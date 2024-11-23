年末去哪度假最實惠？　亞洲區「泰國考艾」再度奪冠 「台東」拿下台灣第一名

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，台東以平均每晚3,200元的房價榮登台灣榜首；亞洲榜單中，泰國合艾（Hat Yai 或 Haad Yai）則以平均每晚1,472元奪冠，印尼梭羅（Surakarta，也稱蘇拉卡爾塔）及印度瓦拉那西（Varanasi）緊隨其後。這些目的地結合迷人的自然景觀與深厚的文化體驗，成為年末度假與慶祝的絕佳選擇。

Agoda 供應部門資深副總裁 Andrew Smith 表示：「假期是與親友共度美好時光並探索新事物的最佳時機，但同時也可能增加旅費負擔。Agoda致力於提供平價航班、住宿和體驗，幫助旅客減少支出，將更多預算留給年末送禮。」

泰國南部的合艾以每晚台幣約1,472元的房價，再度登上 Agoda 最實惠目的地榜首。 圖：Agoda／提供

【Top 1】泰國．合艾（平均房價：台幣約1,472元／每晚）

泰國南部宋卡府、鄰近馬來西亞的合艾再度登上 Agoda 最實惠目的地榜首。這座活力城市以街頭美食和市場聞名，假日期間燈火通明、節慶氣氛濃厚，金永市場更是購買聖誕禮物的絕佳地點。

【Top 2】印尼．梭羅（平均房價：台幣約1,504元／每晚）

梭羅以其傳統爪哇藝術和手工藝品提供豐富的文化體驗。城市內有令人驚艷的梭羅卡爾塔皇宮和受歡迎的大市場。假日期間，遊客可以欣賞傳統表演並品嘗當地美食，享受文化濃厚的年底慶典。

【Top 3】印度．瓦拉那西（平均房價：台幣約1,568元／每晚）

瓦拉那西是世界上最古老的城市之一，帶來一場精神與文化的旅程，恆河的著名台階提供靜謐的反思和慶祝空間。隨著年末的到來，城市以燈飾和節慶點綴，融合了精神性與年末慶典的獨特氛圍。

【Top 4】越南．大叻（平均房價：台幣約1,984元／每晚）

大叻再次成為越南最經濟實惠的旅遊地點，隨著聖誕節和跨年夜的臨近，大叻變成一個節慶天堂，燈火輝煌且歡樂洋溢，為難忘的假日記憶提供迷人的背景。12月通常帶來涼爽的山區氣候，營造出獨特的年底氛圍。

【Top 5】馬來西亞．美里（平均房價：台幣約2,080元／每晚）

美里以自然美景聞名，這座位於婆羅洲北部的城市擁有文化多樣性，提供輕鬆的假期體驗。遊客可以探索尼亞洞或海灘後，在美里時代廣場欣賞聖誕裝飾。

【Top 6】菲律賓．蘇比克（平均房價：台幣約2,752元／每晚）

蘇比克以陽光灑滿的海岸和冒險精神，是假期的熱帶天堂。在菲律賓，聖誕節是一個延長的節慶季，而蘇比克以其家庭友好景點和熱鬧的當地市場而生機勃勃，為聖誕節和新年慶典提供了充滿歡樂的海濱環境。

▲Agoda 公布台東為台灣年末最實惠地。 圖：Agoda／提供

【Top 7】台灣．台東（平均房價：台幣約3,200元／每晚）

快把握台東觀光補助最後一週！精打細算的國外旅客或想逃離大城市的台灣旅客，年底假期最適合前往台東。台東以壯麗的自然景觀和豐富的原住民文化而聞名，位於台灣最東部，是島上最早迎接日出的地點，成為新年慶典的熱門地點。近年來，更有多場大型音樂節讓台東成為年底旅遊的亮點。

【Top 8】日本．名古屋（平均房價：台幣約3,488元／每晚）

名古屋是一座充滿歷史和現代魅力的城市，提供獨特的假期體驗。遊客可以探索名古屋城和熱鬧的榮町區，同時享用名古屋的招牌美食，例如鰻魚飯和味噌豬排。城市的冬季燈飾和節日市場營造出魔幻的氣氛，非常適合慶祝聖誕節和新年夜。

【Top 9】韓國．麗水（平均房價：台幣約4,096元／每晚）

麗水是一座以美麗風景和海洋文化聞名的沿海城市，提供寧靜的假期休憩地。遊客可以前往烏冬島探索自然，或搭乘麗水海洋纜車欣賞城市景觀。城市內的冬季主題樂園，如La Terrace冬季村，為聖誕節提供了沉浸式的魔幻氣氛。

▲Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，亞洲榜單由泰國合艾奪冠；台東則榮登台灣榜首。 圖：Agoda／提供

以上透過各市場中排名前九的熱門目的地平均房價，數據基於住宿預訂情況。分析範圍包括2024年9月或10月期間預訂，入住日期在2024/12/24-12/31之間的訂單。上述價格為平均值，可能因實際預訂情況而有所變動。

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