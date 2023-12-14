粉嫩登場！ 台日韓櫻花季、荷蘭鬱金香 全球「賞花目的地」推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到春天，最浪漫的就是出遊賞花了！每到花期總有五顏六色的繽紛花海洗版社群版面嗎？愛拍的你也絕對不能錯過！從台灣到日本、韓國、歐州，世界各地許多迷人花海景致等著旅人的足跡，親臨盛會來場爛漫相遇，喜鴻假期2024全球迎春花計畫，即刻啟動，一起來全球「花」現之旅！

▲CNN 推薦景點—慶和火車站櫻花路。 圖：喜鴻假期／提供

日韓花花世界 掌握花期迎盛況

台灣人最喜愛的賞花目的地，少不了日本，其中不只櫻花、紫藤、粉蝶、鬱金香、芝櫻、紅梅，從1月春梅展嬌顏到靜岡早櫻與油菜花交織，絢爛多姿，沐浴在花海中美好心情宛如紛飛的蝴蝶。雖然時序可能在2024年2月較為準備，不過可先從日本國土交通省氣象廳櫻花預測掌握花蹤，以櫻花開花日及開滿日為日本遊程作打算，日本櫻花最早開花期約在1月中旬沖繩、九州福岡約在3月中下旬、東京＆大阪花期約在3月底、北陸約從4月上旬、北海道約在5月上旬。

▲IG熱門打卡新景點－大阪海濱公園浪漫粉蝶花祭。 圖：喜鴻假期／提供

浪漫櫻花雨讓人心花怒放，除了賞櫻之外，吸引目光焦點的還有「大阪舞洲海濱公園」約450萬朵的粉蝶花綻放，宛若成千成萬隻美麗的蝴蝶繽紛地飛舞，大地與藍天將染上一片優雅的紫羅蘭色彩，在大片粉色中調和出新驚豔。其中，推薦暢遊關西，一次打卡環球影城與美山合掌村，「夢幻粉蝶關西5日」之旅，暢遊日本環球影城、舞洲粉蝶花、紫藤瀑布～平等院、伏見稻荷大社、清水寺、南禪水路閣、奈良鹿公園、燒肉吃到飽，蒐羅關西賞花名所與美食、樂園，4/16出發，大人小孩皆滿足。

▲荷蘭庫肯霍夫鬱金香公園，萬紫千紅。 圖：喜鴻假期／提供

釜山鎮海櫻花節 荷蘭鬱金香超吸睛

放眼韓國，不同的氛圍也深厚許多韓粉支持！盛大的釜山鎮海櫻花節連續多年成為眼球焦點，在「韓國鎮海」隨處可見點綴著漫天粉白王櫻花花瓣，時煎點落在每年3月下旬至4月初，進入鎮海軍港節賞櫻黃金期，又稱為「鎮海軍港節櫻花季」。「花現釜山．鎮海賞櫻5日」之旅，走訪慶和火車站、余佐川羅曼橋賞櫻、彩色積木學園、天空膠囊列車、南浦洞逛街，九大賞櫻景點一次蒐羅，搭配最夯網紅景點，大啖花漾烤肉、長腳蟹吃到飽，從視覺到味蕾一次滿足，3/20出發，出國賞櫻驚喜價超省荷包，小資族沒負擔。

如果打算春天歐遊，推薦一訪荷蘭，別錯過3～5月鬱金香花季，百花盛開的庫肯霍夫花園有多達800種的彩色鬱金香，吸引不少遊客將花海盡收眼底。「荷比盧10日」之旅，特別安排雙城遊船體驗：羊角村遊船、玻璃船遊覽運河，拜訪乳酪小鎮、庫肯霍夫花園，還有最美城堡中世紀德哈爾古堡、神秘地下洞穴～聖彼得洞窟，荷蘭購物村 Designer Outlet Roermond，與盧森堡阿道夫橋，限時報名享早鳥優惠省3000元。

▲新加坡濱海灣花園－濱海天空超級樹。 圖：喜鴻假期／提供

轉往東南亞，目睹過科技兼具自然的神奇之美嗎？世界最大的玻璃溫室「新加坡濱海灣花園」，時不時為巨大熱帶花園替換主題，隨時到訪都有不同的美景，拍照更有獨特之美！「繽紛新加坡5日」暢遊金沙娛樂城、露天雷射燈光水舞秀、環球影城主題樂園、濱海灣花園、夜間動物園，一覽新加坡最經典與最新景點，1/15出發，六人成團，享有自由行的自在，又有跟團的便捷，最適合三五好友一起衝一波。

▲2024武陵櫻花季將於2/8-2/29登場。 圖：喜鴻假期／提供

山野輕旅行 擁抱武陵櫻花雨

花季想來場夢幻輕旅行？2024武陵櫻花季將於2/8-2/29登場，上萬棵櫻花盛開席捲賞櫻人潮，以粉嫩桃紅和潔白帶來幸福花語，為繁忙生活轉換心境！喜鴻假期國內賞花團，不管是武陵一日遊或賞櫻兼泡礁溪美人湯都可以，或是到明池森林渡假區住一晚，充分享受森林療癒更樂活。「武陵櫻花季2日遊」保證入園，暢遊宜蘭三星鄉大啖美味三星蔥仔餅，夜宿明池，還有玩整一日飽覽櫻花之美。

花開不等人 早春遊程享優惠

心動了嗎？喜鴻假期人氣賞花景點不藏私，精選行程享早春優惠（https://bit.ly/481YrYP），把握一年一度早春欣賞花季的好時機，抓住花期尾巴！繁花盛宴從日本北海道到沖繩，整個1月到4月，都是花期；3月中旬轉往韓國首爾也有嬌艷美麗、粉中又帶點鮮紅的重瓣紅梅，或是前往歐洲朝聖繽紛鬱金香，早鳥優惠省3千！不管喜歡那一種，都能與家人好友愜意漫步繽紛的花道間。

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