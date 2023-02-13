一生一次的探險！南極旅遊選購指南 超萌企鵝實境奇遇、接受極限挑戰

疫後大家久違出國旅遊，南極旅遊大爆發，許多旅行社推出南極頂級旅遊團，買氣熱絡，雄獅2019年迅速完銷的19日超級豪華團「經典南極半島團」重出江湖，疫後升級為「2024海精靈（Sea Spirit）三島壯遊Long Stay」遊程，創造史上最高價，也很快就成團，究竟南極旅遊有何魅力？為什麼疫後大家瘋南極？該如何選購南極旅遊團？

近來掀起一股南極旅遊熱潮，究竟南極旅遊有何魅力？；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

超萌企鵝就在腳邊環繞，母子企鵝餵食溫馨場面在眼前上演；在南極海上搭乘獨木舟，碩大的鯨魚就在旁邊躍出水面，壯觀震懾；繫上安全繩，衝進南極冰洋，感受瞬間的刺激冰涼快感；在杳無人煙的南極大陸，週遭是企鵝們的棲息地，挖洞紮營過夜。這些都是在南極可以體驗的獨一無二的行程項目，彷彿親身錄製《Discovery》，在世界的盡頭，讚嘆造物與大地的神祕美麗。

南極旅遊具有「探險」的性質；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「去南極是去探險，不是一般的旅遊！」從南極考察回來的雄獅旅遊主題旅遊部副總經理鄭克偉表示。「探險」的性質，才是南極終極的魅力所在，在未開發的原生處女地，感受人類的極限挑戰，也深度認識環境生態的議題。

海精靈（Sea Spirit）所有房間皆為套房艙，配有面海窗戶及客廳，在陽台上就可欣賞南極冰洋壯闊美景；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

為何南極旅遊產品在疫後大爆發？鄭克偉表示，這幾年一些船公司新推出針對極地的探險船，讓南極旅遊產品的選擇性變得多元，包括奇寶遊輪（Seabourn）、龐洛郵輪（Ponant）、星凝郵輪（Scenic）等。

海精靈提供南極冰洋跳水的免費體驗行程；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「再不去就來不及了。」氣候異常，地球生態迅速崩壞，是眾所皆知的事實，疫後更推升大家生怕再也沒有機會一圓人生夢想的心理，鄭克偉分析。

南極半島有機會觀賞阿德利企鵝、紳士企鵝、海豹、鯨魚等生態；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

目前南極旅遊主要行程為南極半島（南雪特蘭群島和南極半島）：有機會觀賞阿德利企鵝、紳士企鵝、海豹、鯨魚等生態，行程約十多天；南極三島（福克蘭群島、南喬治亞島和南極半島），台灣坊間旅行社包裝團費約70～90萬台幣：除了南極半島，增訪福克蘭群島、南喬治亞島，可欣賞壯麗的冰河與豐富生態，南喬治亞島是全世界最大的國王企鵝棲息地，因此看國王企鵝是三島行程的焦點之一，動輒3個星期以上，團費約110～130萬台幣，其他的穿越極圈、南極包機飛行的行程更稀少。

在南極海上搭乘獨木舟，碩大的鯨魚就在旁邊躍出水面；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

南極旅遊行程新鮮殊異的體驗，或許勾起許多人的興趣，但是是否真的能登島？看得到動物呢？其實難度頗高，興致勃勃花大錢到南極，卻完全無法登島，什麼都沒看到的旅客也大有人在。

南極旅遊是否可以登島，取決於當下氣候、船長與探險隊員的經驗與判斷；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「南極旅遊是否可以登島、看到動物的豐富性，都取決於當下氣候、船長與探險隊員的經驗與判斷。」登島要根據當時的天象與海浪決定，而前一天船要航行到哪裡，都要靠船長的經驗判斷，登島後的行經路線，則由探險隊員探勘後決定，因此南極的登岸點行程，都不會事先公佈，鄭克偉說明。

為了生態保護訂立南極公約，規定進入南極一年4萬人以內的總量管制，一個登陸點同時只能有100個人，禁止超過500人以上的船隻停靠。

目前南極旅遊的船隻，分為較小的專業探險船（載客100人以下），可同時登島；中型郵輪（載客2、300人），需分批登陸；大型郵輪（載客500人以上），不能登陸。因此小型船隻的優勢就是在陸地上的停留時間較長。

