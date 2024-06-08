YTR帶團去埃及！15天玩遍4大金字塔、8大神殿 加碼私房景點：垃圾城探險、黑白沙漠住星空帳篷

目前已擁有超過60萬訂閱的Youtuber「融融歷險記」已走訪全球超過70個國家，足跡遍布亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲的他，將於今年11月與欣講堂合作，打造「風格旅人帶路」行程，15天的行程中將參觀四大金字塔、八大神殿與帝王古墓群，還能一窺垃圾城、洞穴教堂等鮮少人知的景點，這次跟著融融一起冒險吧！

為什麼是埃及？

圖片提供｜融融

在2018年，融融以一支「闖入印尼食人族的世界」的影片爆紅，接連開啟了邦交國計畫、大絲路計畫，包含國人印象中較危險的敘利亞、阿富汗、巴基斯坦都是他足跡踏訪之地。而之所以會選擇埃及作為這次旅程的目的地，融融表示，從他先前的影片中可以觀察到，埃及系列的影片的迴響十分地熱烈，由此可見民眾對於埃及是有好奇心的，且是真正想要親身到訪的地方。

「我曾造訪埃及2次，但我還是覺得不夠！」融融這麼說道，很多人或許耳聞過埃及騙子多，但他表示，「換個立場想，他們就只是想要賺錢，所以會用比較積極的手法一直跟你攀談，但如果你真的不想買，耳朵閉著直直地向前走，遊客這麼多，他們自然會轉移到其他人身上。」融融也強調，好不容易安排了一趟埃及之旅，如果因為這種小事而感到感到不高興，那會很可惜，因此，在旅途中放寬心，試著去了解與包容不同文化，才能真正地享受旅遊的樂趣。

埃及的必去景點有哪些？

吉薩金字塔群 圖片提供｜融融

相信對於大部分旅人而言，來埃及旅遊的最大目標就是一睹金字塔的壯觀吧！尤其與開羅市區不遠的吉薩金字塔群更是埃及最標誌性的景點，吉薩金字塔群從大至小分別為古夫金字塔、卡夫拉金字塔以及孟卡拉金字塔，古夫金字塔是世界上現存的最大的金字塔，同時也是古代世界七大奇蹟中唯一尚存的建築物。

融融在行程中也將帶領旅客來到他的私房拍攝角度，騎著有著「沙漠法拉利」之稱的駱駝約20分鐘後，可以一次將九座金字塔盡收眼底，這可是一般旅客都不知道的祕密景點哦！

階梯金字塔

圖片提供｜融融

雖然外觀並沒有古夫金字塔龐大，但階梯金字塔原名為「左塞爾金字塔」的階梯金字塔是埃及最古老的金字塔，建造時間估計約在西元前2667年至前2648年間，階梯金字塔共有六層，金字塔下方發現數量驚人的地道、走廊和王室成員墓室，且內部錯綜複雜的廊道就長達約6公里，宛如一座迷宮。

大埃及博物館

圖片提供｜融融

於2024年中才最新開幕的大埃及博物館是世界上最大的考古博物館，它取代了過往位在開羅市中心的埃及博物館動線雜亂的印象，融融笑說，過往的埃及博物館跟你想像的博物館有很大的差距，展品隨意擺放，因為對他們來說，動不動就是破千年的文物，這對台灣民眾來講是很想像的。

最新完工的大埃及博物館佔地近 4.5 公頃，內部設有 12 個展廳，包含一座近 11 公尺高、擁有 3,200 年歷史的埃及法老拉美西斯二世（Rameses II）雕像，以及圖坦卡門的鍍金死亡面具都收藏於館中，想要看到最珍貴的埃及古文物，來這裡準沒錯！

亞歷山卓－奎貝堡

圖片提供｜融融

「不同於埃及的伊斯蘭風情，亞歷山卓更像是一座擁有歐洲氣息的地中海城市」融融這樣描述這座城市，奎貝堡是來到亞歷山卓必參觀的景點，奎貝堡原址為古代世界七大奇蹟之一的亞歷山大燈塔，在1303年的大地震中，燈塔遭受毀壞。1480年，為了抵抗土耳其人的侵略，便使用燈塔遺留下來的石料，在遺址上建造了奎貝堡，時至今日，這裡已變成欣賞地中海絕美海景的的熱門景點。

