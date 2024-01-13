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2024台灣大選投票日！ 紐航班機驚見「繁中3字」 網嗨爆：全世界都知道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝紐西蘭航空臉書
圖／翻攝紐西蘭航空臉書

今（13）日是2024台灣總統暨立委選舉投票日，許多人都從外地趕回投下神聖的一票，也讓不少人覺得相當緊張！知名旅遊網紅「布萊N機票達人」貼出一張準備從紐西蘭返台的登機照，只見班機資訊螢幕顯示飛往台灣的班機備註「繁中3個字」，掀起網友一陣熱議。

網紅布萊N結束紐西蘭旅遊行程，並從奧克蘭搭機返台，臉書上Po出一張機場照片，照片內在飛往台北的班機資訊備註欄位上顯示了「請放鬆」字樣，讓他笑說：「要飛回台灣了，沒想到連紐航都知道台灣的生活壓力很大。」

圖／翻攝布萊N 食宿人生FB
圖／翻攝布萊N 食宿人生FB

此文一發出後，迅速掀起網友熱議，也讓許多網友笑翻。紛紛表示「全世界都知道」、「真是神奇」、「這麼幽默」、「而且還用繁體字，有夠貼心」、「台灣人要記得放鬆呀」。

也有網友分享「N年前，在回台灣的飛機上收到機長特別廣播總統大選即時結果的那個moment（瞬間），整架飛機都好嗨」，布萊N也回文「有夠High」。

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