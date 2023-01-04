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戀人不敗約會聖地！海外5大最新絕美高空觀景台 置身浪漫氛圍

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左上：曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台；右上：紐約哈德遜廣場The Edge觀景台；下：澀谷天空觀景台；圖片／Klook提供
左上：曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台；右上：紐約哈德遜廣場The Edge觀景台；下：澀谷天空觀景台；圖片／Klook提供

過去兩年疫情間，各國許多新景點與設施相繼開幕，其中一覽高空美景的「觀景台」更是備受矚目；除了大拍美照之外，更可從高空透明玻璃間感受浪漫的城市氛圍，或是挑戰自己的膽量與極限、享受居高臨下的震撼與快感。而觀景台也很適合一起旅遊的情侶造訪，特殊的氛圍讓戀情加溫、求婚都更加順利！

Klook盤點海外5個近年最新開幕的觀景台，從鄰近的日本泰國、美國一路到此生必去的杜拜，都能趁出國期間一覽無遺，盡收眼底。

空中版「中央公園」

「紐約范德堡一號大樓SUMMIT」以空中版「中央公園」為概念，讓旅客盡情感受俯瞰紐約天際線的震撼；圖片／Klook提供
「紐約范德堡一號大樓SUMMIT」以空中版「中央公園」為概念，讓旅客盡情感受俯瞰紐約天際線的震撼；圖片／Klook提供

紐約著名地標如中央公園和自由女神像都在你的腳下；圖片／Klook提供
紐約著名地標如中央公園和自由女神像都在你的腳下；圖片／Klook提供

於2020年開幕的「紐約哈德遜廣場The Edge觀景台」，標榜西半球最高的戶外觀景台，可360度一覽壯闊市景，從延伸出去的玻璃地板向下眺望高達100層高樓，體驗彷彿整個人飄在半空中的刺激感，連紐約著名地標如中央公園和自由女神像都在你腳下！

「The View At The Palm觀景台」可從眼中完美捕捉有「世界第八大奇蹟」之稱的棕櫚島；圖片／Klook提供
「The View At The Palm觀景台」可從眼中完美捕捉有「世界第八大奇蹟」之稱的棕櫚島；圖片／Klook提供

杜拜擁有世界上最奢華的飯店、最高的摩天大樓和全球面積最大的人工島嶼等，為眾多世界之最得主，許多人都列入此生必朝聖清單！

去年4月杜拜最新開幕的「The View At The Palm觀景台」，僅需3分鐘即可登上52層的觀景台，不僅可將杜拜標誌性的碼頭與海岸線景觀盡收眼底，更可從眼中完美捕捉有「世界第八大奇蹟」之稱的棕櫚島，一覽島上嘆為觀止的繁華景色！

東京最熱門網美景點

旅客可於澀谷天空360度眺望最強的東京日夜景；圖片／Klook提供
旅客可於澀谷天空360度眺望最強的東京日夜景；圖片／Klook提供

時下東京最熱門的網美景點，非「澀谷天空觀景台」莫屬！澀谷天空於2019年11月開幕，旅客可於澀谷上空229米處，360度眺望最強的東京日夜景，知名地標如晴空塔、東京鐵塔皆可一覽無遺。

「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」，可零死角在高空感受繁華都會魅力；圖片／Klook提供
「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」，可零死角在高空感受繁華都會魅力；圖片／Klook提供

泰國不僅機票相對便宜、物價也較低，是不少旅客解禁後最想重返的目的地之一。位居曼谷市中心摩天大樓的「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」於2018年11月開幕，坐擁360度極致全景，可搭乘泰國最快速電梯直達74樓室內觀景台，零死角在高空感受繁華都會魅力。

而往上至78樓更有居高臨下的玻璃天空步道，彷彿置身天堂一般，可盡情鳥瞰城市高樓美景，並在高空酒吧享用招牌飲品和雞尾酒；Klook平台上可選購5種飲食與玩樂方案，盡情感受曼谷的奢華與浪漫。

編輯／Sasa

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