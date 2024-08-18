10大觀星美食饗宴！ 紐西蘭開箱美食佐從天而降的億萬顆星星 全球饕客踏上摘「星」之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】也許你曾經聽說過許多獲得美食評論權威認可的星級餐廳，但你是否聽過擁有「億」顆星的餐廳呢？為了向世界介紹紐西蘭有的在地美饌佳餚，紐西蘭觀光局在本月稍早與紐西蘭名廚 Ben Bayly 合作舉辦一場紐西蘭「億」星級饗宴，在坎特伯雷（Canterbury）限時開張了一間名為 Pou-o-kai 的戶外觀星餐廳，邀請全球的饕客們在星月交輝的夜空下，首度開箱運用在地特色食材與毛利傳統烹飪手法、精采絕倫的美食！

紐西蘭觀光局與獲獎名廚舉辦「億」星級饗宴。 圖：紐西蘭觀光局／提供

除了堅守 kaitiakitanga 理念（毛利語，監護和保護土地之意），更以 manaakitanga（毛利語，熱情友好的待客之道）作為待客的核心，向所有人傳遞慷慨、關懷、和溫暖的精神。而此次精心設計的佳餚也將陸續於 Ben Bayly 在紐西蘭各地包含奧克蘭、皇后鎮、箭鎮等地開設的餐廳（Ahi、Aosta、Origine、Little Aosta、The Bathhouse）輪流供應直至2025年8月，讓來自全世界各地的旅客都能品嘗。

▲紐西蘭「億」星級饗宴活動畫面。 圖：紐西蘭觀光局／提供

紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）表示：「對許多旅客而言，代表著非凡美食頂峰的米其林值得一趟特殊的旅程，而享譽全球的紐西蘭星空與美食同樣值得讚賞。我們敬邀全球旅客與我們一起，在這片星光熠熠的美景下，探索這片土地的自然之美，並體驗我們獨特的款待之道，一同沉浸在紐西蘭的文化中。」

本次活動發想來自天文主題旅遊趨勢的崛起，地球上有超過80%地區受光害影響，對於現代旅客而言，能夠逃離光害、置身於滿天星斗之下成了極其稀有的體驗，而在全球僅17個由國際暗空協會認證的「暗空保護區」中，5個地點便處於紐西蘭，並以保護夜空自然之美的「暗空國度」目標邁進。

為了邀請全球旅客一同感受，紐西蘭觀光局也特別公開10個隱藏版沉浸式觀星 x 美食體驗清單，盛情邀請所有熱愛享受美食和浪漫星際主題的旅客，都能來一場非凡的視覺、味覺饗宴之旅！

觀星美食體驗 #1：奧拉基庫克山的億萬星辰餐飲體驗

▲奧拉基庫克山的億萬星辰餐飲體驗。 圖：紐西蘭觀光局／提供

在紐西蘭南島的奧拉基庫克山國家公園內，Mt Cook Lakeside Retreat 為旅客提供了一場無與倫比的星光晚宴，除了餐廳將以當地最優質的食材準備六道米其林級別的佳餚作為開場外，旅客們也將被帶領到 Pukaki 天文台，透過望遠鏡探索星空的奧秘，欣賞南半球星空的壯麗景象，更有可能在特別的夜晚一睹南極光的神奇現象。

觀星美食體驗 #2：蒂卡普湖的暗夜星空餐廳

▲蒂卡普湖的暗夜星空餐廳。 圖：紐西蘭觀光局／提供

暗夜星空餐廳位於蒂卡普湖畔，無論白天或黑夜，旅客都能在這裡品嚐到南美風味的美味佳餚，作為世界上最適合觀星的地點之一，不論是白天或黑夜、晴天或雨天，旅客都可以在此清晰地看見天空中最閃亮的星辰，還可以俯瞰蒂卡普湖的雙拇指山（Two Thumb Range），天氣晴朗時甚至可以遠眺奧拉基庫克山國家公園令人驚嘆的山峰。

觀星美食體驗 #3：阿胡里里山谷的 The Black Diamond

▲阿胡里里山谷的 The Black Diamond 。 圖：紐西蘭觀光局／提供

遠離喧囂，隱藏在坎特伯雷南阿爾卑斯山的 The Black Diamond 餐廳，專為追求極致體驗的旅客而設計，在這裡，餐廳擁有超大面積的玻璃牆設計，能清楚觀賞到山谷和繁星點點的極致美景。旅客可以選擇騎馬、乘車、或徒步到達這片靜謐的世外桃源，並受到香檳和開胃小吃的盛情迎接，隨後享用豪華餐點，開啟一場無與倫比的寧靜奢華體驗。