消費者該如何選購南極旅遊行程？鄭克偉建議，第一首重安全，南極是完全未開發的大陸，並無碼頭設施，需搭衝鋒艇上岸，專業與經驗相當重要；第二則端看個人的需求與目的，如果相當在意是否可以登陸南極，可以選擇專業船，擁有豐富經驗年資的探險隊員，提供更可靠專業的服務，提高登島機率，但也有些人並不那麼在意，更重視旅程的奢華享受，就可以選擇設施豐富、頂級服務的郵輪。

南極登島的行經路線，由探險隊員探勘後決定，探險隊員的專業與經驗相當重要；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

安全與專業的重要性，在鄭克偉的這次考察之旅親身體驗到。雖然行前已在船上有教育訓練，但由於初登島非常興奮，到處拍照，一不留心離開了探險隊員探勘規劃的安全路徑，殊不知島上茫茫白雪的危險性，底下都可能高達幾十公尺深，他腳一踩，竟半身陷下去起不來，還好探險隊員在不遠處，趕來拯救他。

「波賽冬探險隊」是專事極地探險旅遊的團隊，隊員個個都是專家；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「這次雄獅旅遊南極團採用『海精靈』專業探險船，即強調專業、經驗、服務。」鄭克偉表示，「海精靈」為搭載100人的小型探險船，已航行一、二十年，「波賽冬探險隊」（Poseidon Expedition Team）是專事極地探險旅遊的團隊，是行業的領導者，組成隊員個個都是專家，包含地質學家、生態學家、氣候學家、攝影家等，累積豐富經驗，「海精靈」也是最注重環境保育的郵輪選擇，欣賞動物以及登陸活動時，盡最大努力不打擾當地生態與留下任何垃圾痕跡。

在南極純淨的生態環境中，人和動物沒有隔閡；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「在南極這樣純淨的生態環境中，人和動物沒有隔閡，印象最為深刻。」鄭克偉表示，南極沒有欄杆、沒有距離，他親眼看到企鵝母子就在眼前，企鵝媽媽餵食寶寶，場面溫馨，雖然教育練訓練要大家離動物5公尺的距離，但規定是給人的，南極的動物不怕人，因為牠們沒有被捕殺的經驗，所以牠們會朝人走來，牠們就在他前面走來走去並看著他。

雄獅旅遊主題旅遊部副總經理鄭克偉與南極冰洋的千年海冰合影；圖片／雄獅旅遊／鄭克偉提供

「南極之旅是圓夢、創造特殊回憶的旅程，可以和後代子孫傳述故事，這樣的回憶與經驗是無價的。」鄭克偉在船上時也遇到一對印度夫妻，他們把南極之旅作為慶祝結婚十周年的紀念；多數來自亞洲旅客較為年長，而歐美旅客則打破年齡界限，不少年輕客層，他們更積極追求挑戰與體驗之旅。

雄獅旅遊「海精靈號」南極旅遊團帶團的達人領隊：Loca(左上)、大熊王智弘（右上）、Alla(左下)、Milly(右下)；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊「海精靈號」南極旅遊團的優勢，包括專業探險小船，無需分批登陸，登陸登船輕鬆快速，無需浪費時間等待；所有房間皆為套房艙，配有面海窗戶及客廳，在陽台上就可欣賞南極冰洋壯闊美景，航行中享有放鬆空間；船上提供各式豐富異國美食，例如帝王蟹、烤乳豬；船上提供免費衛星Wifi，可對外聯繫；船員與旅客服務比例1：1.2，體驗升等；在距離南極最近的阿根廷登船，阿根廷距離台灣最遠，特別安排順遊體驗，包括布宜諾艾利斯、烏茲懷亞等地，讓旅客不虛此行；專業探險隊員與領隊，探險隊員中有會華語的隊員，並有達人領隊全程跟團，包括具經驗與口碑的Loca、大熊（王智弘）、Alla、Milly，推出以來創造銷售佳績，確定成團，南極半島19日行程有5個出發日期：2023/11/07、11/16、12/5、12/14、12/23，其中12/14、12/23分別為聖誕、跨年假期；南極三島30日行程僅一個出發日期：2024/02/22。

南極旅遊行程資訊

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