「全球50最佳飯店」出爐 前5名有4家在台灣人最常去的城市！

義大利科莫湖畔的Passalacqua榮登全球最佳飯店。 圖:Passalacqua, MOLTRASIO/來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】《50 Best 》公布2023年「全球50最佳飯店(The World’s 50 Best Hotels)」名單!位於義大利知名度假勝地科莫湖(Como)畔的 Passalacqua 飯店居冠,亞洲共有18間飯店入選,而前5大中就有4家落在亞洲,也都是台灣旅客經常往返的熟悉旅遊地點,第二到第五依次是香港瑰麗酒店、曼谷四季酒店、奕居香港和安縵東京;其中香港、曼谷在前10大中,即分別各占2席;而第11名也在曼谷,由飯店業備受矚目的新星-嘉佩樂集團獲得。

排名榜由英國的商業媒體-威廉.瑞德商業傳媒(William Reed Business Media)推出,該公司自2002年起推出「全球50最佳餐廰」榜單、2009年起推出「全球50最佳酒吧」,今年首次涉足飯店排名。投票小組由580名旅遊業內具影響力人士、記者組成,由他們按喜好順序列出過去兩年住過的7間最佳飯店統計而出。

│No.1-義大利帕薩拉夸飯店│

▲義大利Passalacqua飯店展現華麗的巴洛克風格。 圖:Passalacqua, MOLTRASIO/來源

拔得頭籌的 Passalacqua 飯店相當新穎,甫於2022年夏季開業,共有3座建築,分別是 The Palazz、the Villa,以及 Casa al Lago,共有24間風格各異的套房供遊客選擇。整座18世紀建成的莊園,原為義大利作曲家森佐.貝里尼(Vincenzo Bellini)故居,由 Grand Hotel Tremezzo 集團創辦家族 De Santis 家族所興建,展現了華麗的巴洛克風格與浮誇、優雅兼容的義大利工藝,坐擁科莫湖美景為其得天獨厚的優勢。

│No.2-香港瑰麗酒店│

▲香港瑰麗酒店全球排名第二、同時也是亞洲排名第一。 圖:Rosewood Hong Kong, HONG KONG/來源

2019年開幕的香港瑰麗酒店坐落在尖沙咀,65層樓高的視野以維多利亞港的海景為腹地,室內空間由台灣設計師季裕堂操刀,展現低調奢華的當代風格。大廳和走道以當代藝術作品點綴,包括英國青年藝術家 Damien Hirst 和英國雕塑家 Henry Moore 的作品。有趣的是諸多八角形設計也融入家具設計之中,例如靈感源於法國銅製炊具的洗手盆,即透過特別模具打造出八角洗手槽,呼應中國傳統中「8」的吉祥寓意。飯店共有413間客房,而其爵士酒吧 Darkside,亦位列2023亞洲50大酒吧的第9名。

│No.3-曼谷四季酒店│

▲曼谷四季酒店融入自然綠樹,以及延伸河水意象的設計,打造舒適環境。 圖:Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, BANGKOK/來源

曼谷四季酒店於2020年開幕,擁有299間客房和套房,設有棕櫚樹聳立的疊層泳池區、地中海風格的花園,由知名設計師 Jean-Michel Gathy 操刀,沿著200公尺長的昭披耶河畔,打造出占地3.6公頃的亭台水榭,運用空間延伸,室內外無縫接軌,以相互連接的庭院,延伸河流的自然律動感。酒店大量運用落地玻璃、奢華大理石、挑高空間,打造自在呼吸的遼闊空間。飯店內的 BKK Social Club 榮登2023亞洲50大酒吧的第3名,Yu Ting Yuan(御庭院)則是曼谷唯一的米其林星級粵菜餐廳。

│No.4-香港奕居│

▲以優雅的居家空間為概念,奕居的客房援引大面積香港市景帶來奢華感受。 圖:The Upper House, HONG KONG/來源

奕居於2009年開業,共117間客房,是出生於香港的知名設計師傅厚民(André Fu)作品,外觀則是英國設計師 Thomas Heatherwick 創作,飯店內共陳列400多件藝術品,包括陶瓷和蝕刻在大理石、砂岩和青銅上的雕塑。客房以營造雅致現代居所為概念,色彩選用灰藍色、淺駝色及白色為主,體現「寫意奢華」的概念,大面落地窗景更是令遊客感到驚喜的舒放視覺。飯店內的 Salisterra 餐廳,是一大亮點,提供精緻的地中海風味美食,酒吧區供應雞尾酒、美味小點。

