國寶級收藏、酷兒和科技展超好玩！全球矚目「世界之最」博物館新開張

圖文/Pei

日本、英美、中東、北非有多項首創的博物館面世，珍貴有趣展品即將打開大家的新視野！

2022到2023年，世界各地都有許多新景點等著迎接大家，濃縮文化歷史精華的博物館又有什麼看頭？無論你對什麼有興趣，這些新館都讓人非常興奮。

中東新博物館 連接古代與未來

現在就大膽想像未來吧 / 來源： wikipedia 「未來之旅」從這裡開始。杜拜未來博物館Museum of the Future已經在去年開放，從裡到外都是世界級藝術家、設計師、電影人打造的創意，處處展現最新科技和創新想法。

走進未來扮演什麼腳色 / 來源： museum of the future 大自然會變成什麼樣子呢 / 來源： museumofthefuture 你將在這裡暢快想像人類未來的種種可能──你可以在這裡飛向2071年，看看月球和再生能源的探索進程、人類生活將是什麼狀態、到電影場景般的沉浸式劇院感受令人興奮的未來世界；Tomorrow Today展示最新的創新技術；Future Heroes則提供孩童發掘在未來的生活，大人小孩都會非常驚喜！

到埃及走進神奇世界 / 來源： aldboroughprimaryschool_Pixabay 「世界上最大的考古博物館」要降臨了，埃及吉薩大埃及博物館Grand Egyptian Museum聲勢非常浩大！這裡將在2023年底面世，展出超驚人的50,000件古代文物，超過5,600件圖坦卡門陵墓中從未公開過的寶物。

今天你屬於吉薩 / 來源： Cesar Salazar_pixabay 孩子們也將玩得非常盡興，因為考古博物館將打造一座兒童博物館，讓小朋友使用最新科技探索古埃及喔！

英國 世界文化與自然遺產、酷兒博物館

巴斯皇家半月樓絕不能錯過 / 來源： Eduardo Vieira＿Pixabay 想成為歷史文化行家，到英國一定會大豐收。去年中在世界遺產城市巴斯開放的世界遺產中心Bath’s World Heritage Centre位於羅馬浴場對面，展示古羅馬遺跡、城市與自然景觀外，還有互動學習功能，讓大家了解「浴場古城」巴斯和羅馬風情；參觀完後，一定要泡泡spa享受絕美城市的美好時光啊。

到英國考古非常盡興 / 來源： wikimedia_Natural_History_Museum,_London 想多看點文化展覽，曼徹斯特博物館Manchester Museum改造後重開，煥然一新的空間為大家準備了免費的埃及黃金木乃伊展覽外，南亞和中華文化展區也值得一看喔！

另外，約克郡自然歷史博物館Yorkshire Natural History Museum也在去年夏天開放，古生物、地質和植物等豐富展品都能在這裡好好認識，侏羅紀時期沿著海岸發現的化石之外，作為歐洲唯一一家擁有公共古生物學實驗室的博物館，約克郡將是大家最好的地球自然科學教室。

有時間待在倫敦的話，酷兒英國博物館Queer Britain Museum可說是全球第一家專屬 LGBTQ+的主題博物館，去年5月開放後，大家終於有機會走進這很酷的空間，有大眾教育區、工作室和故事分享區，目前的「英國首次酷兒遊行50周年紀念展」一定會帶來新想法和新視野喔。

美國 冰淇淋博物館體驗最佳

冰淇淋博物館Museum of Ice Cream去年夏天在芝加哥開幕了！

冰冰甜甜大家都愛 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM 主色調是新世代喜歡的豔麗粉，水池、感官體驗設備、通往地下酒吧的列車先開啟大家的興奮心情，館內詳細介紹冰淇淋的前世今生、未來發展，從成分、製造工法和原理、銷售歷史和小知識、各種口味差異和搭配技巧、充滿異國情調的全球冰品（熱狗口味或墨西哥玉米餅冰淇淋這些奇異創作，要不要試試看呢？）……你都有機會親自體驗和學習製造，輕鬆愉快成為冰淇淋小專家！

冰淇淋的百種吸引力 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM 不只芝加哥，高人氣的冰淇淋博物館在紐約、新加坡和上海也有分館！新加坡冰淇淋博物館 (Museum of Ice Cream Singapore) 就積極採集東南亞植物，以傳統甜點和椰奶創造出百變風味冰淇淋，例如米布丁椰奶冰，聽起來就很吸引人啊。

展望2024，日本京都的任天堂畫廊博物館Nintendo Gallery也即將在前工廠舊址開張，大家興奮嗎？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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