11/1起啟航中東！ 「名勝世界壹號」杜拜中東海灣首亮相 標準清真友好遊輪認證、印度素食和國際餐膳服務

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年9月4日名勝世界郵輪在杜拜舉行首次記者會，並在杜拜經濟與旅遊局的支持下，宣布名勝世界壹號將在中東海灣首次亮相。從2024年11月1日起，以杜拜並途經 DP World 的米納拉希德港（Mina Port Rashid）為母港提供每週三趟航次。

其中包括週五出發的2晚薩巴尼亞週末航次、週日出發的3晚阿曼航次（哈薩布至馬斯喀特）、以及週三出發的2晚多哈航次，乘客可選擇組合任何航次，以延長航程至4、5或7晚。

▲名勝世界郵輪旗下「雲頂夢號」、「名勝世界壹號」榮獲全球素食認證，更連續兩年獲得清真友好認證。 圖：名勝世界郵輪／提供

作為“最懂亞洲的郵輪”，名勝世界郵輪運用數十年的國際經驗和專業知識來調節及滿足海灣市場的需求，尤其是穆斯林客人的清真飲食與服務。名勝世界壹號在從杜拜啟航時將獲得伊斯蘭合作組織或伊斯蘭國家標準與度量衡局（OIC/SMIIC）官方的標準清真友好遊輪認證，穆斯林乘客可放心地在船上享用經過認證的清真美食，其他清真友善的船上服務包括於特定設施和場所可提供同性服務。此外，還提供經過認證的素食和耆那教美食。

▲（左起）名勝世界郵輪總裁吳明發先生和 DP World 米納拉希德港（Mina Rashid）首席運營官 Hamza Mustafa 先生共同簽署合作備忘錄。 圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示：「對於名勝世界郵輪來說這是激動人心的時刻，因為距離【名勝世界壹號】於11月1日從杜拜首航的日子更近一步。海灣地區和亞洲市場以及各旅遊合作夥伴的反應都令人非常鼓舞，我們期待歡迎客人登船。」他補充說：「我們在海灣地區的部署將為杜拜和海灣地區成為首屈一指的郵輪地區帶來新機會。我們期待共同努力以促進當地入境和出境郵輪旅遊業。」

杜拜經濟和旅遊局郵輪旅遊和遊艇主管 Saud Mohammed Saeed Hareb 表示： 「在我們富有遠見的領導及合作夥伴的持續支持下，郵輪業務在杜拜旅遊業的發展中繼續發揮著關鍵作用，並以符合杜拜經濟議程 D33 為目標，進一步鞏固杜拜作爲全球領先商務和休閒城市的地位。與名勝世界郵輪的策略性合作證明我們致力於為我們的城市帶來更多樣化的郵輪體驗，更強調了杜拜作為郵輪中心的地位。我們感謝郵輪公司在評估市場需求及為當地和世界各地的旅客提供全面的世界級假期所付出的努力。我們期待歡迎第一批乘客登上名勝世界壹號，並為他們在登船及離船的杜拜提供精彩難忘的體驗。」

名勝世界郵輪將著名的亞洲品牌引入海灣地區，提供國際郵輪品味體驗，並調節以適應相應市場。名勝世界壹號於11月1日於杜拜啟航時恰逢是印度和亞洲的主要節日-排燈節，這吸引更廣泛的外籍人士以及飛航郵輪客人前往杜拜。

準備好登上名勝世界壹號欣賞一系列受海灣和亞洲區啟發而特別策劃又意想不到的表演和娛樂活動。首航恰逢排燈節慶祝活動，來自海灣和亞洲各地的客人將在名勝世界壹號上親身體驗燈光節活動。郵輪將裝飾得色彩繽紛，燈光明亮，並舉辦令人興奮的排燈節、古吉拉特邦美食節等娛樂活動，而整個慶祝週期間都有糖果和甜點提供。

