快訊

12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：隊長腳都好了

12強賽／AIT慶祝美國隊擊敗委內瑞拉 附帶「3個字」讓台灣球迷全膜拜

薄瓜瓜神秘美嬌娘 羅東博愛醫院小公主許惠瑜容貌、學經歷曝光

年末去哪度假最實惠？　亞洲區「泰國考艾」再度奪冠 「台東」拿下台灣第一名

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Agoda／提供
圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，台東以平均每晚3,200元的房價榮登台灣榜首；亞洲榜單中，泰國合艾（Hat Yai 或 Haad Yai）則以平均每晚1,472元奪冠，印尼梭羅（Surakarta，也稱蘇拉卡爾塔）及印度瓦拉那西（Varanasi）緊隨其後。這些目的地結合迷人的自然景觀與深厚的文化體驗，成為年末度假與慶祝的絕佳選擇。

Agoda 供應部門資深副總裁 Andrew Smith 表示：「假期是與親友共度美好時光並探索新事物的最佳時機，但同時也可能增加旅費負擔。Agoda致力於提供平價航班、住宿和體驗，幫助旅客減少支出，將更多預算留給年末送禮。」

泰國南部的合艾以每晚台幣約1,472元的房價，再度登上 Agoda 最實惠目的地榜首。　圖：Agoda／提供
泰國南部的合艾以每晚台幣約1,472元的房價，再度登上 Agoda 最實惠目的地榜首。　圖：Agoda／提供

【Top 1】泰國．合艾（平均房價：台幣約1,472元／每晚）

泰國南部宋卡府、鄰近馬來西亞的合艾再度登上 Agoda 最實惠目的地榜首。這座活力城市以街頭美食和市場聞名，假日期間燈火通明、節慶氣氛濃厚，金永市場更是購買聖誕禮物的絕佳地點。

【Top 2】印尼．梭羅（平均房價：台幣約1,504元／每晚）

梭羅以其傳統爪哇藝術和手工藝品提供豐富的文化體驗。城市內有令人驚艷的梭羅卡爾塔皇宮和受歡迎的大市場。假日期間，遊客可以欣賞傳統表演並品嘗當地美食，享受文化濃厚的年底慶典。

【Top 3】印度．瓦拉那西（平均房價：台幣約1,568元／每晚）

瓦拉那西是世界上最古老的城市之一，帶來一場精神與文化的旅程，恆河的著名台階提供靜謐的反思和慶祝空間。隨著年末的到來，城市以燈飾和節慶點綴，融合了精神性與年末慶典的獨特氛圍。

【Top 4】越南．大叻（平均房價：台幣約1,984元／每晚）

大叻再次成為越南最經濟實惠的旅遊地點，隨著聖誕節和跨年夜的臨近，大叻變成一個節慶天堂，燈火輝煌且歡樂洋溢，為難忘的假日記憶提供迷人的背景。12月通常帶來涼爽的山區氣候，營造出獨特的年底氛圍。

【Top 5】馬來西亞．美里（平均房價：台幣約2,080元／每晚）

美里以自然美景聞名，這座位於婆羅洲北部的城市擁有文化多樣性，提供輕鬆的假期體驗。遊客可以探索尼亞洞或海灘後，在美里時代廣場欣賞聖誕裝飾。

【Top 6】菲律賓．蘇比克（平均房價：台幣約2,752元／每晚）

蘇比克以陽光灑滿的海岸和冒險精神，是假期的熱帶天堂。在菲律賓，聖誕節是一個延長的節慶季，而蘇比克以其家庭友好景點和熱鬧的當地市場而生機勃勃，為聖誕節和新年慶典提供了充滿歡樂的海濱環境。

▲Agoda 公布台東為台灣年末最實惠地。　圖：Agoda／提供
▲Agoda 公布台東為台灣年末最實惠地。　圖：Agoda／提供

【Top 7】台灣．台東（平均房價：台幣約3,200元／每晚）

快把握台東觀光補助最後一週！精打細算的國外旅客或想逃離大城市的台灣旅客，年底假期最適合前往台東。台東以壯麗的自然景觀和豐富的原住民文化而聞名，位於台灣最東部，是島上最早迎接日出的地點，成為新年慶典的熱門地點。近年來，更有多場大型音樂節讓台東成為年底旅遊的亮點。

