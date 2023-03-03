台北直飛長灘島免3hr！夏季每週三班 搭乘「皇家航空」享受夏日海灘

菲律賓皇家航空提供自台北直飛長灘島卡提克蘭機場便捷服務。 圖：菲律賓皇家航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接疫後旅遊，來場海島假期吧！長灘島，世界上最好的海灘度假勝地和休閒勝地之一，島上有潔白沙灘、湛藍海岸線、原始海洋自然風光，以及豐富的水上活動和趣味冒險為島上特色。

▲位於菲律賓中部的長灘島，一直以浪漫、絕美海景成為旅人最愛。 圖：菲律賓皇家航空／提供

▲長灘島以世界最美沙灘之一美譽聞名全球。 圖：菲律賓皇家航空／提供

菲律賓皇家航空自台北直飛長灘島卡提克蘭機場，透過直飛航班提供前往長灘島的新選擇，夏季航班每週三班（周三、週五、周日），航程時間約2小時45分鐘即可抵達。過往航班皆降落在卡利博機場，遊客還需要再花費約兩個小時的陸地移動才能到達卡提克蘭港口，現在菲律賓皇家航空可以提供更便捷、快速的旅遊方式。夏天將至，不要錯過世界最美沙灘之一的長灘島，再次到訪充滿魅力的島嶼。

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