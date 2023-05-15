國寶級收藏、酷兒和科技展超好玩！全球矚目「世界之最」博物館新開張
圖文/Pei
日本、英美、中東、北非有多項首創的博物館面世，珍貴有趣展品即將打開大家的新視野！
2022到2023年，世界各地都有許多新景點等著迎接大家，濃縮文化歷史精華的博物館又有什麼看頭？無論你對什麼有興趣，這些新館都讓人非常興奮。
中東新博物館 連接古代與未來
「未來之旅」從這裡開始。杜拜未來博物館Museum of the Future已經在去年開放，從裡到外都是世界級藝術家、設計師、電影人打造的創意，處處展現最新科技和創新想法。
你將在這裡暢快想像人類未來的種種可能──你可以在這裡飛向2071年，看看月球和再生能源的探索進程、人類生活將是什麼狀態、到電影場景般的沉浸式劇院感受令人興奮的未來世界；Tomorrow Today展示最新的創新技術；Future Heroes則提供孩童發掘在未來的生活，大人小孩都會非常驚喜！
「世界上最大的考古博物館」要降臨了，埃及吉薩大埃及博物館Grand Egyptian Museum聲勢非常浩大！這裡將在2023年底面世，展出超驚人的50,000件古代文物，超過5,600件圖坦卡門陵墓中從未公開過的寶物。
孩子們也將玩得非常盡興，因為考古博物館將打造一座兒童博物館，讓小朋友使用最新科技探索古埃及喔！
英國 世界文化與自然遺產、酷兒博物館
想成為歷史文化行家，到英國一定會大豐收。去年中在世界遺產城市巴斯開放的世界遺產中心Bath’s World Heritage Centre位於羅馬浴場對面，展示古羅馬遺跡、城市與自然景觀外，還有互動學習功能，讓大家了解「浴場古城」巴斯和羅馬風情；參觀完後，一定要泡泡spa享受絕美城市的美好時光啊。
想多看點文化展覽，曼徹斯特博物館Manchester Museum改造後重開，煥然一新的空間為大家準備了免費的埃及黃金木乃伊展覽外，南亞和中華文化展區也值得一看喔！
另外，約克郡自然歷史博物館Yorkshire Natural History Museum也在去年夏天開放，古生物、地質和植物等豐富展品都能在這裡好好認識，侏羅紀時期沿著海岸發現的化石之外，作為歐洲唯一一家擁有公共古生物學實驗室的博物館，約克郡將是大家最好的地球自然科學教室。
有時間待在倫敦的話，酷兒英國博物館Queer Britain Museum可說是全球第一家專屬 LGBTQ+的主題博物館，去年5月開放後，大家終於有機會走進這很酷的空間，有大眾教育區、工作室和故事分享區，目前的「英國首次酷兒遊行50周年紀念展」一定會帶來新想法和新視野喔。
美國 冰淇淋博物館體驗最佳
冰淇淋博物館Museum of Ice Cream去年夏天在芝加哥開幕了！
主色調是新世代喜歡的豔麗粉，水池、感官體驗設備、通往地下酒吧的列車先開啟大家的興奮心情，館內詳細介紹冰淇淋的前世今生、未來發展，從成分、製造工法和原理、銷售歷史和小知識、各種口味差異和搭配技巧、充滿異國情調的全球冰品（熱狗口味或墨西哥玉米餅冰淇淋這些奇異創作，要不要試試看呢？）……你都有機會親自體驗和學習製造，輕鬆愉快成為冰淇淋小專家！
不只芝加哥，高人氣的冰淇淋博物館在紐約、新加坡和上海也有分館！新加坡冰淇淋博物館 (Museum of Ice Cream Singapore) 就積極採集東南亞植物，以傳統甜點和椰奶創造出百變風味冰淇淋，例如米布丁椰奶冰，聽起來就很吸引人啊。
展望2024，日本京都的任天堂畫廊博物館Nintendo Gallery也即將在前工廠舊址開張，大家興奮嗎？
無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！
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