參加船上的日夜派對，從充滿音樂和活力的表演者的「絢麗啟航」派對開始，讓您度過難忘時光。享受迷人的「暮光之夜」—一場令人著迷及感官提升的表演晚宴；或在星夜下舉辦「迷人的阿拉伯之夜派對」或「沙灘與綠洲派對」，體驗神奇的阿拉伯傳統文化、音樂和色彩。其他還有「寶萊塢派對」、「泡沫派對」、「雨中派對」以及「星空下的睡衣派對」等奇妙體驗。

此外，不要錯過令人驚嘆的編舞和視覺效果的舞台表演，其中包括自家創作的「信任 Trustfall」、「節奏與平衡 Rhythm & Balance」、「幸福萬歲 Love Matters」表演等。不同年齡層的客人還可以參加各種舞蹈課程，包括肚皮舞、國標舞、日本舞、佛朗明哥舞等；以及兒童、青少年和家庭卡拉OK、戶外充氣遊戲、小小夢想家寓教於樂項目等。

▲拜訪卡達魅力城市多哈，一遊卡塔拉文化村了解中東獨具特色的文化。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲馬斯喀特擁有令人驚嘆的景點，其白色建築周圍環繞著令人印象深刻的山脈和岩層。 圖：名勝世界郵輪／提供

此外，我們將航行到充滿異國情調的海灣，週末航次探索著名的薩巴尼亞島，該島以其美麗的海灘和擁有超過17,000隻動物的野生動物園而聞名。或探索阿曼的寶石城市馬斯喀特和哈薩布，那裡有令人驚嘆的山地景觀、沙灘和美麗的潟湖，以及經歷幾個世紀豐富的歷史奇觀和建築。乘客還可以乘船前往新舊交融、文化和民族的熔爐多哈，體驗沖沙及賽駱駝等各種冒險活動。

阿曼遺產和旅遊部旅遊趨勢司司長 Khalid Al Azri 先生表示：「阿曼遺產和旅遊部及其主要合作夥伴在準備工作中發揮了重要作用，以確保名勝世界郵輪於2024年11月至2025年4月期間在哈薩布和蘇丹卡布斯港口熱情款待旅客並提供真正的體驗。這項努力對於阿曼未來運營11 個港口的計劃發揮重大意義。」

卡塔爾旅遊局旅遊產品支援部門主管 Maryam Saoud 先生說：「我們很高興歡迎名勝世界郵輪首次來到多哈。名勝世界郵輪以其國際經驗和滿足乘客需求的專業而聞名，我們熱切等待她在當地首次亮相。卡塔爾旅遊局 2024-2025 年郵輪季預計將是迄今為止規模最大的一次，因為該季節將有許多首航以及返回的郵輪停靠碼頭。密切留意我們即將推出的新服務和優惠。」

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隨著即將到來的部署，名勝世界郵輪也很高興地宣布與該地區領先的海上樞紐－杜拜環球港務集團（DP World）建立新的合作夥伴關係，此次合作將聚焦在名勝世界郵輪船隊於拉希德港（Port Rashid）的母港安排。

▲名勝世界壹號11/1起，展開中東杜拜航次，見證沙漠奇蹟。 圖：名勝世界郵輪／提供

◉ 名勝世界壹號中東航次

■ 2晚 多哈海上遊 （週三出發）

2024/11/ 6,13,20,27；12/4,11,18,25

2025/1/1,8,15,22,29；2/5,12,19, 26；3/5, 12,19,26；4/2, 9

■ 2晚 薩巴尼亞海上遊 （週五出發）

2024/11/ 1, 8,15,22, 29；12/6,13,20,27

2025/1/3,10,17,24,31；2/7,14,21,28；3/7,14,21,28；4/ 4,11

■ 3晚 哈薩布—馬斯喀特海上遊 （週日出發）

2024/11/3,10,17,24；12/1,8,15,22,29

2025/1/ 5,12,19,26；2/2,9,16,23；3/2,9,16,23,30；4/ 6

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