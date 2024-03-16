杜拜深度之旅｜杜拜的主題樂園：1.5小時環遊世界「地球村」 VS. 最大人造「奇蹟花園」

每年十月到隔年三月是杜拜最宜人的旅遊季節，不冷不熱，晝夜溫差大，加一件薄外套就可以解決。疫情過後，根據2023年政府各項數據，1,715萬國際過夜旅客、歷史新高，飯店入住率77.4%、甚至是全球最高，在在顯示杜拜經濟與旅遊業的興旺。

● 地球村：一個半小時可以環遊世界的浮誇主題樂園

地球村是個自由拼貼的主題樂園。記者錢欽青／攝影

乍聽到「地球村（Global Village）」還真的摸不著頭腦，1997年創立，只限冬天開放，下午四點開始營業。一走進園區，四面八方的繽紛特色建築中間是很chill的草皮與阿拉伯桌椅，當地人會全家來野餐休閒，接著是大大小小的各種國際口味餐飲舖子，還有摩天輪、旋轉木馬、自由落體、特技聲光秀…，到目前為止，還能理解，是個自由拼貼的主題樂園。

地球村內有許多購物攤位。記者錢欽青／攝影

但周邊一連串形式各異的建築是怎麼回事？竟然有非洲、歐洲、俄羅斯、美國、印度、日本、韓國，甚至還有黎巴嫩、葉門、科威特、巴林、巴基斯坦、摩洛哥、敘利亞…等二十幾個國家與地區。我們決定組成一個考察團，急行軍走進去才發現每一個建築體都相當有當地特色，裡面就是幾十個大小攤位，販售當地的食品、服飾、長袍、布匹、工藝品、紀念品，看得眼花繚亂，例如伊朗就有番紅花、韓國有K Pop周邊商品、非洲館有各種器物編織、科威特賣當地糕點…，多半是平價商品。最後成功在一個半小時內完成環遊世界。

地球村內有許多主題館。記者錢欽青／攝影 地球村是一個浮誇主題樂園，玩樂兼購物。記者錢欽青／攝影

大開眼界之餘發現其實很多主題館的裡面都設計得非常美麗，像韓國的景福宮、日本的武士、俄羅斯的洋蔥教堂、土耳其的熱氣球勝地卡帕多起亞、泰國的水上市場、印度的宮殿…。然後才恍然大悟為何很多當地人都推著推車，原來這兒也兼具周末Costco的功能，血拚兼殺時間，推車可以載貨和載那些走不動的小孩。

地球村內可以盡情購物。記者錢欽青／攝影

從起初難以掌握的脈絡，到後來豁然開朗，團友們開始創作：一站購足全世界、浮誇大亂鬥、國際版的五分埔、放大版的小人國…。大家嘻嘻哈哈之餘，抬頭一看，棕櫚樹映著粉紅色的晚霞，美得如癡如醉，絡繹不絕的遊客繼續如潮水般湧入，真是人生奇景。

地球村美景如畫，棕櫚樹映著粉紅色的晚霞。記者錢欽青／攝影

● 相關資訊｜https://www.globalvillage.ae/en

● 奇蹟花園：人造花園的極致

2013年開始的「奇蹟花園（Dubai Miracle Garden）」是世界最大的人造花園，占地七萬兩千平方公尺，只限冬天開放。入口處兩匹綠色植物堆疊成的馬頭就開始吸睛，城堡、花鐘、阿拉丁神燈精靈、藍色小精靈、小飛象…，用兩萬朵鮮花打造出來的「阿聯酋客機」更是亮點。要知道這裡是沙漠，路邊每一顆棕櫚樹和芒草都是用地底灌溉、硬種出來的。這裡的1.5億朵盛開鮮花得砸多少錢？！

奇蹟花園入口處兩匹綠色植物堆疊成的馬頭很吸睛。記者錢欽青／攝影 奇蹟花園是人造花園的極致，圖為鮮花打造的阿聯酋客機。記者錢欽青／攝影

雖然造景的主題若再更與時俱進、會更完美，但人山人海的遊客都拍照拍得很開心，賣土耳其冰淇淋的小哥逗弄小女童、水煙體驗和撈黃色小鴨的攤位很吸引人，只露出兩個眼睛的回教黑袍婦女們開心自拍，男孩搶玩具吵成一團…，也是一個花團錦簇、歌舞昇平的美好小世界。

奇蹟花園是人造花園的極致。記者錢欽青／攝影

● 相關資訊｜https://www.dubaimiraclegarden.com