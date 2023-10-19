先筆記！ 國外旅遊遇天災戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話
旅遊安全先筆記！ 由於巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列發動大規模軍事攻擊，外交部日前發布將以色列旅遊調整為「橙色警示」，特別提醒民眾注意旅遊安全及檢討應否前往。同時，交通部觀光署最近整理了「國外旅遊安全懶人包」，更提供以色列參團旅遊解約退費處理原則提供民眾參考。
交通部觀光署公布「國外旅遊安全懶人包」，若在海外遭遇天災、戰亂、恐攻等不可抗力事件，務必記得以下3要點：
1.當身處不可抗力事件發生地時，應優先確保自身安全，避免陷入群眾恐慌狀態。
2.保持冷靜遵從當地政府的緊急措施。
3.立即與親友聯繫通報個人平安，趕緊前往安全地區或儘速返國。
此外，外交部旅外國人緊急服務專線「+886-800-085-095」務必記下來，當遊客如遇緊急事件，可逕洽我國駐外館處協助，駐外人員會協助安排疏散至安全地區或回國。
觀光署同時提醒，民眾參加團體或自由行旅遊，建議依自身需求投保旅遊平安險；若參加團體旅遊，不宜以價格為唯一考量，觀光署提醒應選擇合法旅行業者，旅行社是否合法可檢視旅遊廣告上是否載明旅行社名稱、種類及註冊編號；在旅行社營業處所，則查看是否有交通部觀光署旅行業執照，或至網頁查詢。
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