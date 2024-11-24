星野集團RISONARE GUAM專案 攜手華航打造「關島奢華假期」

【旅奇傳媒/編輯部報導】星野集團旗下的 RISONARE GUAM 度假村攜手華航推出獨家優惠專案，為喜愛度假的旅客帶來無與倫比的關島天堂體驗。於指定時間內，旅客只需通過華航官方網站預訂機票，並透過 Rolisa Tour 訂房，連續入住3晚以上，即贈送 EARLY CHECK IN服務。

▲2023年4月開幕的 RISONARE GUAM 度假村，是座大人小孩都能同樂的海灘度假村。 圖：星野集團 RISONARE GUAM／提供

於2023年4月開幕的 RISONARE GUAM 度假村，是座大人小孩都能同樂的海灘度假村。度假村眼前是一整片淺灘海岸，這裡有著密克羅尼西亞中規模最大的水上樂園之一，設施豐富，有多座滑水道、人造海浪、兒童泳池及水上活動等等，一整天都玩不完，小孩大人都能充分享受。

此外，在此也能體驗查莫洛文化的燒烤派對，在杜夢灣最為耀眼的日落時分，熱情的飯店工作人員將如家人般地迎接訪客。讓您將透過飲食、遊戲和舞蹈時間等，感受關島文化，親身體會查莫洛式的款待。

▲孩童也能在度假村內享受多元的文化與體驗。 圖：星野集團 RISONARE GUAM／提供

中華航空與星野集團 RISONARE GUAM 的合作，將為您帶來不僅是度假的舒適，更是難忘的體驗。無論是水上樂園、私密海灘還是度假村內的各種活動，都將讓您的假期變得更加精彩，趕快預訂，開啟屬於您的關島奢華假期吧！

▲度假村地理位置優異，除了有一整片淺灘海岸更有豐富水上活動設施。 圖：星野集團 RISONARE GUAM／提供

▲到訪關島，別錯過親身體會查莫洛式的款待。 圖：星野集團 RISONARE GUAM／提供

中華航空 × 星野集團 優惠亮點

・華航機票優惠：從台灣出發前往關島的機票價格NT$10,780起（含稅），讓您輕鬆飛往關島。

・住宿優惠：11/27-12/26期間：NT$9,900起（每人/住宿3晚）；01/05-02/02期間：NT$11,900起（每人/住宿3晚）

・贈送 Early Check-in：預訂3晚以上的住宿，即可在班機抵達後立即入住，享受專屬的服務，省下等待時間，立刻開始度假之旅。

・渡假村內水上樂園免費使用：入住期間，您可免費使用 RISONARE GUAM 度假村內的水上樂園設施，無論是大人還是小孩，都能盡情放鬆和嬉戲。

・包含早餐：房價已包含每日早餐，為您的假期提供充足能量。

・限量特惠：此優惠每日僅提供5間客房，額滿即止，請勿錯過。

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