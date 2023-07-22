2023～2024台灣出發郵輪一次看！ 限量買一送一、全家出遊更輕鬆

郵輪回來台灣了！曾風靡台灣民眾的郵輪旅遊從今年到明年，截至目前有哪些可以從台灣上下船搭乘？現在可以搭乘的郵輪品牌大洗牌，過去大家熟悉的公主遊輪、麗星郵輪不見了，有更多新面孔，例如挪威郵輪（Norwegian Cruises）、MSC地中海郵輪（MSC Cruises），帶給民眾全新感受，2023～2024台灣出發郵輪一次看，風格、設備與價位等比一比，現在有品牌推出限量買一送一，全家出遊不妨趁此把握機會！

挪威郵輪「挪威奮進號Norwegian Spirit」計畫明年6月首次來台，推出從基隆、高雄雙母港出發的台日韓跳島旅遊帶給民眾全新感受；圖片／挪威郵輪提供

挪威郵輪引進美國紐約知名的義大利餐廳ONDA；圖片／挪威郵輪提供

挪威郵輪義大利餐廳ONDA美食；圖片／挪威郵輪提供

挪威郵輪主張自由閒逸風格

挪威郵輪以創新聞名，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由閒逸風格，挪威郵輪「挪威奮進號Norwegian Spirit」由雄獅旅遊包船，計畫於2024/06/05~2024/09/22期間首次來台，推出從基隆、高雄雙母港出發的台日韓跳島旅遊，奮進號甫耗資31億改裝，2021年重新下水，目前推出限量買一送一優惠，至7/24。

挪威奮進號船上共有多達14種餐食選擇、8間酒吧，其中7間免費餐廳，包括多樣化餐點選擇的Buffet餐廳、精緻美饌的兩間主餐廳；提供雞翅、熱狗堡、酒水飲品的24小時餐廳等；旅客還可在船上選購星巴克；付費餐廳餐食一流，引進美國紐約知名的義大利餐廳ONDA；法式餐廳Le Bistro則提供正統法式風味。

挪威郵輪引進國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」；圖片／挪威郵輪提供

除了媲美五星級的美饌饗宴外，船上還備有國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」、健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，讓旅客大啖美食之餘，也可運動紓壓。

「MSC地中海榮耀號」是亞洲目前最大、最新郵輪；圖片／欣傳媒

MSC地中海榮耀號亞洲目前最大、最新郵輪

2019年下水、18萬噸的「MSC地中海榮耀號」是亞洲目前最大、最新郵輪，也是基隆港有史以來最大噸位郵輪，預計2024年推出業界首創「基隆－那霸」雙母港航線，由東南、雄獅、信安、巨大、喜鴻、行家旅行社包船，已上架銷售。

擁有12 家餐廳和 20 家酒吧可供選擇，滿足各種口味。中庭的「施華洛世奇水晶旋梯」、郵輪界最長的80米LED天幕所覆蓋的「海上香榭大道」、擁有4大泳池加上多條刺激滑水道的「亞利桑那水上樂園」，是亮點設施，同時與Lego和 Chicco合作兒童與青少年俱樂部，在嬰兒俱樂部，1 至 3 歲的兒童可以享受與 Chicco 合作設計的活動和遊戲，青少年專用區則有電影院、遊戲室和迪斯科舞廳。

歌詩達郵輪主打家庭旅客，推出第三人、第四人優惠政策；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達郵輪「莎倫娜號」

歌詩達郵輪台灣民眾不陌生，今年首次來台的「莎倫娜號」，達114,500噸，2022年全新整修，有「眾神之船—海上的古羅馬」美譽，船的設計靈感來自於浪漫神秘的古羅馬希臘神話，融合在莎倫娜號的細節，無論是大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳、甲板，都帶有濃烈的義國藝術風情，給予獨特的義式海上郵輪體驗。

歌詩達郵輪主打家庭旅客，推出第三人、第四人優惠政策，同時「莎倫娜號」的家庭房比例高達53%，便於全家出遊，也適合年輕人、銀髮族，擁有4D劇院、刺激滑水道等設施，且不用到歐洲就能感受義大利文化氣息。

今年夏天歌詩達郵輪莎倫娜號從基隆出發航程，包括【沖繩/石垣】4/5日、【沖繩/宮古】自由行4/5日、【沖繩/宮古/石垣】5日、【佐世保/釜山】6日、【佐世保/鹿兒島】自由行6日，售價17,900元起，最低每人4,900起（第三、第四人）。

名勝世界郵輪還保留探索夢號的皇宮套房；圖片／欣傳媒

名勝世界郵輪源自探索夢號高雄出發前往香港、澎湖度假趣

想念探索夢號郵輪嗎？名勝世界郵輪其實就是改裝自探索夢號，探索夢號的精緻與創意，都原汁原味被保存下來，所以想要住宿皇宮套房，都還是可以獲得尊榮享受！

名勝世界郵輪今年4月起至10月，以高雄、香港進行雙母港營運，並停靠澎湖，不管是想到香港、或拜訪澎湖，可同時滿足。航程有同時到訪澎湖與香港的4天3夜假期，也有全程住宿郵輪上的5天4夜香港假期，還有2天住宿郵輪、2天住宿香港的5天2夜自由行假期。名勝世界郵輪淡季6,900元起，目前暑假至10月為中季、旺季價格，8,900元起。

2023～2024台灣出發郵輪一覽

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