土耳其4大溫泉 冬日來趟健康療癒之旅

【文・ttn網路編輯】

在寒冷冬季來臨之前，前往土耳其的溫泉度假村是個完美的自我犒賞選擇。土耳其擁有超過1,500個溫泉和260個溫泉設施，不僅提供豐富的溫泉資源，還結合住宿、理療和有益健康的清淡地中海飲食，土耳其的「健康旅程」吸引眾多國際旅客青睞。

帕穆克卡萊 療癒之水

帕穆克卡萊（Pamukkale），也稱棉堡。以礦物質水形成的「鈣華梯田」而聞名，與古城希拉波利斯共同列為世界遺產。這裡的溫泉水自古以來被視為療癒之水，特別是在克利奧帕特拉古池中沐浴，水溫約35度，配以壯麗景色，彷佛置身童話世界。周圍還有其他富含鐵和鈣的溫泉區域，如薩拉伊科伊和卡拉海特，也值得體驗。

帕穆克卡萊（也稱棉堡），以礦物質水所形成的「鈣華梯田」聞名。 圖／土耳其文化旅遊推廣局 提供

阿菲永卡拉希薩爾 最著名的溫泉勝地

阿菲永卡拉希薩爾（Afyonkarahisar）擁有多個療癒小鎮，如加茲利戈爾和胡代。這裡的溫泉水對皮膚病及腸胃疾病有效，水溫介於42至53度。此外，泥浴和探索弗里吉亞山谷的歷史遺跡也是此地的亮點，使其成為健康旅遊的理想選擇。

布爾薩 匯聚許多豪華水療酒店

布爾薩（Bursa）自奧斯曼帝國時期便以其溫泉著稱，著名的溫泉包括切利克帕拉斯和卡拉穆斯塔法，水溫可達88度，擁有熱礦特性。奧伊拉特溫泉因可飲用的水質和毗鄰烏魯達山而受到青睞。這裡不僅有溫泉，還擁有眾多豪華水療酒店，提供含鎂豐富的熱水浴，適合尋求放鬆的遊客。

博盧 健康與自然完美融合

博盧（Bolu）以其豐富的自然環境和地熱水源聞名，溫泉分布於戈伊努克和卡拉卡蘇等地，水質富含礦物質，對健康有益。博盧靠近「阿班特湖」和「耶迪戈勒國家公園」，適合健行和野餐等戶外活動，提供一趟舒緩和放鬆的旅遊體驗。

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