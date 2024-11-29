阿提哈德航空2025年9月開通 「台北-阿布達比」波音787直飛航線

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿拉伯聯合大公國國家航空公司－阿提哈德航空宣布，將於2025/09/07起開通阿布達比至台北的每日直飛航班。這條新航線將透過阿布達比樞紐機場，連接台灣與倫敦、巴黎、羅馬、雅典、馬德里與巴塞隆納、里斯本與法蘭克福等20多個歐洲目的地。

▲阿提哈德航空將於2025年9月開通阿布達比－台北每日直飛航班。 圖：阿提哈德航空／提供

該航線將由兩艙等布局的波音787客機執飛，配備28個好評如潮的開間商務艙間和262個智慧經濟艙座位。航班將於21:45自阿布達比起飛，次日09:50抵達台北；回程航班則於19:35自台北起飛，次日00:15抵達阿布達比。

▲阿布達比－台北航線以波音787客機執飛，商務艙席次空間寬敞，配備18.5寸個人觸控電視、提供舒適的整套居家服飾。 圖：阿提哈德航空／提供

787機型的開間商務艙為 1-2-1 配置的走道座位，可延伸成80.5英吋（約200cm）長的180度平躺睡床，乘客個人活動空間增加了20％。開間商務艙都配備18.5英吋個人觸控電視與降噪式耳機，充電插座與 USB 連接埠。針對長程線的航班，阿提哈德航空亦提供舒適的整套居家服飾，與記憶床墊的夜床服務。

相較於傳統的套裝式菜單，阿提哈德航空獨樹一格提供商務艙乘客隨點即烹的單點式菜單。乘客可於自己喜歡的時間享受以亞曼尼聯名的精緻器皿呈現的美食佳餚，如同五星級餐廳般的個人化服務。

▲經濟艙智慧座椅也提升座椅舒適度 。 圖：阿提哈德航空／提供

經濟艙智慧座椅也提升座椅舒適度，包含獨家的「頭部支撐翼」、32英吋椅距、11英吋高清晰觸控螢幕以及不可或缺的充電插座與 USB 連接埠。若32英吋椅距不夠放置您的長腿，乘客亦可付費選擇36英吋的長椅距座位 （Extra legroom seat）。 阿提哈德航空每架飛機上均提供經濟艙乘客免費熱餐點或輕食，以目的地在地的當季新鮮食材烹製而成。

除了3種主餐選擇外，還有麵包與可口甜點，並可搭配您喜歡的飲品，包含軟性與酒精飲料、茶或咖啡。 B787 機隊配備了最新的飛行娛樂系統，擁有超過750小時的電影和節目，以及數百種精選音樂和多樣成人與兒童遊戲。

阿提哈德航空執行長安東諾阿爾多·內維斯（Antonoaldo Neves）表示：「這次航線拓展實踐了我們對旅客需求的重視。我們精心挑選能為旅客帶來獨特體驗、探險機會的城市。無論是欣賞令人嚮往的景色、體驗豐富的文化、探親訪友、商務發展或求學，我們的新航線都將助您實現旅行夢想。」

旅客可透過阿提哈德航空的中轉計劃，享受最多兩晚免費住宿，探索兼具傳統阿拉伯待客之道與現代魅力的阿布達比。這座城市擁有阿布達比羅浮宮、法拉利世界主題公園及潔淨海灘等眾多觀光亮點。

台北航線是阿提哈德航空最大規模網路擴張計劃的一部分，其他預計於2025年新開通航點包含香港，以及東南亞重要城市，如越南河內、泰國清邁、喀比、印尼棉蘭和柬埔寨金邊的航線。航空公司同時也擴展至美國亞特蘭大，以及北非阿爾及利亞首都－阿爾及爾和突尼西亞首都－突尼斯。

除上述新航點外，阿提哈德航空亦於今年稍早公布了10月新開航的丹麥首都-哥本哈根與德國度賽道夫，和12月即將開航的肯亞奈洛比與印度齋浦爾等新航點。除此之外，捷克布拉格、波蘭華沙與埃及阿萊曼等新航線也將於2025年夏季開航。

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