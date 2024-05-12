燈火通明到凌晨！ 探訪沙國首都「利雅德」　摩登華美的熱情不夜城

【圖／文：田欣雲】

身為沙烏地阿拉伯的首都與最大城市，高樓林立的利雅德宛如座不夜城，也許是夏日太熱的緣故？養成一批夜貓子作息的利雅德居民，娛樂餐飲購物區「林蔭大道‧城市（Boulevard City）」燈火通明到凌晨兩點，成為我認識利雅德的敲門磚。

▲入夜後的Boulevard City，愈夜愈美麗，華麗的噴泉水舞象徵著富裕氣派。

正如他們在電子簽官網上開宗明義地說到：「沙烏地阿拉伯推出了新的旅遊簽證，向世界敞開大門」，沙國在2016年擘劃的「沙烏地阿拉伯2030年願景」計劃，透過多項動輒數百億、甚至數千億美元的軟硬體建設，積極發展非石油經濟，其中休閒旅遊即為重點產業之一。還記得嗎？去年11月，利雅德就以懸殊比數擊敗了釜山、羅馬，拿下2030世博主辦權，可見油王不爭則已，要開放可是玩真的！

搭機來利雅德「哈立德國王國際機場」轉機，入境時間已過晚上8點，搭Uber進市區車程約半小時，要是在週間的台北，商場、百貨已離打烊時刻不遠，然而場景換來利雅德Boulevard City，人潮還未達最高峰呢！匯集吃喝玩樂逛買拍、外加舉辦大型活動等功能的林蔭大道‧城市，是助力沙國娛樂體育計畫「利雅德季（Riyadh Season）」的主場之一，該計畫曾在第三屆利雅德季（2022年10月21日至2023年3月）締造兩個月破500萬觀光人次的傲人成績。

▲參照紐約時代廣場打造的摩登空間，讓人忘了置身阿拉伯世界。

初次走進Boulevard City的感受，只能用大開眼界形容。Boulevard City背後經營者是沙國政府的娛樂事業局（General Entertainment Authority, GEA），這點我知道；然而富爸爸的「鈔」能力有多強？我卻完全沒料到！喜歡紐約時代廣場嗎？爸爸蓋給你；喜歡正版授權的迪士尼城堡嗎？爸爸也蓋給你，產油國驚人的經濟實力在此完全展現：這兒看到的每棟建築可不是假模板，全部都有實際功能，也都能走進去參觀體驗。裡頭的空間可能是VR館、保齡球館、電玩場、劇院、電影院、芭比世界、卡丁車賽車場……；餐廳從速食到正餐、披薩到壽司，中東美食選項更是多到眼花撩亂，我花了3小時才大致走了一圈，如果加上體驗時間，可能大半天都玩不完。

▲由迪士尼授權的城堡造景現身Boulevard City，遊客可上網購票，入內欣賞音樂表演。

▲宣傳房地產開發計劃「NEW MURABBA」的方塊帷幕，該計畫特點之一，是將打造一座400公尺高的立方體摩天大樓Mukaab。

▲Boulevard City內提供豐富的娛樂設施，圖為保齡球館。

不過最最讓我意外和感動的，應是沙國人的熱情好客，這項屬於他們的傳統文化還有個專有名詞，稱做「哈法瓦（Hafawah）」。曾在生活環境艱困的沙漠中游牧、成長，造就沙烏地人不吝向旅者伸出援手、主動關懷的慷慨性格，那晚，我在Boulevard City戴上象徵阿拉伯文化的紅白頭巾，意外成為全場焦點，當地遊客開心獻上讚美之詞外，還遇到好幾組民眾熱心指點、幫忙換造型，點滴化作此行最美回憶。

▲沙烏地阿拉伯民眾的友善熱情，讓人印象深刻。





簡述：利雅德位於沙烏地阿拉伯中部，人口約700萬，面積1973平方公里，是座典型的綠洲城市，也是該國首都和最大城市。地理位置偏向內陸，氣候為熱帶沙漠氣候，夏季極端高溫，最高可達45℃，3、4月降雨量大。利雅德是沙烏地阿拉伯政治、經濟和文化中心，擁有現代化基礎設施和國際化氛圍。其作為中東地區的一個主要城市，對於該地區的經濟發展和政治影響力至關重要。

幣值：里亞爾，1沙烏地里亞爾約新台幣8.56元（2024/4資訊）

時差：沙烏地阿拉伯比台灣慢5小時

電壓：110或220V電壓不一，插頭為雙孔扁型及圓型

氣候：沙烏地西部高原屬地中海式氣候，其他廣大地區屬於熱帶沙漠氣候，4月至10月為夏季，氣溫最高超過50℃；11月至3月氣候轉涼，偶有降雨

航空資訊：從桃園國際機場出發，可搭乘阿聯酋航空經杜拜轉機、土耳其航空經伊斯坦堡轉機，飛往利雅德；也可搭沙烏地航空從曼谷出發直飛利雅德。

入境相關規定：台灣旅客可線上申請電子旅遊簽證。

旅遊局情報：

1.Visit Saudi官網：https://www.visitsaudi.cn/zh

2.電子簽證門戶網站：https://visa.visitsaudi.com/





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