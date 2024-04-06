郵輪旅遊便利多！ 各家「郵輪行李限重」一次看 出國購物媲美商務艙、免提好輕鬆

搭乘郵輪旅遊好處與便利多！對喜歡到日本出國旅遊購物的朋友們來說，免換飯店、免提行李就是一大好處，此外，聽說郵輪行李沒有限制重量，究竟真相如何？讓我們來一探究竟！

一般來說搭乘郵輪旅客，可享有媲美商務艙的行李限額。圖片來源｜挪威郵輪

郵輪是否有行李重量限制？一些郵輪無行李限重，例如公主遊輪，各家郵輪公司對於行李限重規定不同，可洽詢旅行社或郵輪公司其相關規定，基本上，許多郵輪公司行李可攜帶兩件，若搭乘飛機，一般經濟艙多以一件23公斤為限，所以搭乘郵輪，可謂享有媲美商務艙的行李限額，以下細探各家遊輪公司的行李規定。

挪威郵輪奮進號

可托運兩件/23公斤行李

挪威奮進號價格親民大眾化、奢華精品等級，讓郵輪愛好者趨之若鶩。圖片來源｜雄獅旅遊

今年6月至中秋假期期間，首度以台灣為母港的全球前三大郵輪集團之一的「挪威奮進號 Norwegian Spirit」，規定每位乘客最多可托運2件行李登船，每件行李不得超過23公斤。

挪威奮進號媲美五星級的美饌饗宴。圖片來源｜雄獅旅遊

挪威奮進號甫斥資31億台幣重新改裝，呈現現代時尚風格，以同等級的船來說，船上擁有12間餐廳、6間免費餐廳，包含引進美國紐約知名餐廳ONDA、海上星巴克、24小時餐廳等，為郵輪界之最，其價格親民大眾化、奢華精品等級，讓郵輪愛好者趨之若鶩。

除了媲美五星級的美饌饗宴外，船上還備有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，讓旅客大啖美食之餘，也可運動紓壓。此外，國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號，旅客可以在超過200坪的舒適空間中，體驗在陽光及海景中享受按摩護理，或是悠閒的躺在熱石躺椅舒緩疲勞。

目前推出震撼優惠價，五天、六天指定航程同房第三、第四人艙房費0元，四天限定航程兩人房限定優惠每人14,999元起，售完為止。

太陽公主號向外懸浮的「環球中庭」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪「中庭廣場」帶入了新的境界。圖片來源｜公主遊輪

公主遊輪

郵輪無行李限重 Fly Cruise受限機場海關

太陽公主號向外懸浮的「環球中庭」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪「中庭廣場」帶入了新的境界。圖片來源｜公主遊輪

曾經風靡台灣的公主遊輪，其對行李沒有限制重量與件數，但是如果是搭飛機到國外搭乘郵輪的話，還是會受到飛機海關限制。

曾以台灣為母港的「愛之船」–「太陽公主號」，推出17萬噸的全新一代「太陽公主號」，於今年2月28日在羅馬開啟首航之旅，是專為全球最具指標性的遊輪品牌而設計的創新旗艦。

太陽公主號首次推出引人注目的全新體驗設施「玻璃穹頂空中花園」。圖片來源｜公主遊輪

太陽公主號首次推出引人注目的全新體驗設施，包括「玻璃穹頂空中花園（The Dome）」，位於船頭開創性的全玻璃穹頂結構，靈感來自希臘聖托里尼露台。向外懸浮的「環球中庭（Sphere Atrium）」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪上的「中庭廣場（The Piazza）」帶入了新的境界，在這裡，賓客可以欣賞廣闊的海景和開放式的環境，享受室內外輕鬆愜意的生活方式。

太陽公主號以永續發展為基礎，是公主遊輪船隊首艘以液態天然氣（LNG）為動力的遊輪，降低溫室氣體排放，並搭載精巧的能源回收系統，以實現具有環保意識的巡航。太陽公主號前往地中海和加勒比海的遊輪行程現已開始銷售。

歌詩達郵輪「莎倫娜號」

每人總行李不超過50公斤

歌詩達郵輪以義式風情為主要特色。圖片來源｜歌詩達郵輪

歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena），以義式風情、親民價位、適合親子旅遊為主要特色，其規定每人可攜帶最多兩件行李上船，總行李公斤數不超過50公斤。

歌詩達郵輪「莎倫娜號」以浪漫神秘古羅馬神話為主題。圖片來源｜歌詩達郵輪

歌詩達郵輪最受到激賞的即是源自義大利的藝術文化風情，「莎倫娜號」以浪漫神秘古羅馬神話為主題，有「眾神之船」的美譽，例如設計靈感來自於萬神殿的大廳，以羅馬競技場為謬思的「宙斯大劇院」，羅馬風格的「Samsara水療中心」，橫跨兩層甲板，是目前海上規模最大的水療中心之一，都讓旅客盡情沉醉熱情浪漫的義式文化風情。

船上也不缺少義式美食，有正宗義式比薩、義大利手工冰淇淋。歌詩達郵輪「莎倫娜號」今年3、4月推出賞櫻航程，拜訪日本的熊本、佐世保、韓國的釜山、濟州等地，6~9月再推出暑期航程。

MSC 地中海榮耀號

每間客房行李總重量不超過100公斤

MSC 地中海榮耀號讓人驚豔的亮點設施：施華洛世奇水晶旋轉樓梯。圖片來源｜欣傳媒

17.2萬噸的MSC 地中海榮耀號（MSC Bellissima），是目前亞洲區可搭乘最大郵輪，每位乘客可托運兩件行李（每件不得超過90x75x43公分，重量不得超過23公斤）；每人可攜帶兩件手提行李（每件不得超過56x45x25公分，重量不得超過23公斤）。每間客房的行李總重量不得超過100公斤，或者總共不得超過8件，適用於同一客房的所有旅客。

MSC地中海郵輪有孩子最愛的水上樂園。圖片來源｜欣傳媒

施華洛世奇水晶旋轉樓梯、海上香榭大道，是MSC 地中海榮耀號讓人驚豔的亮點設施，還有孩子最愛的海上樂高樂園、水上樂園，MSC地中海郵輪獨創保母服務，過去一般郵輪設置的兒童與青少年俱樂部，主要提供給學齡兒童，MSC地中海郵輪則設置由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部，包括鎖定1～3歲的「Baby Club」。

2024 年 6 月 8 日起至 6 月 28 日出發的夏季航線，帶領台灣旅客遊覽日本沖繩/那霸、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島等熱門郵輪旅遊目的地。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300877