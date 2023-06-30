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LV攜手米其林三星名廚 打造全球首間機場貴賓室餐廳

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全新開幕的 Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 餐廳。　圖：Louis Vuitton／提供
全新開幕的 Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 餐廳。　圖：Louis Vuitton／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】路易威登與米其林三星法國名廚雅尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）合作推出嶄新的餐飲概念，在連續2年被 Skytrax 評選為全球第一的卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）開設全新的「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」，以奢華品味滿足世界各地旅人的美食體驗。

▲Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 餐廳內的家飾，皆來自名家設計。　圖：Louis Vuitton／提供
▲Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 餐廳內的家飾，皆來自名家設計。　圖：Louis Vuitton／提供

坐落於機場免稅商店區的路易威登專賣店2樓，屬於貴賓室休憩性質的餐廳，讓旅客在出境前用餐與放鬆，全年無休，旅客可從機場拓寬的 Al Mourjan 商務艙貴賓室「花園區（The Garden）」進出，奢華挑高的天花板飾有瑞士設計三人組 Atelier Oï 創作的以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的 Quetzal 雕塑作品。

▲天花板懸吊瑞士設計三人組 Atelier Oï 創作的雕塑，以南美魁札爾鳥羽翼為創作靈感。　圖：Louis Vuitton／提供
▲天花板懸吊瑞士設計三人組 Atelier Oï 創作的雕塑，以南美魁札爾鳥羽翼為創作靈感。　圖：Louis Vuitton／提供

座位區家飾均採用路易威登品牌下的設計師作品，包括英迪雅馬德威（India Mahdavi）設計的矮桌、寶拉蘭堤（Paola Lenti）設計的高桌，以及馬丁艾斯勒（Martin Eisler）設計的休閒扶手椅。而餐廳所選用的 Objets Nomades 生活藝術傢俱，包括 Raw Edges 設計公司設計的 Cosmic Table 圓桌，以及設計師二人組艾德華巴伯（Edward Barber）與傑奧斯格比（Jay Osgerby）設計的 Bell Lamp 燈飾。Studio Louis Vuitton 設計的鮮艷玻璃杯，則能凸顯路易威登品牌的傢飾宇宙美學。

▲Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 的餐點設計顧及各種飲食需求，以滿足來自世界各地的遊客。　圖：Louis Vuitton／提供
▲Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno 的餐點設計顧及各種飲食需求，以滿足來自世界各地的遊客。　圖：Louis Vuitton／提供

世界知名大廚亞蘭諾，擁有位於巴黎 Pavillon Ledoyen 的「Alléno Paris」餐廳，以及位於 Cheval Blanc Courchevel 飯店的「Le 1947」餐廳，且兩者皆榮獲米其林三星評等。他為貴賓室設計出可結合當地食材、熱門法式料理和國際風味的豐富當代餐點選擇，同時顧及各種味蕾和飲食習慣的需求，以供給來自世界各地的遊客。從早餐到早午餐，巴黎風維也納麵包與當地烘焙品項均搭配熱騰騰的三明治與各式蛋料理、燻魚拼盤、魚子醬和令人垂涎的酥皮點心。餐點全天供應，旅客可選用輕食或開胃菜，或是可代表亞蘭諾特色料理風格的主餐，例如龍蝦薄片刺身佐天竺葵醬汁、油封羊肩佐柚子醬，以及拌有果乾和各種香料的香料飯。菜單方面可單點，亦可選擇多道料理的套餐形式。

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