三大夢幻清單一次滿足！搭乘尊榮法式「龐洛遊輪」 看極光、踏上歐陸最北端、賞寂靜北冰洋

搭乘龐洛遊輪尚普蘭號，前往歐陸最北端觀賞極光、北冰洋，是一生必遊的夢幻行程。 圖：龐洛遊輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】來自法國的龐洛遊輪（Ponant）堪稱海上移動的六星級酒店，以獨特的法式品味、融合「小即是美」的精神，開創乘客約200人的尊榮高端遊程，宛若私人遊艇，深入極地的冰川、峽灣，可到達更多登陸點、擁有貼近觀察野生動物的機會。

百威旅遊規劃「龐洛遊輪尚普蘭號北歐15天～Le Champlain、夢幻極光、北角、北冰洋熊島巡航」，出發日期為2025年2/22、3/4、3/24，除了享有搭乘龐洛遊輪尚普蘭號（Le Champlain）頂級船隊的精緻服務，享受輕鬆上下船、優雅渡假的從容，更以最舒適的方式一次滿足所有旅人的夢想三大清單：「夢幻幸福綠光－極光」、「歐陸最北端－北角」、「遙遠寂靜世界－北冰洋海域」，堪稱是「圓夢里程碑」的夢幻加乘之旅！

法式豪華遊輪 米其林星級美食饗宴

▲龐洛遊輪的美食，來自與米其林21顆星主廚 Alain Ducasse 團隊共同開發的菜單。 圖：百威旅遊／提供

行程安排長榮航空直飛巴黎，加上獨家包機從巴黎飛往極光之城～特羅姆瑟，採全包式旅遊形式，船上免費Wi-fi、酒水無限暢飲之外，龐洛遊輪最為人稱道的就是與擁有米其林21顆星主廚 Alain Ducasse 所經營的卓越餐飲中心 Ducasse Conseil 攜手合作，在 Grill Restaurant 燒烤餐廳、Le Nautilus 全景主餐廳提供正統而頂尖的法式美食，包括自助式沙拉、奶酪和甜點區，以及黑松露、Kaviari 魚子醬、稀有的 Culatello 火腿入菜，精緻美味的佳餚，是令旅客難以忘懷的味蕾饗宴。

龐洛遊輪生活美學 法式經典品牌總匯

▲客房的寢具與備品，都是「遇見法國．享受生活」的考究。 圖：百威旅遊／提供

在龐洛遊輪上，處處細節都展現對生活美學的考究。船上提供克蘭詩水療中心及美容沙龍服務，以及法國沙龍Sothys桑拿景觀浴室；飲食部分，選用布列塔尼 Bordier 奶油入菜，美酒茶飲來自 Charles Heidsieck 哈雪香檳、Château Latour 拉圖酒莊、Palais des Thés（茶宮殿）茶，還有 Fragonard 香氛提升空間舒適感。客房中使用 Pierre Frey 寢具、Diptyque 沐浴備品，而沙發上小羔羊皮抱枕，則來自精品品牌 Bottega Veneta。

▲Sothys桑拿景觀浴室。 圖：百威旅遊／提供

船上還有極為最獨特的藍眼酒吧（Blue Eye Lounge），位於海平面下方的船體內，有兩個彷彿鯨魚眼睛的窗戶，數位螢幕同時直播由三個水下攝影機拍攝的畫面，乘客藉此看到船外經過的海洋生物，鯨魚、海豚的聲音則透過安裝於船舶龍骨下方的水聽器傳送到酒吧內，可以捕捉到5公里範圍內的海中聲音，還有隨著音頻同步振動的體感沙發，讓旅客的視覺、聽覺和觸覺全面感受海洋的環抱。

▲藍眼酒吧引領旅客由聽覺、視覺、觸覺感受置身海洋的神秘與寧靜。 圖：百威旅遊／提供

前進北歐秘境 探訪世界邊陲

飛抵巴黎後，經過一夜飽滿安穩的休息，即搭乘歐洲內陸航班前往挪威特羅姆瑟（Tromso），隨後在遊輪碼頭登上頂級豪華的龐洛遊輪尚普蘭號，展開10天的北角北冰洋之旅。 沿途停靠坐落在壯觀群山的挪威那維克（Narvik），特別安排搭乘知名的Ofoten鐵路，沿著奧福特峽灣，從那維克達到達瑞典邊境的貧瘠高原，廣闊的北歐風光盡收眼底。

▲羅弗敦群島的漁村風光相當迷人。 圖：shutterstock／來源

並前往「地名最短」的Å（奧鎮），這是位於羅弗敦群島（Lofoten）最南端的小漁村，村名簡短，只有一個A字母，發音是英文[o]的音，在古挪威語中代表小河的意思，且Å是挪威文中的最後一個字母，也象徵這個小鎮宛如世界盡頭般的遙遠。 船程中的哈默菲斯特（Hammerfest）被世人視為世界最北端的城市，曾是長期維持人口350人的漁港，北冰洋探險捕撈和俄羅斯雙邊貿易帶動城鎮發展，時至今日當地人口已達將近一萬人。

▲「北極光之城」阿爾塔的美景遼闊而寂靜。 圖：shutterstock／來源

看了會帶來幸福的北極光，則安排於「北極光之城」阿爾塔（Alta）觀賞，世界上第一座北極光觀測站即位於阿爾塔的哈爾德山上。阿爾塔做為觀賞極光的重要地點，吸引無數遊客前來，與幸福綠光相會。 更多龐洛遊輪尚普蘭號的介紹，以及薩米村落、熊島等風格獨具的北歐城鎮，都可查詢「龐洛遊輪尚普蘭號北歐15天～Le Champlain、夢幻極光、北角、北冰洋熊島巡航」。

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