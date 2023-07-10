書香仙境之旅！ 環遊歐美學府尋找世界遺產、人文寶藏

每天上學心情都很棒 / 來源： Universidad de Salamanca 圖文/Pei

國家級遺產、人文風情和高CP餐廳都在學區裡！「學院之旅」兼具深度與氣質。

世界最古老大學：西歐與南歐

舒適、活潑又有深度的旅行哪裡找？大學城其實很容易親近！

這篇跳過夏令營必訪的經典學府哈佛、劍橋，走進歐美人心中的學術聖殿和小眾學院，濃厚的歷史文化就像精彩的古本故事書，將讓你深深著迷。許多學校也開放導覽參觀，讓大家有機會親自沉浸書香、鑑賞國家級寶藏！

歐洲古老大學的肅穆與溫柔 / 來源： Universidad de Salamanca 許多古老大學如Salamanca都好像電影場景 / 來源： wikimedia 與亞洲許多學校都有姊妹好關係的西班牙薩拉曼卡大學Universidad de Salamanca，12世紀由國王特許成立，是現今最古老的大學之一。學校建築融合了羅馬、哥德、巴洛克、北非摩爾和文藝復興等多樣風格，不僅是建築瑰寶，還讓整座城市在 1988 年入列聯合國教科文組織世界遺產！

波隆納非常適合優閒旅行 / 來源： Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 義大利「粉紅之城」波隆納大學的成立可說比任何學府都早，1088年就開始傳道授業，被尊稱做西方世界最古老的大學” Alma Mater Studiorum”, 將近9萬名學生們抬頭就能欣賞到中世紀和文藝復興風格的壯觀建築，上課不知道能不能專心……

校園導覽帶大家走進華麗的圖書館和五個校區講解歷史與學術成就，如果暫時沒機會去，可以上官網參加虛擬導覽，神遊義大利最美校園。

別忘了大學紀念品店的經典名產哦 / 來源： Universität Heidelberg 德國最浪漫的大學城中，海德堡大學一定是最吸引人那一道風景。教皇烏爾班六世在 1386 年創立這間德國德國最古老的大學，1886年興建的舊禮堂、代表民主與社會進步的前學生監獄等經典場所都充滿時代故事，大家都別錯過喔。

魯汶是小眾但人見人愛的城市 / 來源： wikimedia 比利時著名的大學城則在魯汶，天主教魯汶大學是歐洲最古老的大學之一，裡面的城堡、圖書館和大禮堂也是參觀重點，為什麼這座城市被譽為歐洲最迷人的小城？來一趟你一定能明白！

世界遺產、歐風校園：美國

對國人來說最熱門的大學巡禮目的地──美國許多熱門學府或小眾學院，都很有料。

歡迎從圓形大廳走進美國歷史 / 來源： wikimedia 例如維吉尼亞大學，擁有豐富的歷史，由美國第三任總統、《美國獨立宣言》湯瑪斯·傑弗遜創立，是最早的常春藤成員，還是美國唯一被聯合國教科文組織列為世界遺產的大學，非常夠份量。校園中仿照羅馬萬神殿建造的19 世紀建築──圓形大廳 (Rotunda)讓人一見難忘，有超過10座圖書館讓大家徜徉書海，流連忘返。

George Peabody圖書館就像夢境 / 來源： wikimedia 著名學府──約翰·霍普金斯大學，已經有將近150年歷史，是美國第一所研究型大學，從美國國內外獲得科學、國防、航太、公衛和新聞獎項讓校園散發沉穩但驕傲的氣息，熱門參觀重點還有1878年建成的皮博迪圖書館George Peabody，偉大建築成就一定會讓你驚豔！

今天就活在電影裡吧 / 來源： Berry College 美國最大的校園儘管不那麼知名，但面積達到109平方公里的貝瑞學院Berry College坐落在浪漫莊園裡，校內有將近50座建築、教室附近就是森林，綿延高山，遼闊的草原和寧靜的湖泊，春夏秋冬都非常上鏡，當然也成為幾部電影的場景；校內還有博物館等你參觀！

城堡、羅馬式建築：英國

英語世界的學術翹楚英國，在創建人文歷史和學術的路上一直深受世人景仰，許多校園都像哈利波特場景，夢幻又浪漫！

愛丁堡大學Old College一樣散發古典迷人氣息 / 來源： wikipedia 例如英國最古老的大學之一，愛丁堡大學，幾百年的歷史建築就是教室，近年還多了超前衛的大樓，跟著導覽從18世紀走向今天，收穫一定很豐富。

英國東北部的田園詩歌，可以用來形容杜倫大學。這裡有位於山頂的大教堂和 11 世紀的城堡，具有羅馬建築風的學校 1832成立，是英國最古老的大學之一，走上山頂在城堡邊望向小河柔波，就算只待幾個小時也會成為美好回憶。

如果你的行程只安排倫敦，那麼產出多個諾貝爾獎、奧斯卡和葛萊美獎得主的國王學院將是「學院迷」的必訪目的地。

國王學院禮拜堂是熱門參觀重點 / 來源： wikipedia 1829 年英王喬治四世創建以來，身為英國第三老大學與倫敦大學創校學府，國王學院不僅以學術吸引人，多個校區擁有歷史悠久的禮拜堂、薩默塞特府東翼、「羅馬浴場」、全英最大的醫學博物館和全國最早招收女性學生的學院中收藏的王室珍品和精美藝術畫作……都非常值得專程參觀！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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