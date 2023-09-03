衝浪季長達300天！ 土耳其新衝浪聖地 到世界上最好的衝浪點冒險

你知道土耳其也是衝浪天堂嗎？土耳其擁有深不可測的海水和四季持續的海風，集著名衝浪景點和衝浪運動理想之地於一體，而且還提供許多設施供業餘和專業飆浪者租賃，讓遊客在教練的指導下體驗衝浪樂趣。Turkaegean（土耳其愛琴海）是Türkiye（土耳其）的幸福海岸、全年度假天堂，擁有原始的大海和海灘、奇妙的島嶼、海灣和宜人的自然風光，來認識土耳其被譽為全世界最佳的衝浪點吧！

北愛琴海最佳衝浪點長達300天衝浪季

Gökçeada（古克切島）位於Çanakkale（恰納卡萊）海岸附近，是遊客在愛琴海尋找寧靜假期和特殊衝浪體驗的理想島嶼。自2011年以來，古克切島成為世界上第一個也是唯一「Cittaslow island（慢城之島）」，每年接待數千名飆浪者，由於風力強勁，島上具有長達300天的風帆衝浪的完美環境條件和漫長的衝浪季。

Saros（薩若斯）灣是另一個在恰納卡萊的風帆衝浪和風箏衝浪點，位於愛琴海北部的海灣底部的水流使它的海水可以自我清潔。於土耳其飆浪者而言，Ayvalık海灘就是一塊隱藏的寶石，是島上最受歡迎的衝浪點，這裡清澈的愛琴海海水和穩定的強風，為所有喜歡衝浪或風箏衝浪的人提供優異的運動體驗。

Alaçatı（阿拉恰特）帆板運動、風箏衝浪最佳地點

Çeşme（切什梅）位於İzmir（伊茲密爾）半島的西海岸，是衝浪愛好者必打卡的景點之一。阿拉恰特與切什梅相連，被稱為「世界上最好的衝浪地點」之一。

阿拉恰特完美的風力、天氣條件、沙質地面、淺水和避風水域使它成為世界帆板運動中心，雲集世界頂級衝浪運動員的PWA帆板世界盃近期也多次在這裡舉辦，這裡的海濱有很多大型帆板俱樂部和訓練中心，方便遊客租賃衝浪設備。

另一個度假勝地 Urla（烏爾拉）憑藉其強勁的風力滿足風箏衝浪運動的所有環境要求，成為風箏衝浪的最佳地點，也是許多衝浪訓練設施和私人課程的集中點。風箏衝浪海灘在一片適合新手初體驗的開闊濕地上，距Gülbahçe海灘中心約6公里，在有風時享受完衝浪和日落，你還可以在烏拉的餐館和小酒館品嘗美味的當地美食。

南愛琴海海灣欣賞落日、度假首選

另一個適合飆浪者的多風海灣位於南愛琴海城市Muğla（穆拉）的Datça（達特迦）區，這裡專門為衝浪活動服務的設施於每年5月至9月的衝浪季開放，位於半島頂端的Knidos（尼多斯）古城是衝浪後欣賞美麗的日落的最好地點。

Dalaman（達拉曼） Sarıgerme因該地區的強風成為運動愛好者的最愛，這裡擁有風箏板、風帆衝浪、海上皮艇俱樂部和培訓中心；坐落在南愛琴海的Bodrum（博多魯姆）半島也是一個四季旅遊和衝浪的絕佳地點，以其豪華的精品酒店、充滿活力的夜生活和綠松石海聞名。

位於半島西部的Akyarlar灣因成為受歡迎的帆板運動景點而吸引遊客們的注意，這個海灣兼具深水和強風，適合技法成熟的飆浪者。Akyaka位於Marmaris（瑪律馬裡斯）北部，這裡三公里長的衝浪道、沙質淺水和持久的熱風使Akyaka其成為嚮往寧靜假期的遊客們的不二之選。

更多土耳其旅遊資訊：www.goturkiye.com

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213757