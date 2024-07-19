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微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃
微軟（Microsoft）19日線上服務故障導致的災情傳遍全球，日本大阪環球影城、JR西日本和捷星航空也受到波及，分別出現商店無法結帳，及列車運行位置沒有顯示等狀況。
日本朝日新聞報導，大阪環球影城當地時間當天下午2時左右系統開始出現故障，導致顧客無法結帳，園區內餐廳和商店因而暫停營業，但設施不受影響。園方緊急免費分發瓶裝水防止遊客中暑。
大阪環球影城一名負責人說：「餐廳有時會相當繁忙，目前正在用餐和購物的顧客都受到影響。」
JR西日本公司則是在下午2時22分左右起，網站和應用程式顯示列車運行位置的系統有問題，近畿部分地區沒有顯示列車運行位置，目前尚不知何時恢復正常。廉價航空日本捷星航空也出現系統故障，目前還在詳細調查影響。
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