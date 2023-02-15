嚇「鼠」人！ 外送平台訂吐司 驚見袋中有「活老鼠」 噁心畫面曝光

過去兩年為了確保國民健康，不丹王國始終隱身喜馬拉雅山雲霧之中，自2022年9月23日起重新開放國際觀光，美不勝收的雪峰山谷亦再次閃耀。安縵喀拉（Amankora）作為不丹王國首家度假酒店，已屹立於此17年，猶如避世聖所的5處小屋散落自然盛景之間，以及不丹小徑、名為宗（Dzongs）的古老堡壘，皆是不少人首次探索不丹的方式之一。

2023-01-20 06:30