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影╱巴西客機墜毀釀61死！失速垂直墜地起火畫面曝光
巴西一架雙引擎螺旋槳客機在東南部聖保羅州墜毀，當局確定機上至少61人全數罹難，墜機原因尚待釐清。
BBC等報導，巴西航空公司Voepass指出，該架客機載有57名乘客及4名機組人員，由南部巴拉那州前往聖保羅，最後在距聖保羅市約80公里的維涅杜市（Vinhedo）墜毀。
社群媒體上流傳的影片顯示，客機在空中旋轉及垂直下降，最終墜落一處住宅區附近著火，濃煙直竄。消防、軍警及民防當局派員到場，證實機上無人生還。
根據航班追蹤網站Flightradar24，該架客機於當地時間9日上午11時56分離開巴拉那州卡斯卡維爾（Cascavel），下午1時22分墜毀。根據該網站對飛行的監控，飛機在不到2分鐘的時間內就失去相當於5公里的高度。預計抵達聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）的時間是下午1時30分。
飛機失事原因尚待釐清，Voepass航空公司在聲明中表示，「墜毀的飛機沒有任何操作限制，所有系統都能夠執行飛行」。
當局表示，已尋獲黑盒子。法國與義大利合資的飛機製造商ATR稱將配合調查。
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）出席公開場合時，要求現場默哀1分鐘，並宣布全國哀悼三天。
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