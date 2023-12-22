滑雪專業教練帶路！ 「新手10大QA」必備滑雪裝備、雪場上的穿搭示範 讓你美麗又安全

滑雪風潮日盛，你也想去滑雪了嗎？滑雪之前一定要先準備滑雪裝備，《欣傳媒》邀請暢銷旅遊作家、滑雪教練「娜塔蝦Natasha」從專業角度建議，什麼該自己準備、哪些可以租借？該如何選擇滑雪衣？一次告訴你！她特別為大家示範雪場上美麗又安全的穿搭方式。

娜塔蝦滑雪經驗超過10年，走訪日本40多個、歐美等各大滑雪場，擁有加拿大單板滑雪教練等認證，並著作相關滑雪旅遊等書籍，對滑雪專業且指導經驗豐富，關於如何準備滑雪裝備，她有一套自己的見解，希望能帶給入門者正確的裝備常識。

娜塔蝦特別為大家示範雪場上美麗又安全的穿搭方式。圖片來源｜欣傳媒

新手需要購買裝備嗎？

通常滑雪場提供滑雪裝備的租借，新手需要購買裝備嗎？還是當地租借？娜塔蝦表示，基本上會接觸到皮膚的，通常衛生起見，不提供租借，這幾年因為疫情，本來有提供租借的也取消了，像護具、雪鏡、護腕、護膝、防摔褲、脖圍、襪子等幾乎都不提供租借，滑雪板、雪衣外套、雪鞋、安全帽等這些可以在現場租借。

娜塔蝦表示在雪場不要穿太多太厚重，她穿著【RAB】Tecton 保暖刷毛立領女款外套。圖片來源｜欣傳媒

新手穿著最常犯的錯誤

「如果體驗半天、一天，時間不長，可考慮租借，3、4天以上，則可考慮購買雪衣雪褲。」娜塔蝦建議，一天的租借費用約4、5千日幣。

「新手最常犯的錯誤，就是因為怕冷，一股腦把全部衣服穿在身上。」娜塔蝦指出，滑雪是劇烈運動，所以基本上不要穿太厚重，毛衣千萬不要穿，真的會太熱。

娜塔蝦建議，滑雪穿著通常分三層，最裡層一定要穿吸濕排汗衣，圖為【MAMMUT】Trift羊毛混紡長袖排汗衣。圖片來源｜欣傳媒

滑雪穿著分內、中、外三層

娜塔蝦建議，滑雪穿著通常分三層，最裡層千萬不要穿發熱衣，一定要穿吸濕排汗衣，才能快速吸汗、把熱氣排出去，因為汗水悶在裡面，其實會失溫，保暖的衣服穿在中層，有刷毛、化纖、羽絨三種材質可以選擇，最外層衣服主要為防風、防水，在雪地防水相當重要。

保暖材質中，刷毛是最快乾的材質，如果是出汗量大、怕熱的人，建議可以選擇刷毛作為保暖中層，因為可以快速排出熱氣和濕氣；在同時需要保暖和排濕的狀況中，化纖是很好的選擇，它保暖度沒有與羽絨高，但是帶有濕氣的狀況下，仍能保暖，同時洗衣機就能夠輕鬆清潔。

在需要保暖的情況下，羽絨依然是保暖度最高的材質，例如雪場低溫時，或是本身很怕冷，就可以選擇羽絨作為中層。作為滑雪中的羽絨中層，建議選擇輕薄款式，高蓬鬆係數、輕量款式尤佳。而大家熟悉的厚羽絨外套，則適合作為靜態休息時穿著。

滑雪外套在腋下設計拉鍊，是為了幫助排出身體熱氣。圖片來源｜欣傳媒

滑雪衣單板或雙板穿的不一樣

滑雪衣和裝備如何挑選，也根據是選擇單板（Snowboard）或雙板（Ski），娜塔蝦指出，依照滑行方式不一樣，衣服的設計不同，單板滑雪衣設計比較寬鬆，雙板可選擇較合身的穿著，單板還要穿防摔褲，要留一些穿防摔褲的空間，所以建議先買防摔褲，帶著去試穿、購買雪褲，才是正確購買方式。單板滑雪需要護具（護腕、護膝）、防摔褲，因為跌倒時會往前撲或往後坐，Ski滑雪就沒有必要購買護具。

滑雪衣褲下擺設計擋雪裙，讓雪不會掉進衣服裡，娜塔蝦穿著【MAMMUT】Eiger Free Pro HS Hooded Jacket。圖片來源｜欣傳媒

滑雪衣有什麼不同？

滑雪衣和一般的衣服有什麼不同？娜塔蝦表示，為了滑雪，滑雪衣有些特殊設計，例如滑雪外套在腋下設計拉鍊，是為了幫助排出身體熱氣，同時滑雪衣褲下擺設計擋雪裙，讓雪不會掉進衣服裡，外套拉鍊有綁繩，方便滑雪者戴手套時可以抓到拉鍊，外套手臂部位設計小口袋，可把搭纜車的滑雪票放在裡面。