【Top 8】日本．名古屋（平均房價：台幣約3,488元／每晚）

名古屋是一座充滿歷史和現代魅力的城市，提供獨特的假期體驗。遊客可以探索名古屋城和熱鬧的榮町區，同時享用名古屋的招牌美食，例如鰻魚飯和味噌豬排。城市的冬季燈飾和節日市場營造出魔幻的氣氛，非常適合慶祝聖誕節和新年夜。

【Top 9】韓國．麗水（平均房價：台幣約4,096元／每晚）

麗水是一座以美麗風景和海洋文化聞名的沿海城市，提供寧靜的假期休憩地。遊客可以前往烏冬島探索自然，或搭乘麗水海洋纜車欣賞城市景觀。城市內的冬季主題樂園，如La Terrace冬季村，為聖誕節提供了沉浸式的魔幻氣氛。

▲Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，亞洲榜單由泰國合艾奪冠；台東則榮登台灣榜首。　圖：Agoda／提供
▲Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，亞洲榜單由泰國合艾奪冠；台東則榮登台灣榜首。　圖：Agoda／提供

以上透過各市場中排名前九的熱門目的地平均房價，數據基於住宿預訂情況。分析範圍包括2024年9月或10月期間預訂，入住日期在2024/12/24-12/31之間的訂單。上述價格為平均值，可能因實際預訂情況而有所變動。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

名古屋 聖誕節 菲律賓

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

8年毒殺14人創史上之最！泰國蛇蠍女遭判死刑

勝過泰國、香港…南韓成台灣人最愛旅遊第三名 內行人揭2因素：不意外

六角規劃海內外展店

泰國台灣形象展 商機16億

相關新聞

年末去哪度假最實惠？　亞洲區「泰國考艾」再度奪冠 「台東」拿下台灣第一名

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，台東以平均每晚3,200元的房價榮登台灣榜首；亞洲榜單中，泰國合艾（Hat Yai 或 Haad Yai）則以平均每晚

土耳其卡帕多奇亞上帝視角一覽絕美地形　入住地下聖殿體驗奢華穴居

土耳其中部的卡帕多奇亞以熱氣球活動聞名於世，境內「格雷梅國家公園與卡帕多西亞岩石遺址」，更被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。這裡不只擁有火山活動與侵蝕作用形成的獨特自然景觀，基督教文明在此留下的洞穴教堂、地下城等遺跡也豐富了文化深度。

台灣奢旅正夯！Club Med秘境探索訂單狂飆5成

法國全包式度假村品牌Club Med積極推廣其秘境奢旅的「謐境探索系列」，專注提供旅客深度體驗的奢華旅遊。台灣市場的奢華旅遊也展現搶眼銷售佳績，根據Club Med最新數據，台灣市場秘境奢旅訂單成長近5成，顯示台灣旅客對奢華旅遊的需求已不僅止於傳統的豪華享受，而是更趨向於體驗深度探索與身心靈的重啟。...

土耳其4大溫泉 冬日來趟健康療癒之旅

土耳其擁有超過1,500個溫泉和260個溫泉設施，不僅提供豐富的溫泉資源，還結合住宿、理療和有益健康的清淡地中海飲食，土耳其的「健康旅程」吸引眾多國際旅客青睞。...

名人郵輪「千禧號、極致號、愛極號、尖峰號」要怎麼選？手把手傳授3招秘技，幫你快速找出理想的航程！

你知道名人郵輪嗎？這個國際級的豪華郵輪集團即將有四艘旗下郵輪，包括名人千禧號、名人極致號、名人愛極號和名人尖峰號將於明年準備在世界各地出航，停靠的地點包括青森、函館、曼谷、奧克蘭、阿拉斯加等。是不是等不及要和這四艘飛航郵輪一起出航探險了呢？現在就跟著AsiaYo一起看看今天的介紹吧！

11/1起啟航中東！ 「名勝世界壹號」杜拜中東海灣首亮相 標準清真友好遊輪認證、印度素食和國際餐膳服務

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年9月4日名勝世界郵輪在杜拜舉行首次記者會，並在杜拜經濟與旅遊局的支持下，宣布名勝世界壹號將在中東海灣首次亮相。從2024年11月1日起，以杜拜並途經 DP World

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。