」（Cheval Blanc Seychelles）就坐落在塞席爾最大島嶼，馬埃島（Mahé Island）上，風景如畫的 Anse Intendance 海灘邊。

▲海景 Villa 客房視野遼闊。 圖：Heavens Portfolio／提供

「塞席爾白馬莊園」由全球知名的奢華飯店建築師 Jean-Michel Gathy 擔綱設計，其空間規劃和馬爾地夫白馬莊園的寬敞高挑、巧妙融合在地景色等如出一轍，並結合 Joël Andrianomearisoa 和 Prune Nourry 等藝術家的作品，與「塞席爾白馬莊園」的當代風格相得益彰。

▲海景 Villa 寬敞的浴室。 圖：Heavens Portfolio／提供

總計52棟別墅，皆享有印度洋的壯麗景色，其中24棟毗鄰白色沙灘，28棟隱藏在綠色山丘中，與島嶼上自然風光合為一體。每棟別墅面積從220平方公尺（66.55坪）到620平方公尺（187.55坪）不等，且都配有12.5公尺的游泳池，無論是雙人繾綣或家族親友同歡皆適宜。

▲山景 Villa 的臥室。 圖：Heavens Portfolio／提供

5家餐廳提供自亞洲到精緻餐飲的選擇，「Le White」融合塞席爾克里奧爾風味的國際美食；主泳池旁的「Vivamento」，為旅客端上彷彿義大利陽光普照的明亮風味，具有地中海精神的「Sula」海灘俱樂部，以及致力於當代日本美食的「Mizumi」；最後是「Le 1947」準備的經典法國料理。

休閒部分，由美妝保養精品嬌蘭（Guerlain）擘劃舒緩旅客身心與保養肌膚的 Spa 中心，規劃了8間芳療室，以島上自然奇觀為靈感，將專業知識與健康注入 Spa 芳療選項，打造一隅放鬆的靜謐天堂。「Le Carrousel」則是專為小貴客們設計的遊樂空間，共計1,500平方公尺，包括戶外活動設施、水上樂園以及認識島上動植物的互動設備，讓親子同遊也能輕輕鬆鬆、盡興而歸。

「塞席爾白馬莊園」是該品牌繼馬爾地夫、聖巴瑟米以及聖特羅佩之後，為海島假期的愛好者再次精雕細琢出一處海島度假莊園，邀請全球旅客前往體驗與眾不同的海島頂級假期。即日起開放預訂，詳請請至「塞席爾白馬莊園」官網查詢。

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