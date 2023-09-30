世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 「台灣」的代表性景點是什麼？

哪裡是你的環遊世界夢想景點？ 英國Allclear旅遊保險業者，近期製作出一份「世界新奇觀地圖」，分析了全世界4300個地標性景點的頁面瀏覽量，以熱門程度來選出每個國家的代表性名勝景點，一提到美國就想到自由女神，一說到加拿大就是尼加拉瀑布，那麼台灣呢？經統計得出結果，跟台灣的最熱門連結性景點就是「台北101大樓」！

Allclear表示，他們收集維基百科的數據資料，並排除有敏感性或有爭議的地點，從過去5年來維基百科頁面的瀏覽量來做比較，同時也發現，於2007年曾經產出的一份「世界七大奇蹟」名錄，其中包括中國長城、奇琴伊察、佩特拉、馬丘比丘、基督救世主、羅馬鬥獸場和泰姬陵。

紐約市知名地標「自由女神像」。圖／美聯社

歷經近二十年後，他們決定為這個美麗星球上的每個國家最令人驚嘆旅遊景點，制定一份新的清單。

「世界新七大奇蹟」： ．泰姬陵（印度）－28,601,383 頁瀏覽量 ．哈利法塔（阿拉伯聯合大公國）—23,423,701 頁面瀏覽量 ．珠穆朗瑪峰（尼泊爾）—22,066,676 頁面瀏覽量 ．自由女神像（美國）－19,851,871 頁瀏覽量 ．中國長城（中國）－17,405,607 頁瀏覽量 ．艾菲爾鐵塔（法國）－17,316,414 頁瀏覽量 ．馬丘比丘（秘魯）－14,229,131 頁瀏覽量

而以下則以部分國家的代表性景點，提供大家作為選擇世界旅遊代表性地點作參考。

圖／翻攝Allclear網站

◎亞洲 台灣：台北101（Taipei 101） 新加坡：濱海花園（National Parks Board） 日本：富士山（Fujisan） 南韓：兩韓邊界非軍事區（Korean Demilitarized Zone） 泰國：大皇宮（The Grand Palace） 柬埔寨：吳哥窟（Angkor Wat） 越南：下龍灣（Ha Long Bay） 以色列：死海（Dead Sea） 伊拉克：巴比倫（Babil）

圖／翻攝Allclear網站

◎美洲： 加拿大：尼加拉大瀑布（Niagra Falls） 美國：自由女神像（Statue of Liberty） 墨西哥：奇琴伊察金字塔（Chichen Itza ） 巴西：里約熱內盧基督像 (Christ the Redeemer) 阿根廷：伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls） 智利：復活島（Easter Island） 祕魯：馬丘比丘（Maciu Picchu） 厄瓜多：加拉巴哥群島（Galapagos Islands）

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◎歐洲： 英國：巨石陣（Stonehenge） 法國：艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower） 巴黎艾菲爾鐵塔。記者張錦弘／攝影 義大利：羅馬競技場（Colosseum ） 西班牙：聖家堂（ Sagrada Familia） 丹麥：小美人魚（Little Mermaid ） 比利時：尿尿小童（Manneken Pis ） 德國：柏林圍牆（Berlin Wall ） 捷克：布拉格古堡（Prague Castle ） 土耳其：索菲亞大教堂（Hagia Sofia ）

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◎大洋洲： 澳洲：大堡礁（Great Barrier Reef ） 紐西蘭：密福德峽灣（Milford Sound） 帛琉：水母湖（Jellyfish Lake ）

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◎非洲： 埃及：帝王谷（Valley of the Kings） 阿爾及利亞：提姆加德古羅馬遺址（Timgad） 南非：克魯格國家公園（Kruger National Park） 肯亞：馬賽馬拉保護區（Masai Mara National Reserve）

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