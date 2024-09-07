在200公尺高空亂開機艙門！韓男下場慘 遭法院判賠1740萬

南韓韓亞航空去年5月從濟州島飛往大邱的航班，一名33歲男子在半空中打開緊急逃生門，嚇壞機上197名乘客，並導致機體受損，大邱地方法院民事庭5日判處男子需向韓亞航空賠償7.27億韓元（約新台幣1740萬元）。

韓國先驅報報導，這架客機當時載著許多準備去蔚山參加全國青少年運動會的學生，未料一名33歲男子竟在213公尺至243公尺高空處開啟艙門，導致9名小學生出現呼吸困難現象，班機落地後立刻將學童送醫治療。

涉案男子當場被捕後，於刑事庭被判處3年有期徒刑、緩刑5年，並且勒令接受精神治療。此外，南韓國土交通部估算客機緊急艙門、逃生滑梯損壞金額為6.4億韓元（約新台幣1530萬元），民事法官在考量各種情況後，宣判男子需賠償韓亞航空賠償7.27億韓元。