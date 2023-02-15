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嚇「鼠」人！ 外送平台訂吐司 驚見袋中有「活老鼠」 噁心畫面曝光
外送平台蓬勃發展時代，不少人習慣叫外送取代出門採買，不只能外送餐點也能運送生鮮雜貨。不過，近日一位國外網友，從外送平台下單一條吐司，沒想到送來時吐司袋中竟有一隻活生生的老鼠，讓他感到驚嚇！
綜合外媒報導，於1/23印度男子阿洛拉（Nitin Arora），透過當地知名外送平台blinkit訂購一條吐司，然而當食品送到阿洛拉的家後，發現吐司的包裝內除了一整條切片吐司外，竟還裝著一隻活生生的老鼠。
阿洛拉當場直接嚇傻，將這噁心的一幕拍下，並像Blinkit客訴，對方則表示對此非常抱歉，隨後卻並未給予具體的賠償。阿洛拉他在推特上表示「如果10分鐘的限時外送服務卻有這樣的負擔，我寧願多等幾小時」。
貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「天啊這也太噁心了」、「外送員在送貨的時候怎麼會沒發現」、「我也遇過類似的事件，我的麵包完全爛掉，上面全是黴菌」、「食安部門應該介入調查了」。
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