土耳其卡帕多奇亞上帝視角一覽絕美地形　入住地下聖殿體驗奢華穴居

【圖／文：田欣雲】

土耳其中部的卡帕多奇亞以熱氣球活動聞名於世，境內「格雷梅國家公園與卡帕多西亞岩石遺址」，更被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。這裡不只擁有火山活動與侵蝕作用形成的獨特自然景觀，基督教文明在此留下的洞穴教堂、地下城等遺跡也豐富了文化深度。





搭熱氣球翱翔仙境

體驗熱氣球這類活動，尤其需要幸運女神加持，因為在升空之前，隨時可能因天候不佳、風速過大而取消。撇除人品因素，適合來卡帕多奇亞搭熱氣球的季節是9至10月的秋季，和4至6月的春季，夏天天氣較熱，而冬天落雪、強風等不定因素較多，需根據當天情況判定是否起飛。不過靠天吃飯嘛，一切難說，比如今年一直等到5月初才正式「開球」。

很幸運地，第一次來卡帕多奇亞的我就搭上了熱氣球，而當得知不只昨天熱氣球停航，在我們這趟飛完之後，下午又宣布明日停飛！當下又覺得更幸運了。搭熱氣球得趁清晨天還未亮、氣流穩定時，驅車前往起飛點整裝待發，等到實際跨進球籃，心裡才多了些踏實感。隨著駕駛拉動閥門，噴射熱焰，視野與眼前五顏六色的熱氣球一起緩緩升空，漸漸的，看見朝陽升起，映照在廣袤無垠的奇異地貌上，這份感動真的無法取代！





地方觀光亮點精靈煙囪

卡帕多奇亞以獨特的「精靈煙囪（也叫仙女煙囪）」地貌廣為人知，紀念品商店貨架上除了熱氣球，最常見的就是這種一根根長得像菇類的石柱，或在柱上刻了門窗孔洞的蘑菇洞穴屋。遠在數百萬年前，當時火山噴發出的火山灰和熔岩沉積後，壓實形成下層較軟的凝灰岩，和覆蓋在其上的玄武岩，歷經長期風化和侵蝕作用，鬆軟的凝灰岩被逐漸剝蝕，留下這些頭大身小的奇特岩柱。來到帕薩巴卡拉里（Paşabağları）考古遺址，這裡保存了形態各異的精靈煙囪，有的像朵巨大蘑菇，有的則像身穿斗篷的隱士雕塑，入園可遠觀近看，還能走進裡頭端詳仔細，它們不僅是大自然的鬼斧神工，還保有珍貴的人類生活痕跡。早在拜占庭時期，帕薩巴卡拉里和附近的濟爾維（Zelve），都是基督教修道士的避難所，他們利用精靈煙囪的地形環境，建立住所、修道院、聖西蒙教堂和隱士洞穴，洞穴牆壁和教堂內部裝飾雖然經歷了歲月洗禮，但依然反映出當時工匠們的精湛技藝，和那顆對信仰的虔誠之心。另外，如果對這類的文化遺跡感興趣，「格雷梅露天博物館（Göreme Open-Air Museum）」保存了拜占庭時期的岩洞教堂及修道院，包括用精美濕壁畫描繪耶穌和門徒們故事的蘋果教堂（Elmalı Kilise）；因沒窗戶而讓壁畫保存鮮豔色彩的黑暗教堂（Karanlık Kilise）；描繪聖喬治屠龍（看起來像蛇）壁畫的蛇教堂（Yılanlı Kilise）。儘管部分圖像在聖像破壞運動中被部分破壞，仍是探索早期基督教藝術和文化的重要場域。





住奢華洞穴飯店聖殿宅

出於安全考量，原本居住在卡帕多西亞洞穴屋裡的民眾，許多都已搬遷。然而外國遊客若想體驗入住，仍有不少選擇，比如這家2024年初開幕的奢華洞穴酒店「聖殿宅邸」就是一例，它以但丁《神曲》為設計概念，將整棟空間劃分成上部的天堂、中間客房區的人界與地下層的地獄，融合《聖經》中伊甸園等題材，和主人家從世界收藏來的古董家具及當代藝術作品，讓沒有宗教禁忌的遊客迎接滿滿探索樂趣。

必須承認，Sacred Mansion房型若選擇套房以上，洞穴酒店的氛圍才漸漸顯現；如果入住最高等級的「神聖套房（Sacred Suite）」，就真有非常強烈的穴居感。我特別喜歡他們地下室「地獄SPA」的大膽創意，這裡溫度明顯比人界高些，也更切合主題，提供室內泳池、三溫暖、土耳其浴和按摩服務，足以讓人忘卻塵世紛擾。美味的早餐，在樓上帶有露台美景的餐廳享用，酒店位置坐落於格雷梅邊緣，清晨往窗外望去，就能欣賞到卡帕多奇亞壯麗的地質景觀和熱氣球升空，十足天堂般享受。





info：

簡述：卡帕多奇亞位於土耳其中部的安那托利亞高原，涵蓋今日內夫謝希爾（Nevşehir）和部分開塞利（Kayseri）、阿克薩賴（Aksaray）等省，該地區的總人口約30萬人，主要分佈在小鎮和村莊之中，如格雷梅、烏奇薩爾（Uçhisar）、阿瓦諾斯等。

幣值：1里拉約新台幣0.97元（2024年8月資訊）

電壓：220V，插座為兩孔圓插F型插頭氣候：卡帕多奇亞為溫帶大陸性氣候，夏季炎熱乾燥，最高溫度可達30°C；冬季寒冷，最低溫度可達-10°C，有時會降雪，適合冬季旅遊體驗不同風情。春秋兩季則氣候宜人，適合戶外活動。

航空資訊：台灣無直飛卡帕多奇亞航班，旅客可選搭土耳其航空從桃園機場直飛伊斯坦堡，再轉乘國內航班至內夫謝希爾卡帕多奇亞機場（Nevşehir Kapadokya Airport）。

入境相關規定：台灣旅客可線上免費申請電子簽證E-visa。

旅遊資訊網：

．土耳其旅遊局 goturkiye.com/

．帕薩巴卡拉里考古遺址 muze.gov.tr/

．格雷梅露天博物館 www.visitcappadocia.com/gorem





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