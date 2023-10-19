先筆記！ 國外旅遊遇天災戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話

出國旅遊的荷包又要縮水了！迪士尼11日宣布調漲美國「佛州迪士尼世界」跟「加州迪士尼樂園」兩大主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，包括加州迪士尼的熱門假日時段單日門票、佛州迪士尼的年票都受影響，調漲約5美元到65美元（新台幣160元至2087元）不等，未來想和米老鼠同樂，恐得「多掏點錢」。

2023-10-13 14:52