娜塔蝦建議脖子戴脖圍或滑雪用面罩，其戴的是【MAMMUT】Eiswand Neck Gaiter圍脖。圖片來源｜欣傳媒

滑雪面罩做什麼用？

滑雪者穿戴從頭到腳的裝備，還有面罩、脖圍、手套、滑雪襪、雪鏡等。娜塔蝦建議，脖子戴脖圍或滑雪用面罩，面罩具防曬、防風、防雪功能，比較怕冷的人可買頭套式脖圍，像小偷面罩，只露出眼睛，因為滑雪時風可能從後腦勺灌入。

娜塔蝦建議手套不能買毛線手套，要有防水功能，其手上為【RAB】Pivot GTX Glove 男款防風防水手套。圖片來源｜欣傳媒

手套如何選購？如何方便滑手機？

手套不能買毛線手套，要有防水功能，另外手套要合手，不能太大，在雪地上控制裝備會比較不順，滑雪手套有兩種：一種是五指手套，手指分開 另一種是連指手套，大拇指和其他四指分開，四隻手指頭併在一起比較暖和，單板都可以選，雙板盡量選五指手套 因為要拿雪杖。手部保暖可購買內層手套，比較薄，戴兩層弄溼的話，可多一層防護，內層手套有些做指尖可觸控式，方便滑手機，等待或搭纜車時，不須把手套全部脫下來滑手機。

娜塔蝦示範穿著【Mountain Hardwear】Ghost Whisperer超輕量保暖羽絨連帽外套。圖片來源｜欣傳媒

滑雪一定要穿滑雪襪嗎？

腳的部分，滑雪一定要穿滑雪襪，也一定要比鞋子高，才不會磨到腳，羊毛襪保暖效果佳，千萬不要為了怕冷，穿兩雙襪子，因為襪子之間容易產生皺摺，被合腳鞋子壓到，腳會容易產生水泡，買專門的滑雪襪，腳指與腳跟有支撐，不然就是要及膝的襪子。雪鞋初學者可在雪場租借，但在雪地上行走，可準備防水鞋款。

【Mountain Hardwear】Ghost Whisperer超輕量保暖羽絨連帽外套，內裡填充1000FP羽絨。圖片來源｜欣傳媒

【Mountain Hardwear】Ghost Whisperer超輕量保暖羽絨連帽外套，質輕方便攜帶，功能性強。圖片來源｜欣傳媒

滑雪時可戴毛帽保暖嗎？

至於帽子，娜塔蝦建議，因為要戴安全帽，滑雪時不要戴毛帽，因為帽子可能有厚度或球球，戴了安全帽會不合，不然要戴薄的，或以頭套式脖圍保暖。

娜塔蝦建議，滑SKI新手要戴雪鏡。圖片來源｜岳達國際

滑雪時可不可以戴太陽眼鏡？

關於雪鏡，娜塔蝦表示，雪地上陽光反射很強，很多人會忽略防曬，雪鏡都有鍍膜設計，防風、防陽光反射，同時它是固定在臉上，以防跌倒不會飛出去，滑SKI新手要戴雪鏡，滑SKI的老手則可以戴太陽眼鏡，新手則不適合戴太陽眼鏡。

專業戶外品牌其服飾採用Gore-Tex，重視機能性。圖片來源｜欣傳媒

滑雪時要穿專業戶外品牌嗎？

娜塔蝦表示，滑雪時衣物的防水、防風、排汗、保暖等功能相當重要，專業戶外品牌其服飾會採用Gore-Tex、1000 FP高蓬鬆係數羽絨填充、90/10高羽絨比的高品質羽絨，重視機能性，所以選擇專業戶外品牌，才能達到需要的效果，專業戶外品牌運用更多科技、細節、版型和材質。

Gore-Tex材質具防水、防風、透氣功能，適合滑雪、冬季運動；FP值代表羽絨的蓬鬆程度，數字越大代表越蓬鬆，1000FP是市面上非常稀少的高蓬鬆度，可設計成非常輕量體積的羽絨外套；「90-10」指的是什麼？代表羽絨與羽梗的比例，裡面填充90%的羽絨，10%的羽毛，羽絨比例越高，羽絨衣的品質越好，保暖度越佳，絨毛比絨梗多，比休閒羽絨外套更輕、更可壓縮成小體積，不佔行李空間，便於隨身背包攜帶。

