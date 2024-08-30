想今年出國趁現在了！KKday推「早鳥飛大阪免8000元、阿拉斯加極光免22000元」

想今年出國趁現在了！隨著秋冬旅遊季的來臨，知名旅遊電商平台KKday推出一系列針對早鳥及晚鳥旅客的優惠，滿足不同出遊需求，包含中秋富國島最低免16000元爽玩五天，還有台灣人很愛去的大阪更不用8000元，趕快親朋好友揪團玩起來了。

圖／KKday提供

這回KKday特別針對中秋、雙十假期檔期，KKday精選限量優惠機票，包括越南富國島五日、六日來回機票，價格由15,999元起，出發日期靈活選擇。此外，還有五日機加酒行程，入住獨棟泳池Villa，並加贈接送服務、包車一日遊及特色體驗，每人21,900元起；日本旅遊愛好者則有大阪及名古屋的特價機票，最低價格7,999元起，適合隨時計劃出發的旅客。

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除了傳統機票與飯店組合，KKday也針對短暫假期的旅客推出郵輪商品優惠。主打名勝世界壹號郵輪，提供石垣島、宮古島三天兩夜行程，每房折扣6,000元；四天三夜行程則前往沖繩那霸和石垣島，每房最高折扣10,000元，是全家出遊的理想選擇。這些優惠措施讓旅客能夠以更具彈性的方式規劃行程，無論是家庭旅遊還是短期度假，都能找到合適的方案。

還有今年至明年恰逢全球極光大爆發高峰期，位在北美地區的美國阿拉斯加、加拿大黃刀鎮、白馬鎮都是熱門極光景點，KKday推出「阿拉斯加極光多日遊」，有五日遊至七日遊安排，可以搭乘極光列車、入住極光星球或玻璃屋，遠離城市光害，讓你有絕佳的極光觀測體驗，售價21,600元起。

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即日起至9月22日，KKday於APP推出限定商品首購優惠，消費滿500元即享現折50元的好康，每週更有不同國家的人氣商品輪流上架，包括台灣龜山島半日遊、八斗子深澳鐵道自行車、日本與泰國網卡等熱門選擇。無論是想體驗在地文化還是享受異國風情，KKday都提供了豐富的選擇及超值優惠，讓旅客輕鬆享受秋冬旅遊的樂趣。