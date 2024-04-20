大開眼界！ 「南極」冰封世界自然幻境　冰山與浮冰交錯的海上迷宮

【圖／文：傑菲亞娃】

「如果要從地球儀上找出南極的位置，必須恭敬彎下腰，才能一窺它的概貌。我們的造訪不是征服它，而是要認識這個遠離人類文明、冰蓋厚度達兩千公尺的冰封世界～南極。」曾在書上讀到這段話而於心中埋下憧憬。要知道南極洲具有天然恆溫器的功能，能調整地球的溫度。但隨著地球暖化，冰層崩塌融化，削弱抵禦氣候的能力，海平面就會上升，將對全球造成災難性的影響。當認識南極的重要性後，我深深覺得不屬於任何國家的這處淨土有幾個非去不可的理由：世界上唯一沒有永久居民的地方、全球平均海拔最高的地方、無光害星空，無汙染冰層、科技探險和平之地、企鵝與鯨魚等原始棲息地。





南設得蘭群島 South Shetland Islands

這次南極的海上活動範圍是南緯60度以南的「南設得蘭群島South Shetland Islands」加「南極半島Antarctica Peninsula」，屬於真正的南極區。探險團隊所進行Zodica的登島與巡遊，除了企鵝大本營及海豹棲息地，還能欣賞高緯度地區特有的自然景觀例如：冰山、冰棚、流冰等難得一見的美景。





位於南設得蘭群島東南海岸附近的「企鵝島Penguin Island」是個長1.6KM的橢圓形玄武岩島嶼，屬於休眠的火山島。登上170公尺的「迪肯峰Deacon Peak」低矮火山岩圍繞出一個寬350公尺、深75公尺的火山口湖，踏上玄武岩被氧化的紅色火山緣上，俯瞰一片汪洋與冰原、冰山、海冰，很是美麗。

▲企鵝島迪肯峰





「漢那角Hannah Point」是一個向上起伏至海拔30～50公尺的狹窄半島，整個像是刀刃狀的山脊和垂直懸崖連接了沃克灣Walker Bay寬闊的海灘。登頂後遠遠看見一群企鵝好像是大片的西瓜籽，跳來跳去的模樣超可愛，跟象海豹在海岸慵懶的模樣相呼應，療癒又好拍。

▲漢那角企鵝棲息地





「迪塞普遜島Deception Island(欺騙島)」有100多個火山口，其中不乏深達50公尺的「大洞」，要走在冰與沉積物「混炸」的路上其實不太容易，我努力登上高點，沿著山稜線，居高臨下欣賞整個海灣，風景壯闊！

▲欺騙島





南極半島 Antarctica Peninsula

南極洲絕大部分被厚厚的冰覆蓋著，因厚冰重力壓縮、結冰，最後形成冰原；冰原的邊緣則形成了冰川。冰原受重力推動緩慢地移向海岸，前緣冰被推至海面上的部分被稱為冰架或冰棚。當我們辛苦的爬上頂端，眼前氣勢浩瀚的冰山、波光粼粼的海面、片片浮冰連綿不斷，加上冷冽的空氣，彷彿置身純白天堂，這一幕幕的景緻真的好夢幻。





百萬年前形成的「布朗海崖Brown Bluff」位於「威德爾海峽Weddell Sea」北岸，是罕見在冰河中噴發過的平頂火山，擁有壯闊冰山和浮冰景緻，亦是兩萬對阿德利企鵝的棲息地。

▲布朗海崖 流冰





「班克羅夫特灣Bancroft Bay」是南極洲的海灣，處於夏洛特灣和威爾米納灣之間，巡遊時凝聽流冰撞擊聲，冰川脫離冰原形成的冰架(棚)與浮冰形成的奇景令人驚豔。

▲班克羅夫特灣





「斯伯特島Spert Island」陡峭的火山岩地形座落在海上，大自然雕琢的偉大藝術品群環繞著我們，輕盈的Zodica在湍流中起起伏伏，在探險員超強技術下安全穿梭在玄武岩群中，刺激啊！

▲斯伯特島巡遊





「庫佛維爾島Cuverville island」位於南極半島，長1.4公里，寬0.97公里，面積1平方公里，矗立埃雷拉Errera海峽入口，兩側是南極大陸險峻山脈和冰川，由於很多冰山流到此地後瓦解融化，故得名「冰山墳墓」。在濕登陸後(註：意指登陸艇只能停在海邊礫石上，沒有碼頭，當人們下船時踩在淺灘上去。)，我們認真循著探險員插上紅旗的通道行走，但不一會搖搖晃晃的企鵝走上來，這時候探險員說：STOP安靜！讓企鵝先過，全部的人排成直列等著企鵝逛大街，是很特別的體驗。

▲庫佛維爾島(冰山墳墓)





座標64度左右「多里安灣」位於帕默群島的溫克島西北部，我們登的島處於「達莫角Damoy Point」東北面1公里，由法國探險隊發現，最高點為海拔2,821米，島嶼幾乎完全被冰雪永久覆蓋，若非探險隊員在厚厚冰雪中鑿出「冰梯及冰路」，不然真的是寸步難行啊！循著紅旗走，先後看見兩棟小小的建築物。第一棟紅色小屋是1953年阿根廷設立的避難所，第二棟藍色小屋則是1975年英國設立的偵測站。此島為高252公尺的岩石，岩石下有條長長的鵝卵石海灘，大約有8,000 對白眉企鵝棲息於此，我們以探險員插上的紅旗為限，近距離的看著企鵝家族，認識企鵝生活。

▲達莫角 岩石下的白眉企鵝家族

▲達莫角 英國偵測站





1.烏斯懷亞港將無法容納更多的新船，有停泊權的探險郵輪才能前往南極。

2.南極部分區域新增「航行限速區」，航程將會拉長時間，增加天數。

3.企鵝因氣候變化改變棲息地，探險團隊將視其狀況來調整活動地點。

4.因禽流感；登島時請勿將包包放在冰上、禁止臥趴雪地、不可觸摸任何動物。

5.到南極旅遊，務必遵守《國際南極旅遊組織協會IAATO》規定。

6.想了解更多南極之旅內容可洽詢：鳳凰旅遊 龐洛PONAN郵輪「星輝號LE LYRIAL」：event.travel.com.tw/ponant





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