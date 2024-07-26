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「2025跨年雄獅旅遊優惠」搶先看！雪梨杜拜紐約統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／雄獅旅遊官網
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四大跨年勝地，保證滿足讀者的海外跨年願望！雄獅旅遊精心規劃四大超夯旅遊景點包團行程，讓您在雪梨、杜拜、紐約和尼泊爾迎接2025年的到來。無論是浪漫的煙火船、壯麗的煙火秀、時代廣場的倒數時刻，還是聖山曙光的迎接，目前熱鬧開團中，趕快揪團衝出國，開啟新年的美好回憶！

雪梨跨年享受煙火第一排

告別陸上的擁擠人群，登上炙手可熱的跨年煙火船，以高速、穩定的行駛在海上，優雅地享受美食饗宴與精采歌舞秀，紅白酒啤酒無限暢飲。這浪漫且時尚的方式，一起奢華迎接新年。行程包括港灣餐廳煙火搖滾區、五星住宿、田園採櫻桃、小企鵝歸巢、火車等。特別安排炫彩嗨一夏雪墨雙城8日行程，可以在8天內盡情探索雪梨和墨爾本的魅力。早鳥優惠最高扣五千，12/26出發，8日行程每人最低140800元起。

圖／雄獅旅遊官網
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尼泊爾世界和平塔迎曙光

享受聖山魚尾峰的第一道曙光，安排前往世界和平塔，在晨曦中欣賞秀麗風光及魚尾峰的雄姿。跨年夜更有歡慶派對，讓您在自然美景中迎接新年。行程包含喜馬拉雅山脈的壯麗景色和奇旺國家公園的野性之旅，一起體驗尼泊爾的自然與文化魅力，此行程適合喜愛探險和自然美景的旅客。12/28出發，9日行程每人最低61900元起。

圖／雄獅旅遊官網
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杜拜安排奢華跨年夜

與一般旅行社不同，雄獅旅遊安排在Palace Downtown Dubai度過2024年的最後一晚。享用晚餐後，在跨年倒數時享受壯麗的煙火秀與聲光震撼。行程包括哈里發塔煙火、跨年奢華晚宴、奇趣地球村、七星級與八星級雙飯店豪華餐、五星飯店住宿。也將體驗杜拜的現代與傳統交融的魅力，如參觀杜拜博物館和黃金市集，這是一次集豪華與文化於一體的難忘旅程，12/28出發，7日行程每人最低129900元起。

圖／雄獅旅遊官網
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紐約時代廣場享水晶景觀房跨年

每逢跨年，時代廣場周邊一房難求！雄獅旅遊搶先卡位，安排「希爾頓時代廣場飯店」水晶球景觀房，可以選擇在房間內跨年或前往現場迎接倒數。行程包括費城、華盛頓、EDGE景觀台、河畔西餐等。除了參與紐約市的跨年慶典，您還將有機會探索美國東岸的歷史和文化，參觀著名景點如自由女神像和國家廣場，這是一次不容錯過的美東探索之旅。12/27出發，8日行程每人最低110900元起。

圖／雄獅旅遊官網
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