三大浪漫提案過七夕！手牽手一起走 繞著地球奢華遊

位於阿南巴斯群島、新加坡和印尼婆羅洲之間的小島上，Bawah Reserve 相當隱密而浪漫。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】七夕情節即將到來，計畫在特別的日子和另一半一起出遊，快把這幾家飯店記下來，可安排兩人的浪漫假期！以城市觀光、文化體驗和擁抱大自然為主題，專注於經營全球奢華酒店的 Heavens Portfolio 精選6家奢華且具質感的度假飯店，提供天下有情人作為享受雙人假期的參考。

【城市篇】

│137 Pillars Suites & Residences Bangkok．泰國曼谷│

▲頂樓無邊際泳池曾獲得泰國城市飯店最佳泳池之一的殊榮。 圖：Heavens Portfolio／提供

在大城市漫遊，最享受的旅宿優勢，莫過於有便利的交通，同時又享有寧靜的休憩空間。曼谷137柱套房飯店步行即可達捷運「澎蓬站（Phrom Phong）」，鄰近高級的 The EmQuartier 和 Emporium 百貨商場，飯店鬧中取靜，一踏進大廳，沉穩的裝潢用色、寬敞舒適的的高雅套房，彷彿一方綠洲。

▲為慶祝泰國參議院通過同婚法，素可泰套房推出相關優惠。 圖：Heavens Portfolio／提供

飯店頂樓的無邊際泳池曾獲得泰國城市飯店最佳泳池之一，不僅可享受沁涼，也是俯瞰城市景觀的絕佳賞景處。花園池畔的瑜伽課程和 SPA 中心是平衡繽紛都市觀光的寧靜處；精緻如珠寶盒的下午茶、有城市夜景為伴的泰式餐廳的豐富季節菜色對於美食愛好者來說，不容錯過。為慶祝泰國參議院通過同婚法，飯店即日起推出適用一整年的浪漫之旅（Romantic Getaway）優惠住宿專案，2人同行包含素可泰套房一晚住宿加上早餐與3道菜式晚餐、芳療按摩，以及巧克力和香檳等開床服務，費用900美元起。詳情請至飯店官網。

│Armani Hotel Milan．義大利米蘭│

▲總統套房。 圖：Heavens Portfolio／提供

一如 Armani 品牌高雅俐落的高級訂製服，由 George Armani 親自操刀設計的米蘭阿瑪尼飯店（Armani Hotel Milan），主打簡約的內部設計、妥貼的客製化服務，深受全球旅客的喜愛。

▲Bamboo 酒吧。 圖：Heavens Portfolio／提供

飯店位置就在米蘭市中心，鄰近 Montenapoleone 名品購物街，前往米蘭大教堂和斯卡拉歌劇院僅咫尺之遙，兩人同行可輕鬆遊覽，漫步時尚之都、歷史古城。結束一日城市遊程，Armani / SPA 從頭到腳的保養和芳療按摩，是舒緩身心的充電場。晚餐前可在飯店 Bamboo 酒吧輕鬆啜飲一杯 Aperitivo，再同享飯店餐廳 Armani / Ristorante 的精緻義大利料理。想要深度感受品牌精隨或已是品牌追隨者，飯店提供的訂製服體驗或是前往 Armani / SILOS 藝廊參觀，都可透過飯店人員協助安排。

【文化體驗篇】

│Grand Hotel Tremezzo．義大利科莫湖│

▲宛如「活博物館」，特雷梅佐大飯店內處處都美得令人屏息。 圖：Heavens Portfolio／提供

位於群山環繞之間，科莫湖（Lake Como）一直以來都是北義大利如詩如畫的度假勝地。特雷梅佐大飯店（Grand Hotel Tremezzo）坐落湖畔的西側，從歐洲美好年代開業至今，仍持續傳遞義式享受美好生活（la dolce vita）的精神，備受國際旅客的喜愛。今年才過一半，飯店就已先後獲得米其林星鑰（MICHELIN Key）兩把金鑰，以及國際旅遊媒體《Travel +Lesuire》年度讀者票選最佳飯店之一的殊榮。總計82間客房和套房的用色明亮溫暖，文藝復興風格的裝飾是畫龍點睛，絨布沙發顏色隨著客房設計而異，無論是湖景或花園景觀的房間都有充足的自然光線。若為義大利藝術和歷史迷，就別錯過飯店的 Villa Sola Cabiati 別墅，建於16世紀的義大利新古典主義別墅猶如一幢「活博物館」。

