快訊

國旗光芒多一道！議員批國慶晚宴背景「太瞎」 陸委會致歉

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

先筆記！ 國外旅遊遇天災戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／交通部觀光署提供
圖／交通部觀光署提供

旅遊安全先筆記！ 由於巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列發動大規模軍事攻擊，外交部日前發布將以色列旅遊調整為「橙色警示」，特別提醒民眾注意旅遊安全及檢討應否前往。同時，交通部觀光署最近整理了「國外旅遊安全懶人包」，更提供以色列參團旅遊解約退費處理原則提供民眾參考。

交通部觀光署公布「國外旅遊安全懶人包」，若在海外遭遇天災、戰亂、恐攻等不可抗力事件，務必記得以下3要點：

1.當身處不可抗力事件發生地時，應優先確保自身安全，避免陷入群眾恐慌狀態。

2.保持冷靜遵從當地政府的緊急措施。

3.立即與親友聯繫通報個人平安，趕緊前往安全地區或儘速返國。​

圖／交通部觀光署提供
圖／交通部觀光署提供

此外，外交部旅外國人緊急服務專線「+886-800-085-095」務必記下來，當遊客如遇緊急事件，可逕洽我國駐外館處協助，駐外人員會協助安排疏散至安全地區或回國。

觀光署同時提醒，民眾參加團體或自由行旅遊，建議依自身需求投保旅遊平安險；若參加團體旅遊，不宜以價格為唯一考量，觀光署提醒應選擇合法旅行業者，旅行社是否合法可檢視旅遊廣告上是否載明旅行社名稱、種類及註冊編號；在旅行社營業處所，則查看是否有交通部觀光署旅行業執照，或至網頁查詢

圖／交通部觀光署提供
圖／交通部觀光署提供

圖／交通部觀光署提供
圖／交通部觀光署提供

延伸閱讀：

1招入手超便宜機票！ 行家秒解鎖「Google隱藏功能」：少花上千元

瘋搶「梵谷皮卡丘」贈品炒價破萬！ 官方中止發放卡牌 祭新招讓黃牛崩潰

觀光 懶人包

相關新聞

先筆記！ 國外旅遊遇天災戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話

先筆記！ 國外旅遊遇戰亂、重大事故怎麼辦？ 觀光署安全懶人包：必知3要點、1電話

1招入手超便宜機票！ 行家秒解鎖「Google隱藏功能」：少花上千元

1招入手超便宜機票！ 行家秒解鎖「Google隱藏功能」：少花上千元

荷包縮水了！ 迪士尼宣布「2大樂園門票調漲」 快速通關、停車費都變貴

出國旅遊的荷包又要縮水了！迪士尼11日宣布調漲美國「佛州迪士尼世界」跟「加州迪士尼樂園」兩大主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，包括加州迪士尼的熱門假日時段單日門票、佛州迪士尼的年票都受影響，調漲約5美元到65美元（新台幣160元至2087元）不等，未來想和米老鼠同樂，恐得「多掏點錢」。

循拉美西斯大帝腳步探索古埃及　搭乘遊輪巡航遺跡祕境

神秘的古埃及遺產，最令人印象深刻的建築，大概非金字塔莫屬。如果要找古埃及「代言人」，那麼拉美西斯二世絕對不做第二人想，即便三千多年後的今日，世界上許多地方都看得到拉美西斯二世英俊的容顏。

世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 「台灣」的代表性景點是什麼？

世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 說到「台灣」會想到以哪裡當代表？

「全球50最佳飯店」出爐 前5名有4家在台灣人最常去的城市！

【旅奇傳媒/編輯部報導】《50 Best 》公布2023年「全球50最佳飯店（The World’s 50 Best Hotels）」名單！位於義大利知名度假勝地科莫湖（Como）畔的 Passala

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。