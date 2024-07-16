探訪神祕國度「沙烏地阿拉伯」 利雅得、吉達的古文明ｘ未來感震撼之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】探索古老遺址追尋古文明的跫音、抬頭凝望城市天際線讚嘆當代建築奇蹟、遠眺數百萬年時光侵蝕的紅砂岩……，在都市與荒漠、古老與未來的交會之地「沙烏地阿拉伯」，永信旅遊憑藉深耕中東的實力，推出3支特色旅遊行程，引領遊客深入探索伊斯蘭世界，體驗沙烏地阿拉伯與眾不同的旅遊魅力！

莊嚴的馬斯馬克堡壘。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

廣袤的沙烏地阿拉伯涵蓋多樣氣候環境、自然山水與歷史文化遺跡，知名的世界遺產包括吉達的巴拉德老城、埃爾奧拉的黑格拉考古遺址、德拉伊耶的圖拉伊夫遺址，還有全世界最大綠州－哈薩綠洲等等；此外，沙烏地阿拉伯兩大城市利雅得、吉達更有值得一看的景點，吸引遊客造訪神秘的沙烏地阿拉伯，體驗其獨特風貌。

花園城市／利雅得（Riyadh）

▲王國中心為利雅得的地標建築。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

利雅得為沙烏地阿拉伯首都，是繁榮的商業、金融中心，同時保留文化和歷史遺跡，摩天大樓王國中心為地標景觀，是遊客必訪景點，共99層，建築內包括購物中心、四季酒店和私人公寓；塔頂是知名的天空橋，可俯瞰整座利雅得的都市景象，一覽壯觀的天際線。

莊嚴的馬斯馬克堡壘見證了沙烏地阿拉伯建國史上的偉大事件，共有西側的要塞大門、清真寺、議會、東北側的水井，以及錯落在庭院四角的塔樓，遊客可透過陳列室的展件和牆壁上懸掛的古代歷史遺跡見證歷史。鄰近利雅得的德拉伊耶，是沙烏地阿拉伯王朝歷史上第一座首都，其中的圖拉伊夫遺址（世界遺產UNESCO），保存完好的宮殿、清真寺、學校和居住區等設施，見證了沙烏地阿拉伯王朝的輝煌，其正宗的納吉迪建築，也引領遊客窺見早期納吉迪人的日常生活、活動與真正的傳統。

▲讓旅人流連忘返的的阿爾扎爾傳統市集。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

充滿異國風情的傳統市集，是遊客的最愛！阿爾扎爾傳統市集佔地3.8公頃，是利雅得最古老的傳統市場之一，小巷弄已有百年歷史，露天市場以古董、稀有硬幣和舊器皿聞名，探索古老的瓷磚走道和建築建築風格，在焚香、烏木、東方香水的氣息中享受神秘的中東情調。此外，還有棕櫚農場、騎馬體驗，可感受特別的鄉村氣息和歡樂的戶外活動。

海港城鎮／吉達（Jeddah）

▲塔伊巴特博物館有精緻獨特的Hijazi建築風格。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

位於紅海海濱的吉達，是沙烏地阿拉伯僅次於首都利雅得的第二大城市，同時是中東地區最繁忙的港口之一，擁有美麗的海灘、豐富的自然資源，遊客可於北部海濱進行悠閒的沿海度假區之旅，餐廳、咖啡廳、購物中心、沙灘交織的風景，相當迷人，並在阿爾哈姆碼頭乘船遊覽，探訪紅海風光；在夜晚時分，則有法赫德國王噴泉的夜景，高312公尺，是世界上最高的噴泉，在燈光映射中帶來如夢似幻的絢爛風景。

▲UNESCO 世界遺產－巴拉德老城。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

巴拉德老城（UNESCO 世界遺產）是吉達的古老城鎮，保存了沙烏地阿拉伯的古老風貌；坐落在建築群中的塔伊巴特博物館，再現了老城區傳統的 Hijazi 建築風格，凸窗上覆蓋著複雜的木格和華麗的珊瑚磚石。此外，建於1985年、壯觀肅穆的拉赫瑪清真寺，漲潮時宛如漂浮在紅海的海面上，又稱水上清真寺，以綠松石圓頂為標誌，令人印象深刻。

▲水上清真寺。 圖：沙烏地阿拉伯旅遊局／提供

坐落於紅海岸，吉達的海鮮市場自然是海鮮愛好者的天堂！被蔚藍牆壁包圍、聆聽市場喧鬧聲，遊客在此享受到的是身歷其境的感官盛宴；吉達人民以開朗且對其他文化抱持開放態度而聞名，永信旅遊特別安排本地家庭體驗之旅，遊客將在此品嚐到美味佳餚，聆聽最有趣的故事。想一網打盡沙烏地阿哈伯的精華看點，可參考「永信旅遊」網站。

│【阿聯假期】沙烏地阿拉伯幸福11天│

● 尋訪沙烏地阿拉伯世界遺產，欣賞古城遺跡。

● 走進本地家庭，體驗當地居民文化與美食。

● 在名列世界100大旅遊勝地的阿卜杜勒－阿齊茲國王世界文化中心體驗多元文化交流。

│【阿聯假期】沙烏地阿拉伯、卡達雙國遊11天│

● 一次遊歷沙烏地阿拉伯、卡達雙國，體驗中東不同文化風情。

● 乘坐刺激的越野車穿越埃爾奧拉崎嶇沙丘，感受特殊的沙漠體驗。

● 前往卡達杜哈最大人工島嶼珍珠島，欣賞地中海風情的獨特海景。

│沙烏地阿拉伯黃金三角10天│

● 乘坐營運已逾78年的國籍航空沙烏地阿拉伯航空前往目的地。

● 前往王國西海岸最大的購物中心之一紅海購物中心，滿足購物需求。

● 探訪利雅得最古老的市場之一泰巴集市，貼近當地生活。

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