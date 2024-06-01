快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

狄鶯「受夠孫家人」要離婚！「大姑兒子」怒：再胡說就走法律

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本3航機轉降美軍基地 乘客困逾11小時才下機

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本3架民航機昨天受到沖繩縣那霸機場天候不佳等因素影響，被迫在中午轉降美軍嘉手納基地。示意圖，非當事飛機。路透資料照
日本3架民航機昨天受到沖繩縣那霸機場天候不佳等因素影響，被迫在中午轉降美軍嘉手納基地。示意圖，非當事飛機。路透資料照

日本3架民航機昨天受到沖繩縣那霸機場天候不佳等因素影響，被迫在中午轉降美軍嘉手納基地，直到晚間8時左右才抵達那霸機場，有乘客從出發起算被迫待在機上約11小時30分。

日本琉球放送（RBC）報導，從乘客拍攝的客艙內影像，可以看到落地美軍嘉手納基地後花了很長時間加油，當時雖然也在檢討將食物及飲水搬運上機，不過，客艙空服員透過廣播表示，「因為美軍基地屬於『國外』，相關手續也有難度」。

這3架航機分別從東京及福岡起飛，不巧碰上先降落那霸機場的航機掉落零件導致跑道關閉及天候不佳，一度在上空盤旋等待落地。

那霸機場辦公室表示，日本民航機若降落嘉手納基地，即使在燃油補給及跟美軍進行的手續方面一切順利，也需要花費約4小時才能完成，而這次3架航機分別在上午11時30分到12時降落嘉手納基地，到離開總計花了約6小時到7小時。

不同於轉降其他日本國內機場，乘客可以下機到機場休息室等處等待，降落在美軍基地原則都得待在機上。

沖繩時報報導，這3架航機分別是日本航空（JapanAirlines）907號班機、全日空（All Nippon Airways）467號班機及日本越洋航空（Japan Transocean Air）53號班機。那霸機場昨天至少有46個起降航班被迫改變目的地或誤點。

而轉降嘉手納基地的這3架航機，直到昨天晚間6時30分到8時過後才分別抵達那霸機場，乘客下機後都盡顯疲態。

33歲乘客表示，雖然機組人員昨天下午1時左右表示「負責加油的作業人員很快就會到場」，但相關作業卻遲未展開，客艙內氣氛顯得有些不耐煩。

40歲乘客說，不知道在美軍基地內加油要花這麼長的時間，「（客艙內）太擁擠了很不舒服」。

延伸閱讀

林志玲將為日本火腿鬥士隊開球 AKIRA貼心叮嚀

重磅聯名！日本人氣生吐司嵜本Ｘ可愛始祖OSAMU GOODS

銀幕巨獸拿下奧斯卡！「哥吉拉-1.0」台灣Netflix無預警上架

日本票選10種最討厭男人打扮 T恤乳頭激凸、露腋毛、流汗也是罪

相關新聞

日本3航機轉降美軍基地 乘客困逾11小時才下機

日本3架民航機昨天受到沖繩縣那霸機場天候不佳等因素影響，被迫在中午轉降美軍嘉手納基地，直到晚間8時左右才抵達那霸機場，有...

凱特妃養病…威廉陪伴上街購物 買了巧克力

英國凱特王妃自3月宣布罹癌後，低調養病，近來傳出健康狀況好轉。英媒報導，凱特最近和威廉王子被目擊現身北諾福克的一家熟食店...

美防長：美中兩軍將恢復聯絡 盼對方屆時接電話

美國國防部長奧斯汀今天表示，美中將於幾個月內恢復兩軍溝通聯絡，還說盼望屆時中方能接電話；華府當前也強化區域聯盟網絡以應對...

奧斯丁新加坡會董軍 促恢復戰區指揮官對話

美中防長奧斯丁(Lloyd Austin)與董軍31日在新加坡會談，奧斯丁強調雙邊保持溝通管道暢通重要性，促戰區指揮官恢...

盼以色列停戰 廣島邀參加8.6核爆紀念日

曾經遭原子彈轟炸的日本廣島市，發函邀請目前正在加薩地帶打仗的以色列，請以色列參加今年8月6日廣島「核爆日」的紀念儀式，不...

郭崇倫會客室EP161｜中日韓峰會以「經貿」為中心的合作 能沖淡三方猜忌防範？

中國大陸國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月27日在首爾舉行暌違4年來首場三邊峰會，會後聯合聲明表示三國同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申對區域和平穩定、朝鮮半島無核化的「各自立場」。然而峰會一結束，北韓隨即在晚間發射偵察衛星「萬里鏡-1號」，雖以失敗告終，但傳遞強烈訊息引發各方關注。本集郭崇倫會客室邀請韓國檀國大學政治外交系教授、中央研究院政治學研究所訪問學人金珍鎬，來談中日韓峰會背後的政治意義，以及美中對抗下的東亞政治角力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。