▲面湖泳池充分享受度假的優閒感。 圖：Heavens Portfolio／提供

不僅擁有12英畝正對湖景的花園綠地，頂級的 SPA 芳療以及湖濱泳池畔，以及多家供應經典義式料理的餐廳。其精緻美味成為影星喬治克隆尼與妻子在夏季避暑時，經常流連的用餐地。此外，專人導覽科莫古城，參觀美術館、遙想過往維絲綢中心的風華；前往聖喬凡尼教堂（San Giovanni）參觀壁畫等，亦或參加品酒會、和主廚學做義大利料理、披薩或 gelato 冰淇淋，都為雙人湖濱假期，增添更多探索地方人文的趣味。

│Azumi Setoda．日本廣島│

▲精緻餐具展現昔時尾道市作為交通要塞的繁華過往。 圖：Heavens Portfolio／提供

Azumi Setoda 坐落於廣島縣尾道市的生口島上，距離碼頭不過1～2分鐘步行距離。建築承接早年在瀨戶內海製鹽和經營航運的堀內家族的莊園，外觀與基本結構保留了140年歷史建築的精髓，內部空間與客房則經過精心設計，打造出現代而舒緩的空間。餐飲服務選用瀨戶內當地食材烹調法式料理，精緻的餐具仍能遙想當年尾道市為交通要塞的繁華過往。

▲Azumi Setoda 的客房簡約典雅。 圖：Heavens Portfolio／提供

坐落謐靜小鎮，Azumi Setoda 仍可為愛好日本文化的旅客，規劃出豐富精采的地方體驗，包括街巷生活體驗、跨海大橋騎行、嚴島神社體驗、咖啡工作坊、品酒活動等，逢檸檬採收季，亦可安排前往果園摘採，甚至可安排一日漁夫活動。此外，熱愛藝術季的朋友大多對於三年一回的日本瀨戶內海藝術季不陌生，若想舒適的和另一半一起欣賞2025藝術季，飯店也將針對觀展住客準備船隻接駁，輕鬆觀展一日後還可回到飯店對街，由同一團隊管理的「Yubune」旅館浴場放鬆。

【山海自然篇】

│Bawah Reserve．私人島嶼│

▲Bawah Reserve 相當適合雙人奢華旅行。 圖：Heavens Portfolio／提供

Bawah Reserve位於阿南巴斯群島、新加坡和印尼婆羅洲之間的小島上，初建造時新加坡建築師 Sim Boon Yang 便以業主夢想中的環保烏托邦國度為藍本，逐一透過竹子、回收木材等建材，結合本地工藝技術架構出對環境造成極低衝擊的獨島度假村。

▲坐落在豐富生態自然環境之中的 Bawah Reserve。 圖：Heavens Portfolio／提供

海島周邊豐富的生態自然環境，適合一起跟著專業教練潛到海底探索，或在水上屋旁直接躍入海中浮潛享受沁涼；清晨可隨著浪潮呼吸的瑜珈伸展、海上風帆、獨木舟，同步探索叢林或潛入海中協助保護珊瑚生態，預訂一趟日出或黃昏的海上浪漫巡遊，一起動手學印尼料理或調酒、認識在地食材，安排沙灘野餐、日落小酌，或天氣適宜的夜晚靜靜地觀星等。相當適合喜愛海島假期，且在意秘境度假感的有情人們。

│7132 Hotel．瑞士格勞賓登州│

▲在瑞士格勞賓登州可以享受多樣戶外活動。 圖：Heavens Portfolio／提供

瑞士格勞賓登州擁有豐富的自然資源，高山湖、多種難易度的步道、壯麗崎嶇的峽谷以及迷人的山城小鎮，像是位於北方、歷史最古老的庫爾（Chur）擁有當地多元的跨區單車遊程，適合喜愛在山林間單騎馳騁的旅客；擁有香檳天氣的聖莫里茨（St. Moritz）不僅周邊有步道，夏季的聖莫里茨湖上也提供了豐富的親水活動。

▲集結世界級建築大師之作的7132飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供

暢快享受山林美景的同時，各地又有舒適奢華和大師設計的頂級飯店，以及米其林級的餐飲享受，加上完善的溫泉以及桑拿設施，像是全球頂級飯店之一的聖莫里茨庫爾姆飯店（Kulm Hotel St. Moritz）、集結了世界級建築大師之作的7132飯店（7132 Hotel）、位於美麗山麓的格拉斯大飯店（Grand Resort Bad Ragaz）等，都是熱愛親近山林，同步登高望遠的兩人度假的完美選擇。

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