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今年最後一場！雙子座流星雨令人驚嘆　亞太地區五大最佳觀賞點

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圖：Agoda／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為年度三大流星群之一的雙子座流星雨因流星數量眾多且色彩繽紛，是天文愛好者一年一度的最愛，最佳觀測時間為12月中，數位旅遊平台 Agoda 針對亞太地區，特別挑選了5大最佳地點，讓旅客能夠盡情欣賞這場自然奇觀的美麗。

被 CNN 譽為「全球最美日出景點」之一的布羅莫火山，擁有晴朗的天空和極低的光害，是理想的觀星地點。　圖：Agoda／提供
被 CNN 譽為「全球最美日出景點」之一的布羅莫火山，擁有晴朗的天空和極低的光害，是理想的觀星地點。　圖：Agoda／提供

Agoda 供應部資深副總裁 Andrew Smith 表示：「雙子座流星雨是一場令人驚嘆的天文盛事，無論身在何處，總能讓星空愛好者感到驚喜與滿足，Agoda很榮幸能幫助旅客在亞太地區找到完美的觀賞地點，親眼見證這場天文煙火秀。」

亞太地區五大雙子座流星雨觀賞地點

■ 印尼／布羅莫火山（Mount Bromo）：

被 CNN 譽為「全球最美日出景點」之一的布羅莫火山，也是印度教三大聖山之一，擁有晴朗的天空和極低的光害，是理想的觀星地點。

■ 紐西蘭／奧拉基麥肯齊（Aoraki Mackenzie）：

是世界上最大的國際暗空保護區，也被公認為南半球最佳星光觀測地，幅員達4千平方公里，擁有純淨的星空，提供無與倫比的觀星體驗。

▲紐西蘭奧拉基麥肯齊是世界上最大的國際暗空保護區，幅員達4千平方公里，擁有純淨的星空。　圖：Agoda／提供
▲紐西蘭奧拉基麥肯齊是世界上最大的國際暗空保護區，幅員達4千平方公里，擁有純淨的星空。　圖：Agoda／提供

澳洲／卡塔丘塔（Kata Tjuta）：

原住民語意思是「很多頭」，與烏魯魯同被阿南古人視為聖地，偏遠的沙漠地景為流星雨觀賞增添完美背景。

■ 泰國／考索國家公園（Khao Sok National Park）：

擁有泰國最大的原始森林，超過160萬年的歷史，高達12個保護區，被稱為世界上最古老的常綠雨林之一，這片國家公園的純淨環境為夜空觀賞提供了理想條件。

■ 日本／石垣島（Ishigaki Island）：

在日本被稱為「星星之島」的石垣島，也是日本國內首個被認定為「星空保護區」的地區，晴朗的天空與迷人的周邊環境，使石垣島成為觀星的頂級選擇。

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