台灣奢旅正夯！Club Med秘境探索訂單狂飆5成

【文・莊士賢】

隨著疫情解封後，全球旅遊市場強勢回溫，奢華旅遊更是掀起熱潮。法國全包式度假村品牌Club Med看準這股趨勢，積極推廣其秘境奢旅的「謐境探索系列」，專注提供旅客深度體驗的奢華旅遊。台灣市場的奢華旅遊也展現搶眼銷售佳績，根據Club Med最新數據，台灣市場秘境奢旅訂單成長近5成，顯示台灣旅客對奢華旅遊的需求已不僅止於傳統的豪華享受，而是更趨向於體驗深度探索與身心靈的重啟。

香港及台灣市場總經理Stuart de Bourgogne、東南亞及太平洋市場銷售業務行政總裁Rachael Harding、台灣珂境總經理劉育慧。 圖／莊士賢 攝影

奢旅新篇章 自然、文化與身心靈的全新體驗

疫情過後，奢華旅遊逐漸站上主流舞台，並且根據市場預測，全球奢華旅遊產業的市場價值有望在2030年達到1.2兆美元。如果你曾經認為奢華旅遊僅是五星級飯店、精緻美食，那你可能要重新定義一下了。Club Med的謐境探索系列帶領旅人走進世界上最靜謐、純粹的自然秘境，不僅可擁抱大自然，還能徹底放鬆身心靈，重啟與自己內在的對話。

Club Med東南亞及太平洋市場銷售業務行政總裁Rachael Harding就指出，奢華旅遊市場的需求已從單純的物質享受，轉向深度體驗與自然共生。對於熱愛探索新事物、關心永續發展的旅客來說，謐境探索系列不僅是高檔度假選擇，更是一場心靈的冒險之旅。

她進一步表示，謐境探索系列的度假村除了選址在全球各大秘境，還依據當地特色設計多樣的館內外活動，配合全包式服務，旅人可以深入體驗當地的自然與文化。目前，該系列已在全球擁有20個度假村據點，佔Club Med全球據點近3成，是核心產品之一，而這些度假村以獨特的選址和高端體驗，吸引眾多旅客，成為Club Med業務擴展中的重要一環。

[ Club Med謐境探索系列中，最受矚目的度假村莫過於即將升級為謐境探索系列的北海道Kiroro Peak滑雪度假村。 圖／Club Med 提供

台灣市場大幅成長 奢華旅遊新主流

Club Med謐境探索系列中，最受矚目的度假村莫過於即將升級為謐境探索系列的北海道Kiroro Peak滑雪度假村。Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，隨著台灣旅客對於奢華旅遊的需求日益增長，以及喜愛深度探索自然秘境，亞洲首間謐境探索系列度假村—北海道Kiroro Peak滑雪村，無疑是今年冬季最具吸引力的度假勝地。除此之外，馬爾地夫、東非的塞席爾、法國阿爾卑斯山也逐漸成為詢問度快速成長的目的地。

有趣的是，Rachael Harding觀察到台灣旅客的旅遊偏好，和其他國家的旅客略有不同，她表示台灣旅客喜愛嘗試新事物，而度假村提供的各式活動，讓旅人有機會探索更多的未知世界。

Club Med 謐境探索系列帶給旅人不一樣旅遊體驗。圖為塞席爾度假村。 圖／Club Med 提供

全球拓展計劃 婆羅洲、南非、阿曼為新亮點

在拓展全球版圖方面，Club Med預計於2025年在馬來西亞的婆羅洲開設全新的「謐境探索系列」度假村。這座綠建築風格的度假村將座落於婆羅洲的熱帶雨林中，擁有400間客房，並結合沙灘與海景，讓旅客能在叢林中體驗無與倫比的自然美景。同時，Club Med也宣布，2026年南非的全新度假村將開幕，2028年則會進軍阿曼，為旅客提供更多獨特的度假選擇。

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