以【Mountain Hardwear】品牌為例，【Mountain Hardwear】Ghost Whisperer馬蹄蓮紅外套，超輕量羽絨款，表布採用有DWR防潑水且抗撕裂布料，內裡填充1000FP經RDS認證的羽絨，並可折疊收納至口袋中，是冬季戶外活動時的必備款。

娜塔蝦穿著【RAB】雲朵灰的Mythic G Jacket神話極致輕量保暖羽絨連帽外套。圖片來源｜欣傳媒

靜態休息時的保暖穿搭

愛美且重視保暖功能的娜塔蝦，除了雪場上的亮麗穿搭，也會為靜態休息時準備保暖用服飾，【RAB】雲朵灰的Mythic G Jacket神話極致輕量保暖羽絨連帽外套，以及【Mountain Hardwear】象牙果棕的Nevadan保暖羽絨連帽大衣外套，都深得她心，【RAB】Mythic G附收納袋，且有獨家TILT熱離子襯裡科技，填充1000FP羽絨，總重252.5g極輕量，方便好攜帶。【Mountain Hardwear】象牙果棕外套，擁有可調整的連帽、可調整的魔鬼氈袖口和可調整下擺、雙向拉鍊、身側兩個BYO-bevvy口袋等設計，功能性強。

滑雪時準備一套滑雪衣褲就可以嗎？

娜塔蝦表示，現在許多滑雪度假村設施豐富，除了滑雪場，有的還有餐廳、健身房、溫泉池、觀景台等，所以除了滑雪，大家還有在休息時待在室內，以及在滑雪度假村的其他休閒活動時間，除了防水防風的滑雪衣之外，還可以準備其它件輕質防風防水外套，同時也可以做為滑雪時的中層保暖衣物，這類衣物平時就可以穿，實用性高。

娜塔蝦示範【RAB】Namche GTX Paclite Jacket Wmns GTX輕量防風防水連帽外套。圖片來源｜欣傳媒

入門者須多少預算添購滑雪裝備？

針對想要入門滑雪者，準備滑雪裝備，大概需要多少的預算？娜塔蝦指出，在團費、滑雪費用之外，至少約需留2萬元預算，購買滑雪使用的外層、中層、底層衣褲、雪鏡等裝備。其中又以保暖中層最為重要，會影響滑雪時身體的溫度和濕度。

娜塔蝦在雪場上喜歡穿著鮮豔甚至撞色的衣著搭配，在雪地裡穿亮色比較好識別，示範穿著短葉松綠【Mountain Hardwear】Kor AirShell™ Warm Jacket外套。圖片來源｜欣傳媒

娜塔蝦的雪場上亮麗穿搭美學

娜塔蝦是專業教練，也是愛美的女生，她在雪場上喜歡穿著鮮豔甚至撞色的衣著搭配，她表示，雪地是極端白色，想要拍照好看，要挑鮮豔的顏色，所以一些品牌會出一些螢光色、撞色的衣服，在雪地裡穿亮色比較好識別，方便學員容易找到她，美國Mountain Hardwear、英國Rab戶外服飾品牌是她所喜愛的品牌，不但具備專業機能性，並兼具品味美麗的設計，她除了為大家示範雪場上美麗又安全的穿搭之外，也將把滑雪經驗與大家分享。

娜塔蝦將在松菸欣講堂文創基地舉辦講座。圖片來源｜欣傳媒

娜塔蝦開講啦！

想要更進一步認識滑雪？娜塔蝦2024年1月5日在松菸欣講堂文創基地舉辦講座，主題為「冬季瘋滑雪，北海道我來囉！」，引領大家踏入滑雪之路，凡報名參加講座，即可獲得PlayHard商城及Mammut官方旗艦館折扣碼，以及有機會獲得Mountain Hardwear、Rab、Mammut等品牌好禮。

品牌介紹

英國Rab & Lowe Alpine品牌，致力提供戶外運動者在使用時有絕對的保護性及舒適性，並著重企業社會責任，關心氣候環境、社會、人文，產品已逐步使用再生材質製成並能再回收以減少環境負擔，致力於2030年時成為零碳排放企業，承諾永續發展，無歧視、零童工、合理的薪資與工時、安全與健康的工作環境也是品牌所重視的公平製程。

美國Mountain Hardwear品牌，是由致力於創新的專業運動家們所創立，成立就是為了提供高性能的產品，以滿足頂尖戶外運動員的需求。採用最進階的材料和技術；性能面，透過反覆的測試，防風防雨、溫度調節和濕度管理，提供更好的使用體驗。

娜塔蝦的滑雪食旅手記：https://natasha-traveler.tw/

講題：冬季瘋滑雪，北海道我來囉！

講師：娜塔蝦 Natasha

日期：113年01月05日 星期五

時間：19:00~21:00

地點：欣講堂文創基地

地址：台北市信義區光復南路133號2F(松山文創園區 西向製菸工廠二樓)

By 方雯玲

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