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國寶級收藏、酷兒和科技展超好玩！全球矚目「世界之最」博物館新開張

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：上Cesar Salazar_pixabay、左下Eduardo Vieira＿Pixabay、右下museum of the future
/ 來源：上Cesar Salazar_pixabay、左下Eduardo Vieira＿Pixabay、右下museum of the future

圖文/Pei

日本、英美、中東、北非有多項首創的博物館面世，珍貴有趣展品即將打開大家的新視野！

2022到2023年，世界各地都有許多新景點等著迎接大家，濃縮文化歷史精華的博物館又有什麼看頭？無論你對什麼有興趣，這些新館都讓人非常興奮。

中東新博物館　連接古代與未來

現在就大膽想像未來吧　 / 來源： wikipedia　
現在就大膽想像未來吧　 / 來源： wikipedia　
「未來之旅」從這裡開始。杜拜未來博物館Museum of the Future已經在去年開放，從裡到外都是世界級藝術家、設計師、電影人打造的創意，處處展現最新科技和創新想法。

走進未來扮演什麼腳色 / 來源： museum of the future 　
走進未來扮演什麼腳色 / 來源： museum of the future 　
大自然會變成什麼樣子呢　 / 來源： museumofthefuture
大自然會變成什麼樣子呢　 / 來源： museumofthefuture
你將在這裡暢快想像人類未來的種種可能──你可以在這裡飛向2071年，看看月球和再生能源的探索進程、人類生活將是什麼狀態、到電影場景般的沉浸式劇院感受令人興奮的未來世界；Tomorrow Today展示最新的創新技術；Future Heroes則提供孩童發掘在未來的生活，大人小孩都會非常驚喜！

到埃及走進神奇世界 / 來源： aldboroughprimaryschool_Pixabay
到埃及走進神奇世界 / 來源： aldboroughprimaryschool_Pixabay
「世界上最大的考古博物館」要降臨了，埃及吉薩大埃及博物館Grand Egyptian Museum聲勢非常浩大！這裡將在2023年底面世，展出超驚人的50,000件古代文物，超過5,600件圖坦卡門陵墓中從未公開過的寶物。

今天你屬於吉薩 / 來源： Cesar Salazar_pixabay　
今天你屬於吉薩 / 來源： Cesar Salazar_pixabay　
孩子們也將玩得非常盡興，因為考古博物館將打造一座兒童博物館，讓小朋友使用最新科技探索古埃及喔！

英國　世界文化與自然遺產、酷兒博物館

巴斯皇家半月樓絕不能錯過 / 來源： Eduardo Vieira＿Pixabay　
巴斯皇家半月樓絕不能錯過 / 來源： Eduardo Vieira＿Pixabay　
想成為歷史文化行家，到英國一定會大豐收。去年中在世界遺產城市巴斯開放的世界遺產中心Bath’s World Heritage Centre位於羅馬浴場對面，展示古羅馬遺跡、城市與自然景觀外，還有互動學習功能，讓大家了解「浴場古城」巴斯和羅馬風情；參觀完後，一定要泡泡spa享受絕美城市的美好時光啊。

到英國考古非常盡興 / 來源： wikimedia_Natural_History_Museum,_London
到英國考古非常盡興 / 來源： wikimedia_Natural_History_Museum,_London
想多看點文化展覽，曼徹斯特博物館Manchester Museum改造後重開，煥然一新的空間為大家準備了免費的埃及黃金木乃伊展覽外，南亞和中華文化展區也值得一看喔！

另外，約克郡自然歷史博物館Yorkshire Natural History Museum也在去年夏天開放，古生物、地質和植物等豐富展品都能在這裡好好認識，侏羅紀時期沿著海岸發現的化石之外，作為歐洲唯一一家擁有公共古生物學實驗室的博物館，約克郡將是大家最好的地球自然科學教室。　

有時間待在倫敦的話，酷兒英國博物館Queer Britain Museum可說是全球第一家專屬 LGBTQ+的主題博物館，去年5月開放後，大家終於有機會走進這很酷的空間，有大眾教育區、工作室和故事分享區，目前的「英國首次酷兒遊行50周年紀念展」一定會帶來新想法和新視野喔。　

美國　冰淇淋博物館體驗最佳

冰淇淋博物館Museum of Ice Cream去年夏天在芝加哥開幕了！

冰冰甜甜大家都愛 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM　
冰冰甜甜大家都愛 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM　
主色調是新世代喜歡的豔麗粉，水池、感官體驗設備、通往地下酒吧的列車先開啟大家的興奮心情，館內詳細介紹冰淇淋的前世今生、未來發展，從成分、製造工法和原理、銷售歷史和小知識、各種口味差異和搭配技巧、充滿異國情調的全球冰品（熱狗口味或墨西哥玉米餅冰淇淋這些奇異創作，要不要試試看呢？）……你都有機會親自體驗和學習製造，輕鬆愉快成為冰淇淋小專家！　　　　　　　　

冰淇淋的百種吸引力 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM　
冰淇淋的百種吸引力 / 來源： MUSEUM OF ICE CREAM　
不只芝加哥，高人氣的冰淇淋博物館在紐約、新加坡和上海也有分館！新加坡冰淇淋博物館 (Museum of Ice Cream Singapore) 就積極採集東南亞植物，以傳統甜點和椰奶創造出百變風味冰淇淋，例如米布丁椰奶冰，聽起來就很吸引人啊。

展望2024，日本京都的任天堂畫廊博物館Nintendo Gallery也即將在前工廠舊址開張，大家興奮嗎？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

和企鵝賽跑、坐潛水艇　美國人氣海生館比樂園更好玩！ 　

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博物館 冰淇淋 埃及

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如果去過杜拜及卡達，是否常看到一處處像是未來世界場景的建築物，難怪不少以未來科技與場景為主題的電影常以杜拜及卡達做為拍攝地。而現在，美國工程公司Bechtel正開始著手在沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（N

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