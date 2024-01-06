世界8大花海太迷人！不只鬱金香 歐美春季賞花攻略+各地賞花年曆一次看

歐美賞花只有荷蘭嗎？正宗的土耳其鬱金香花季、喀什米爾的亞洲最大鬱金香花田、伊朗的玫瑰花慶典、保加利亞的玫瑰花節、德國梅瑙島–花之島，以及加拿大渥太華的鬱金香花季、美國加州的卡爾斯巴德花田，都有你不知道的美麗花田與歡樂慶典，歐美一年賞花的時間表一次報給你！

荷蘭庫肯霍夫公園還有風車作為花海背景。圖片來源｜欣傳媒

荷蘭庫肯霍夫公園鬱金香花季

單車、運河、風車為背景

．時間：3~5月

春季即將來臨，歐洲如詩如畫的風景，若再加上花季，將更為醉人！荷蘭庫肯霍夫公園（Keukenhof）鬱金香花季，是歐洲最知名也最重要的花展盛會，今年將於3月21日至5月12日開放。

座落在麗斯（Lisse）的庫肯霍夫花園，是全世界最大的花園，有「歐洲花園」之稱，面積達32公頃，裡面除了花海，還有潺潺流水、雕塑、運河、城堡、動物園等。

在庫肯霍夫除了漫步花海之外，還有因應荷蘭特色的其他賞花方式，那就是騎單車、運河搭船，還有風車作為花海背景。

鬱金香的發源地在土耳其，4月伊斯坦堡被鬱金香裝飾得美麗迷人。圖片來源｜欣傳媒

土耳其伊斯坦堡鬱金香季

到發源地欣賞花海 搭熱氣球

．時間：4月

荷蘭鬱金香花聞名世界，但你知道其實鬱金香的發源地是在土耳其嗎？4月適逢伊斯坦堡鬱金香綻放，當地眾多熱門景點都被鬱金香裝飾得美麗迷人，例如蘇丹阿赫邁特廣場、埃米爾根公園、居爾哈內公園等，此時來到伊斯坦堡首要任務就是欣賞鬱金香花海景觀。

不妨春季拜訪土耳其，除了賞花之外，還可以在卡帕多其亞地區搭乘熱氣球，從高處俯瞰變化萬千的風化岩石壯麗美景。

喀什米爾首府－斯里那加春季4月舉辦盛大的鬱金香節。圖片來源｜欣傳媒

喀什米爾鬱金香節

亞洲最大鬱金香花田

．時間：3~4月

要欣賞壯麗的鬱金香花田，其實不用到歐美，在印度北方的喀什米爾就可以一睹風采！喀什米爾位於印度北部喜馬拉雅山南麓，擁有清新的山谷和優美的湖泊，被為「香格里拉」、「水之鄉」、「花之谷」。

每年喀什米爾首府－斯里那加（Srinagar），都會在春季4月舉辦盛大的鬱金香節，其有著得天獨厚的地理位置、漂亮的湖泊，深受古印度帝王的寵愛，成為避暑渡假之勝地。卡蘭宮於2021 年 4 月對遊客重新開放，由於考慮住客與王室的隱私，一般僅對住客開放，有旅行社業者特別安排旅客在此品味午茶，度過悠閒午後時光。

伊朗每年5～6月在卡尚舉辦年度的玫瑰水節慶。圖片來源｜欣傳媒

伊朗玫瑰水節慶

體驗玫瑰水美食 拜訪波斯遺產

．時間：5~6月

想要體驗玫瑰水、玫瑰飯、玫瑰浴、玫瑰甜點？被玫瑰全方位擁抱？玫瑰是伊朗人的畢生之愛，更是伊朗的國花，每年5～6月在距離首都德黑蘭不遠的綠洲城市-卡尚（Kashan），舉辦年度的玫瑰水節慶，慶祝玫瑰花盛開，並加工玫瑰水。

