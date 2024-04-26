前10名有2個在日本！ Skytrax評選「2024全球最佳機場」出爐 哈馬德、樟宜爭奪冠亞軍

【旅奇傳媒/編輯部報導】CNN依據 Skytrax 釋出的統計報告指出：每年，英國國際航空運輸評級組織 Skytrax 都會對世界各地的旅客進行民意調查，以確定最佳機場的排名，今年度由卡達哈馬德國際機場（Doha Hamad Airport）獲得了最高榮譽。有趣的是，CNN 以拳王阿里和弗雷澤的競爭、紅襪隊槓上洋基隊的比喻，來妙喻這10年總是哈馬德國際機場、新加坡樟宜機場（Singapore Changi Airport）爭奪冠亞軍的對決，而今年則輪到哈馬德國際機場登上冠軍寶座。

▲亞軍樟宜機場以花園城市為設計靈感，打造蓊鬱的航站森林。 圖：shutterstock／來源

新加坡樟宜機場是2020年和2023年的冠軍，卡達哈馬德機場則於2021年和2022年奪冠，今年哈馬德機場以其超現代化的設施、動線佳的航站樓層和高端購物勝出。兩個機場共同特色是落實城市中森林綠化的概念，樟宜機場更擁有全世界第一高的室內瀑布，此外，樟宜機場也被 Food & Wine 評選為2024年全球最佳餐飲機場。

▲排名全球第4的日本東京羽田機場。 圖：shutterstock／來源

全球前20名的機場中，有7個位在亞洲，第3名是韓國首爾仁川機場，而東京的兩個樞紐機場羽田機場（Tokyo Haneda Airport）和成田機場（Tokyo Narita Airport）都進入前十名，分列全球第4、第5。根據日本機場大樓和營運羽田機場航站樓的東京國際機場航站樓統計，2023年12月國內和國際航班的乘客總數為6,806,682人次，相較去年同月增長14.8%。其中，國內航線旅客量5,073,388人次，成長2.2%；國際航線旅客量增加80.2%來到1,727,294人次，連續第三個月突破170萬人次大關。此外，成田機場更榮膺亞洲最佳地勤工作人員獎。

▲位列第6的法國戴高樂機場一航廈由Hugo Toro和Maxime Liautard操刀設計。 圖：www.hugotoro.com／來源

歐洲部分排名最高的是巴黎戴高樂機場，位列全球第6。在2024年夏天巴黎奧運之前，法國首都投入大量資金更新基礎設施，看起來這項舉措已有所獲，進行裝修後，2G 航站樓和一航廈分別展現了兩種不同的風格，其中一航廈以綠色和橙色為主，洋溢七〇年代和八〇年代的元素，由設計師 Hugo Toro 和 Maxime Liautard 操刀設計的登機室，展現「整座巴黎即是一場派對（Paris est une fête）」的氛圍。 而第7名的阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場，被認為是世界上最繁忙的優質國際機場，2023年共接待了8,700萬名旅客，交付了7,750萬件行李，準確率高達99.8%，有416,405趟航班往返於262個目的地，旅客滿意度高達4.5分。

▲風格鮮明復古的 TWA Hotel at New York JFK，是許多旅館迷心中的夢幻旅宿。 圖：www.twahotel.com／來源

值得一提的是，除了對機場進行排名外，Skytrax 還為傑出的機場酒店頒發榮譽，風格復古的環球航空飯店（TWA Hotel at New York JFK）被評為北美最佳機場酒店。其他在此項目獲得殊榮的酒店包括中國最佳－深圳凱悅酒店（Hyatt Regency Shenzhen）、歐洲最佳－慕尼黑機場希爾頓酒店（Hilton Munich Airport）；以及樟宜機場皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport），且此酒店已連續第9年榮獲世界最佳機場酒店。

【Skytrax 旅客票選 2024 全球最佳機場】 1. 卡達－哈馬德機場 2. 新加坡－樟宜機場 3. 韓國－首爾仁川機場 4. 日本－東京羽田機場 5. 日本－東京成田機場 6. 法國－巴黎戴高樂機場 7. 阿拉伯聯合大公國－杜拜機場 8. 德國－慕尼黑機場 9. 瑞士－蘇黎世機場 10. 土耳其－伊斯坦堡機場 11. 香港機場－赤鱲角機場 12. 義大利－羅馬法林明高機場 13. 奧地利－維也納機場 14. 芬蘭－赫爾辛基萬塔機場 15. 西班牙－馬德里巴拉哈斯機場 16. 日本－名古屋中部國際機場 17. 加拿大－溫哥華機場 18. 日本－關西機場 19. 澳洲－墨爾本機場 20. 丹麥－哥本哈根機場

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