│No.5-東京安縵 │

▲The Café by Aman 宛如森林中的玻璃屋,享受坐擁城市綠意的美好午茶時光。 圖:AmanTokyo, TOKYO/來源

2014年 Aman 集團正式進軍日本,開設首間城市型飯店安縵東京,共有84間客房,隱身在繁華的千代田區,可飽覽皇居御苑、東京鐵塔、晴空塔,步行至東京車站只需5分鐘,薈萃現代摩登、傳統日式風格,由澳洲建築大師 Kerry Hill 操刀設計(這也是他設計的第六間安縵酒店,其他作品包括台灣日月潭涵碧樓)。大廳採用日式紙燈籠結構營造層疊美學,岩石花園則順應四季更替植栽,安穩寧靜的日式禪意為一大特色。位於1樓的玻璃屋咖啡廳 The Café by Aman 坐落在「大手町之森」中,近6萬棵植物環繞,宛如城市中的綠洲,是必訪之地。

│2023年全球50最佳飯店(The World’s 50 Best Hotels)│前十大:

No.1

Passalacqua, MOLTRASIO

義大利帕薩拉夸飯店(世界、歐洲、義大利最佳酒店)

No.2

Rosewood Hong Kong, HONG KONG

香港瑰麗酒店(亞洲、香港最佳酒店)

No.3

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, BANGKOK

湄南河曼谷四季酒店(泰國最佳酒店)

No.4

The Upper House, HONG KONG

香港奕居

No.5

AmanTokyo, TOKYO

東京安縵(日本最佳酒店)

No.6

La Mamounia, MARRAKECH

馬拉喀什拉馬穆尼亞酒店(非洲、摩洛哥最佳酒店)

No.7

Soneva Fushi, MALDIVES

馬爾地夫索尼娃芙西酒店(最佳海灘飯店、馬爾地夫最佳酒店)

No.8

One&Only Mandarina, PUERTO VALLARTA

曼達林唯逸度假村(北美、墨西哥最佳酒店)

No.9

Four Seasons Firenze, FLORENCE

佛羅倫斯四季酒店

No.10

Mandarin Oriental Bangkok, BANGKOK

曼谷文華東方酒店

★ 完整名單請參閱:https://www.theworlds50best.com/hotels/list/1-50

此外,《Travel + Leisure》每年夏季都會公布「全球100家讀者最愛飯店」,今年度由土耳其伊斯坦堡的蘇丹艾哈邁德四季酒店奪冠,而前10大當中,四季酒店就入選2家、且2家都位於伊斯坦堡。

▲《Travel + Leisure》讀者票選全球最加酒店為蘇丹艾哈邁德伊斯坦堡四季酒店。 圖:Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet/來源

《Travel + Leisure》是以全球近165,000名讀者的票選推出名單,是評選項目包括房間/設施地點、服務、食物等統計而出的結果。

│全球100家讀者最愛飯店│前10名:

No.1

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet/Istanbul, Turkey

蘇丹艾哈邁德伊斯坦堡四季酒店/土耳其伊斯坦堡

No.2

The Bushcamp Company’s Mfuwe Lodge/South Luangwa National Park, Zambia Mfuwe Lodge

The Bushcamp Company’s Mfuwe Lodge/尚比亞南盧安瓜國家公園

No.3

Andaz Bali/Bali, Indonesia

峇里島安達仕酒店/印尼峇里島

No.4(並列)

Playa Vik José Ignacio/José Ignacio, Uruguay

普拉亞維克何塞伊格納西奧酒店/何塞·伊格納西奧,烏拉圭

No.4(並列)

Goldener Hirsch, Auberge Resorts Collection/Park City, Utah

赫希金匠- 阿爾柏格度假村/猶他州帕克城

No.4(並列)

Hotel Xcaret Arte/Playa del Carmen, Mexico

Hotel Xcaret Arte/墨西哥普拉亞卡門

No.4(並列)

Il Sereno Lago di Como/Torno, Italy

伊爾賽雷諾拉戈迪科莫飯店/義大利托爾諾

No.8

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus/Istanbul, Turkey

伊斯坦堡博斯普魯斯海峽四季酒店/土耳其伊斯坦堡

No.9

Rosewood Phnom Penh/Phnom Penh, Cambodia

金邊瑰麗酒店/柬埔寨金邊

No.10

Capella Singapore/Singapore

新加坡嘉佩樂酒店/新加坡

★ 完整名單請參閱:https://www.travelandleisure.com/best-hotels-in-the-world-2023-7551652

