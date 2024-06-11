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奧航客機降落前遇亂流！冰雹砸壞駕駛艙前玻璃 機長急發Mayday
美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧地利航空（Austrian Airlines）10日證實，一架空中巴士A320客機9日降落前20分鐘遭遇雷暴天氣引發的亂流，冰雹造成機鼻嚴重毀損，駕駛艙頂部凹陷、玻璃窗破裂，機長緊急透過無線電發出求救訊號，所幸最終平安降落。
該機原定由西班牙帕爾馬（Palma de Mallorca）飛往奧地利維也納，機上載有173名乘客及6名機組人員，接近維也納時突遇惡劣天氣，機組人員稱天氣雷達並未顯示雷暴。
冰雹擊中機鼻造成嚴重毀損，駕駛艙頂部凹陷、前玻璃窗也出現破裂。所幸全機最終平安落地。
一名乘客向ABC News透露當時驚險一瞬，「飛機在降落前20分鐘遭遇冰暴和雷暴天氣，機艙內可聽見冰雹砸在飛機上的聲音很大，而且有一分鐘的時間超級驚險。」
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