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以科技連接旅人 達美航空提供免費機上高速Wi-Fi

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達美航空預計2024年底前，在所有國際和區域性航班上均提供免費Wi-Fi服務，實現更個人化旅行願景。　圖：達美航空／提供
達美航空預計2024年底前，在所有國際和區域性航班上均提供免費Wi-Fi服務，實現更個人化旅行願景。　圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空宣布將自2023年2月1日起，於美國國內航班開始提供免費高速Wi-Fi，成為首家提供此項服務的美籍國際航空公司。達美團隊與衛星互聯網服務提供廠商Viasat的工程師團隊合作，進行一連串的嚴格測試及改善，以確保能提供旅客最佳的機上網路體驗，預計至2023年底，透過與T-Mobile合作，在700多架配備Viasat的飛機上都能提供這項服務。

▲2023年2月1日起，達美航空將於美國國內航班開始提供免費高速Wi-Fi服務。　圖：達美航空／提供
▲2023年2月1日起，達美航空將於美國國內航班開始提供免費高速Wi-Fi服務。　圖：達美航空／提供

達美航空同時宣佈，計畫於2024年底前在所有國際和區域性航班上均提供免費Wi-Fi服務，目標是實現更個人化旅行的願景。登機後，旅客使用其達美「飛凡哩程常客計劃」會員帳戶登錄，或直接加入「飛凡哩程常客計劃」，免費成為會員後即可連接免費的機上Wi-Fi。

日前在CES上，達美還宣佈了「飛凡哩程常客計劃」的新功能-Delta Sync Exclusives hub（達美同步尊享中心），這個全新的平台將於今年中旬推出，屆時會員們可以隨時享有日常喜愛的品牌推出的獨家內容和優惠活動，包括T-Mobile、美國運通、派拉蒙+、Resy、Atlas Obscura和紐約時報遊戲等，以及陸續推出的其他更多個人化體驗。

達美航空為台灣前往美國的旅客，提供便利及多樣化的航線選擇，透過天合聯盟夥伴大韓航空及中華航空由桃園出發經首爾/仁川轉機，或松山機場出發經東京/羽田轉機，搭乘達美航空及聯營航班前往亞特蘭大、底特律、西雅圖、明尼阿波利斯、洛杉磯、紐約、華盛頓、波士頓、舊金山、拉斯維加斯、芝加哥、達拉斯及夏威夷，輕鬆延伸至美國超過290個航點。

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