路克索 －帝王谷、哈姬蘇神殿

沿著尼洛河南下的必經之地－路克索（Luxor）又稱為樂蜀，過往的古名為底比斯，路克索被尼羅河分為東西岸，目前的東岸以成為現代化發展的城市；西岸則保留了大量的古墓、神殿，而來到路克索最不能錯過的就是帝王谷、哈姬蘇神殿，帝王谷中包含了古埃及新王國時期18到20王朝各代法老的陵墓，共有六十多個陵墓，雖然大多墓室已被盜取一空，但牆上壁畫顏色依舊清晰可見，仍可見過往帝王陵寢的面貌。

帝王谷內部。圖片提供｜融融

哈姬蘇神殿​由古埃及權清一時的女法老所建造，神殿巧妙地與大自然山壁結合為一體，三層巨大的露台顯得格外氣派，充份展現古埃及人對法老王的崇拜與法老王權力的象徵。

哈姬蘇神殿​。圖片來源｜雄獅旅遊

阿布辛貝神殿

圖片提供｜融融

位於埃及最南方的阿布辛貝神殿，雖然距離遙遠，但也被列為來到埃及必看的神殿之一，神殿由法老王拉美西斯二世所建，距今約3300年之久，整座神殿由一整座岩山鑿刻而成，此外，阿布辛貝勒神殿深達60餘公尺，每年2月21日及10月21日這兩天，陽光會直接照進洞內深處且照射在拉美西斯二世的神像身上，讓人不禁讚嘆古埃及的建築工藝。

值得一提的是，因應亞斯文高壩的興建，為了避免神殿被淹沒，因此聯合國決定將神廟切割並上移200公尺，花了4年的時間拆解並於新位置重新組裝，可惜目前的位置無法配合古埃及人的設計，現在陽光照進的時間需推遲一天。

除了經典必玩景點，還有這些融融推薦的深入玩法！

開羅垃圾城

圖片提供｜融融

不講你不知道，光開羅的人口就約等於整個台灣的人口！是全球人口密度數一數二高的城市，而一座城市每天製造的龐大垃圾要往哪兒去？那就是開羅垃圾城，開羅垃圾城是全世界最大的垃圾城，約居住了6萬居民，而由於埃及本身沒有垃圾回收系統，因此整座城市的回收作業均仰賴這6萬人處進行垃圾進行收集、分類、重新利用、轉售或是用於其他用途，據說這裡的回收率高達85%呢！

一般團體旅遊不會走的行程融融帶你去，雖然這裡看不到光鮮亮麗的城市面貌，但透過整座垃圾城的運作，更能看見一座城市運轉背後不可或缺的齒輪。

聖西蒙洞穴教堂

圖片來源｜雄獅旅遊

離垃圾城不遠的聖西蒙洞穴教堂，有別於垃圾城中的嘈雜，這裡頓時顯得靜謐與莊嚴。目前所看到的洞穴教堂是重建於1994年，地面也再一次挖得更深，圍著聖壇的觀眾席，也改成固定式座位，以四分之一的圓圈面對聖壇，實際走訪真的會讓你大為驚嘆！

黑白沙漠

圖片來源｜雄獅旅遊

圖片來源｜雄獅旅遊

黑白沙漠位於埃及的西部，這是連融融自己都很期待的景點呢！其實黑白沙漠是合稱，實際上是黑沙漠與白沙漠，黑沙漠為黑色的火成岩經過千年強風的侵蝕後，漸漸變為黑色粉末撒在沙丘上，為了沙漠中點綴了一絲有如水墨般的色彩；白沙漠則是石灰岩柱歷經千年的風蝕漸漸變成細沙，由廣袤的沙丘與白色石灰岩行程的奇特美景。

行程還會特地安排晚間夜宿沙漠星空帳篷，讓旅客在繁斗星空入眠，融融也特別強調「沙漠是欣賞星空的最佳地點，少了氣流的擾動，很容易能夠看見滿天星斗的超美夜空！」

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欣傳媒 BY 林郅 https://www.xinmedia.com/article/301382