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荷航777機隊推出全新環宇商務艙座椅 滑門提供私密性、輕量實現永續目標

欣傳媒／ 欣傳媒
荷航全部波音777-300和-200機隊都將配備全新環宇商務艙座椅；圖片／荷蘭皇家航空提供
荷航全部波音777-300和-200機隊都將配備全新環宇商務艙座椅；圖片／荷蘭皇家航空提供

近日荷蘭皇家航空（以下簡稱荷航）宣佈推出全新環宇商務艙座椅，艙內更為寬敞的座椅，配備滑動門，確保更大的舒適性和私密性。得益於多種創新，座椅及其配件比市場上的其他商務艙座椅輕約10～15%，從而有助於實現荷航的永續性（Sustainability）目標。荷航全部波音777-300和-200機隊都將配備全新環宇商務艙座椅。

荷航客戶體驗部執行副總裁Boet Kreiken表示，在進行廣泛的消費者和市場調研後，荷航升級了環宇商務艙座椅，確保客戶在飛行過程中享有更多的私密性和舒適度。全新座椅擁有更為優異的設計、技術和可持續功能。荷航通過環宇商務艙全新座椅、尊享經濟艙、特選經濟艙和經濟艙，滿足乘客的一系列願望，很高興可以為全球客戶提供上述新產品以及相關服務。

荷航全新環宇商務艙座椅，配有滑動門，帶來寬敞空間與舒適度；圖片／荷蘭皇家航空提供

荷航全新環宇商務艙（WBC）座椅是基於全面的客戶調研而設計。全新座椅為乘客帶來更寬敞的空間與舒適度。

■ 所有環宇商務艙乘客可直通走道。每個座椅都配有一個輕量的滑動門，開關方便。當乘客工作、放鬆或入睡時，可關閉滑動門，以確保更大程度的私密性。

■ 提供更多個性化的調整選擇以及用戶友好的功能，包括一個可調整的低背部支撐以及具有背部輕柔按摩功能的放鬆裝置。

■ 座椅配有多個充電插槽，位置明顯，簡便易用，同時還為乘客提供無線充電選擇。

■ 乘客可以把他們的隨身物品放在一個可以上鎖的儲物櫃內，裡面還配有一個內置的鏡子。座椅還設有帶凹槽的水瓶架。即便遇到顛簸，乘客也可以安全地把水瓶放在上面。

■ 包括餐食理念以及SkyPriority在內的其他環宇商務艙服務則保持不變。餐食部分享用由荷蘭頂級廚師烹製並採用新鮮食材製做的美味餐點。

荷航全新環宇商務艙，享用由荷蘭頂級廚師烹製並採用新鮮食材製做的美味餐點；圖片／荷蘭皇家航空提供

在全新的環宇商務艙內，荷航選擇以1-2-1的佈局安裝Jamco集團精選Venture座椅，所有商務艙乘客都能直通走道。在此之前，荷航波音787機隊的環宇商務艙已經安裝了Jamco Venture座椅。經過廣泛的客戶調研，荷航與製造商合作進一步改良了座椅。與荷航合作構思的Jamco整體設計，特別是獨具私密性的客艙佈局，相較之前的設置更為輕盈，且依然保持品質。更輕的座椅有助於實現荷航的可持續性目標。

荷航全部波音777-300和-200機隊都將配備全新環宇商務艙座椅，該機隊還將裝配全新的尊享經濟艙，全部改裝工作預計在明年完成。

100多年來，荷蘭皇家航空一直是航空業的先驅。荷蘭皇家航空是法航 - 荷航集團的一部分。荷航同時也是天合聯盟成員，天合聯盟共擁有19家航空公司成員。自2004年合併以來，荷航已成為法航-荷航集團的一部分。這次合併使法航-荷航成為歐洲領先的航空集團，旗下兩個實力強大的品牌在兩個主要樞紐運營：阿姆斯特丹史基浦機場巴黎戴高樂機場。集團主要業務集中在客運和貨運以及機務維修領域。

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212670

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