想出國過白色聖誕？「這些」冬季飛行實用知識上路必備！

北歐人熱愛雪地泡澡的獨特享受 / 來源： Lapland Hotels 圖文/Pei

下雪飛航安全、航班準備率、聖誕假期動態、英美主要機場情況全掌握。

聖誕、跨年航空繁忙實況

終於等到聖誕節了！想去擁有濃厚節日氣氛的國家度假，一定要知道機場哪一天最繁忙，避開「聖誕節噩夢」。

縱使每年的高峰日期都不同，根據 Skyscanner 的觀察，12 月10 日是下個月飛行最繁忙的一天，而 11、18和 21日也是高峰，跳過這幾天抵達機場可能是個好選擇。

聖誕過後，12月 31日，元旦和1 月 5日建議大家避開機場，因為大家準備回家或開工，行李遺失和錯過班機的機率可能更高；若可以，1月7日後結束旅行返程會比較輕鬆。

歐美國家機場與航空「雪季管理」表現

雪中的機場有許多挑戰 / 來源： pixabay 下雪天裡，機場關閉或航班停飛、延誤絕對是大家不想遇到的窘境。那麼瞭解起降機場和航空的應對能力就非常重要了。

在應對嚴寒天氣上，北歐機場都是優等模範生！例如，挪威奧斯陸機場擁有世界上最大的除雪車，芬蘭赫爾辛基機場僅因冬季氣候原因而被迫關閉一次，而且僅 30 分鐘。赫爾辛基還設有一個下雪情報台，負責追蹤天氣預報並及時調度員工和機器。到雪境過聖誕聽起來不錯吧？

而許多旅人喜愛的美國，哪些機場延誤最嚴重？考慮到美國機場的容量和基礎設施都不同，就算是位處同一城市機場，表現也不一樣。例如去年，FlightAware 提供的資料就顯示，紐約紐瓦克自由國際機場、丹佛國際機場和芝加哥奧黑爾國際機場是美國冬季延誤和航班取消最嚴重的三個機場；航空方面，達美航空、美國航空和聯合航空 2022 年準時抵達率最高！

瑞士機場除雪中 / 來源： pixabay 熱門旅遊國度英國，在冬季下雪時，哪個機場延誤最嚴重？答案是伯明罕，她在每個離港航班平均延誤時間最長的榜單中數一數二，2022 年平均延誤時間為30分鐘，是前一年的兩倍，準點率也排名墊底。

排在前五名的機場延誤都在30分鐘左右──曼徹斯特、唐卡斯特謝菲爾德、倫敦盧頓和英國第二繁忙的機場倫敦蓋特威克機場。如果可以，選擇別的英國機場可能更省心。

為什麼英國機場好像沒有面對積雪的好方法？其實這是因為降雪量很少，機場又都在高容量運作（倫敦希思羅機場的旅客數量是赫爾辛基的五倍），因此即使是很小的延誤也會影響其他許多航班。另外，英國潮濕，清除冰和雪泥沒那麼容易。

說到下雪，它會導致航班延誤的原因有不少，如必須在起飛前清除積雪，跑道上還必須有砂礫，飛機的擋風玻璃要除冰，有時加油設備更會結冰。對於一些機場來說，即使是最輕微的問題也會造成運作困難，交通打結後，對於繁忙的機場來說可是毀了一鍋粥的程度。

冬季飛行「冷」知識

雪山讓人震撼又平靜 / 來源： pixabay 大家可能想知道，對飛機來說，多冷算太冷呢？其實在空中飛行時，客機設計飛行高度為 40,000 英尺，這個高度的溫度徘徊在 -56度左右。一旦進入空中，燃料就會透過引擎加熱並保持流動——機組人員在飛行過程中也會持續監控確保安全。

常見的亂流則不一定在冬季會最常發生，例如冬季有更多風雪和更強的風力，但春季有更快速移動的鋒面，而夏季和秋季有熱帶風暴的可能。

走入仙境：加拿大露易絲湖 / 來源： pixabay 北歐人熱愛雪地泡澡的獨特享受 / 來源： Lapland Hotels 回到行程準備的實際面，確認旅遊保險有包含大家將進行的活動如滑雪或極限運動也一定要做到喔！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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