觀星美食體驗 #4：瓦納卡的尖塔站高山小屋

▲瓦納卡的尖塔站高山小屋。 圖：紐西蘭觀光局／提供

尖塔站高山小屋坐落於南阿爾卑斯山區一個風景如畫的冰川谷內，這裡的廚師使用中奧塔哥地區最為新鮮的食材製作菜餚，包括自由放養的鹿肉、Lumina羊肉、和來自尖塔站自家農場的安格斯牛肉。熱情好客的服務和世界一流的美食，是真正宛如「非現實世界」的世外桃源。旅客可以在露台上用餐，並觀賞廣無邊際的燦爛夜空。

觀星美食體驗 #5：皇后鎮的艾美士菲爾餐廳

▲皇后鎮的艾美士菲爾餐廳。 圖：紐西蘭觀光局／提供

艾美士菲爾餐廳提供前所未有的奢華用餐體驗，旅客將在此完全遠離城市光害，被隨季節變化而改變的美景所包圍，並在繁星點點的夜空下享用餐點。曾在米其林三星餐廳磨練技藝的行政主廚Vaughan Mabee所創作的菜餚融入了漁夫、獵人、採集者和農民們的辛勤，代表著中奧塔哥地區的獨有風味。

觀星美食體驗 #6：吉布斯頓的羅莎山度假屋

▲吉布斯頓的羅莎山度假屋。 圖：紐西蘭觀光局／提供

羅莎山度假屋坐落在紐西蘭南島風景如畫的中奧塔哥地區，四周環繞著面積廣闊的黑比諾葡萄園，是當地海拔最高的葡萄園之一，旅客將可以在品酒師 Brian Dennis 的帶領下遊覽一座座美麗的葡萄園，也可以在晚上圍坐於壁爐旁，品嚐當地盛產的各種葡萄佳釀，盡情倘佯在美酒、美食、美景中。

觀星美食體驗 #7：懷赫科島的馬德布裏克屋頂酒吧

▲懷赫科島的馬德布裏克屋頂酒吧。 圖：紐西蘭觀光局／提供

依山而建的葡萄園彌漫著濃厚的南法風情，馬德布裏克酒莊被譽為「地球上最浪漫的地方之一」，旅客可透過酒莊的落地玻璃窗眺望對岸的奧克蘭市中心及天空塔。傍晚時分還可以在酒莊露台遠眺奧克蘭的天際線，或欣賞酒莊花園的夢幻薰衣草，餐廳提供靈感來自島嶼風味的菜餚，採用來自自家花園的食材製作而成，是美食愛好者放縱味蕾與欣賞星空美景的絕佳場所。

觀星美食體驗 #8：奧克蘭的 Bar Albert

▲奧克蘭的 Bar Albert。 圖：紐西蘭觀光局／提供

坐落在38層樓的 Bar Albert 是紐西蘭最高的露天酒吧，旅客可以在這裡將朗伊托托島與豪拉基海灣的廣闊美景一覽無遺，是觀賞日落的絕佳地點。這個富有裝飾藝術風格的酒吧以擁有豪華的皮革座椅和豐富的雞尾酒菜單聞名。

觀星美食體驗 #9：奧克蘭的 Queens Rooftop

▲奧克蘭的 Queens Rooftop。 圖：紐西蘭觀光局／提供

Queens Rooftop and Wineshop 提供了令人驚豔的懷特瑪塔港美景，賓客可以透過隱藏在店內的秘密電梯進入。菜單包括馬鈴薯雞蛋鬆餅、鯛魚炸肉排等創意菜餚，並供應當地最新鮮的海鮮餐點，在甲板上用餐的同時邊欣賞城市燈光和頭頂星空再適合不過！

觀星美食體驗 #10：皇后鎮的 Nest Kitchen

▲皇后鎮的 Nest Kitchen。 圖：紐西蘭觀光局／提供

Nest Kitchen 坐落於皇后鎮瓦卡蒂普湖上方的卡馬納湖景飯店，透過餐廳的落地窗可以欣賞到湖泊和星空的壯麗景觀，餐廳以採用紐西蘭天然食材為特色，並以採集的草藥和野生食材製作餐點。

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