坊間旅行社業者特別安排參加年度的卡尚玫瑰水節慶&製作工坊，並拜訪被列為世界文化遺產、代表著波斯最輝煌成就的古伊朗首都–波斯波利斯。

保加利亞玫瑰節於每年6月第一個星期在卡贊勒克谷地舉辦玫瑰節。圖片來源｜欣傳媒

保加利亞玫瑰節

玫瑰花車遊行 選拔玫瑰皇后

．時間：5月底到6月

保加利亞玫瑰節於每年5月底到6月在卡贊勒克（Kazanlak）谷地舉辦玫瑰節，節慶持續5天，進行玫瑰花車遊行、選拔玫瑰皇后，保加利亞卡贊勒克至卡爾洛沃（Karlovo）谷地，是當地玫瑰主要產地，被譽為「玫瑰谷」（TheValleyofRoses），在5、6月玫瑰花爭妍盛開時分，滿山遍野的玫瑰花田，挾著沁人心脾香氣，迎接遊客到來。

除了玫瑰節慶活動之外，遊客也可遊覽玫瑰提煉廠、博物館，了解玫瑰精油的提煉過程，及相關歷史文化，還可品嚐玫瑰製作的玫瑰茶、玫瑰酒、玫瑰果醬等，購買玫瑰精油、玫瑰香水、護膚保養等產品。

德國花之島─梅瑙島。圖片來源｜欣傳媒

德國梅瑙島–花之島

加上教堂、城堡元素 如夢似幻

．時間：4~5月

世界上如果有一座島被滿園盛開花朵包圍，該是何等人間仙境？在德國就有一座花之島─梅瑙島（Mainau），位於德瑞奧邊境的波登湖（Bodensee，又名康斯坦茲湖Lake Constance），在繁花盛開的春天，加上湛藍的湖水、幽靜的山林，更添如夢似幻的感覺。

梅瑙島幾乎在不同時節都有花可賞，島上設計了最著名的義大利階梯花園，以及各種主題花園，還有一座熱帶溫室，裡面養育著美麗的蝴蝶。除了造景美之外，還可以看到動物自在地穿梭，以及教堂、城堡增添多種浪漫元素。

南加州的卡爾斯巴花田，被列為世界十大花田之一。圖片來源｜欣傳媒

美國加州卡爾斯巴德花田

主題區域排列美國國旗

．時間：3~5月

位於南加州聖地牙哥的卡爾斯巴花田（Carlsbad Flowerfield），被列為世界十大花田之一，成立接近85年歷史，占地約50英畝，種植了色彩繽紛的花毛茛（俗稱洋牡丹）及其他品種的花卉，此外還有花卉構成的巨大美國國旗區，春日限定燦爛美景，每年吸引大量遊客前往欣賞。

花田設置各種主題區域以及活動，包括花園茶會、品酒、瑜珈、插花課等，也可以品嘗美國當地代表性的美食小吃，例如披薩、墨西哥食物、爆米花、冰淇淋等。現在也有旅行社推出花季期間限定的美西旅遊團，讓美西之旅更添不同樂趣。

加拿大渥太華為了紀念與荷蘭的情誼，每年5月舉辦加拿大鬱金香花季。圖片來源｜欣傳媒

加拿大渥太華鬱金香花季

結合音樂會、嘉年華活動

．時間：5月

加拿大渥太華為了紀念與荷蘭的情誼，從1953年開始，每年5月舉辦加拿大鬱金香花季 （Canadian Tulip Festival），包括音樂會、美食秀、嘉年華等活動，數百萬朵的鬱金香花，將整座城市點綴得美麗繽紛。

10多個賞花點包括渥太華的Commissioners公園、麗都運河南端道斯湖畔，經市政廳、國會山，到渥太華河對岸魁北克加蒂諾市，也可以參加鬱金香徒步之旅、欣賞聲光秀，品嘗美食和選購當地藝術家工藝作品。現在也有旅行社推出到訪渥太華鬱金香花節的加東旅遊，一併順遊尼加拉大瀑布、魁北克古城、蒙特婁、多倫多。

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BY 方雯玲

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300452