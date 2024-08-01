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紐航推南半球避暑優惠至8/12 法航荷航與Uber合作可累積里程

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紐西蘭航空推避暑優惠，免費贈送國內線，亦可免費停點奧克蘭。並升級使用B777-300（77W）機型執飛台灣至奧克蘭航線。　圖：紐西蘭航空／提供
紐西蘭航空推避暑優惠，免費贈送國內線，亦可免費停點奧克蘭。並升級使用B777-300（77W）機型執飛台灣至奧克蘭航線。　圖：紐西蘭航空／提供

【旅奇傳媒/記者張偉浩、陳妍潔】紐西蘭航空推出2024夏季南半球避暑優惠，開票日自即日起至8/12，優惠內容包括台北直飛及香港轉機航班皆適用優惠票價，並免費贈送國內線延伸到基督城（CHC）及威靈頓（WLG），亦可免費停點奧克蘭（AKL），經濟艙最低28,500元起、豪華經濟艙56,900元起、商務艙95,900元起。最短停留5天，最長停留21天，出票地限於台灣。促銷優惠亦可搭配豪華艙等積分賽獎勵及直客抽獎活動，活動期間為10/26起至2025/3月，升級使用 B777-300（77W）機型執飛台灣至紐西蘭航線，提供更多更舒適的艙位選擇，歡迎多加利用。

▲法航荷航集團攜手 Uber，藍天飛行計畫會員可連結 Uber App 在法、荷任意城市預訂乘車服務並累積哩程。　圖：法航荷航集團／提供
▲法航荷航集團攜手 Uber，藍天飛行計畫會員可連結 Uber App 在法、荷任意城市預訂乘車服務並累積哩程。　圖：法航荷航集團／提供

即日起 Uber 成為法航荷航集團藍天飛行計畫的官方旅行合作夥伴，超過2,400萬藍天飛行計畫會員可將他們的帳號連結至Uber App，現在每透過 Uber 行程花費1歐元，就可以累積1英里哩程；每月使用 Uber 超過4次的用戶，每消費1歐元可以累積2英里哩程。當地居民和遊客只需在 Uber App 中連結藍天飛行帳戶，即可在法國和荷蘭的任意城市預訂乘車服務，累積哩程。這一全新合作夥伴關係為藍天飛行提供了更多的會員權益，包括在40多家航空公司和100多家商業合作夥伴處賺取和兌換哩程，藍天飛行哩程可用於購買永續航空燃料（SAF）、預訂或升級航班、預訂飯店房間、購買參與的計畫的品牌產品，或是捐款予慈善機構。

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