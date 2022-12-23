2023年7大旅遊趨勢！復古風潮再現、「離群」式度假興起、善用各種省錢優惠

2023 年旅遊市場有什麼新面貌？疫情改變了全球人類的生活，旅遊勢必也受到影響，全球數位旅遊平台品牌Booking.com 運用其大數據，針對全球 32 個市場、超過 24,000 位旅客進行研究調查，提供2023年度的重要旅遊趨勢剖析。

2023 年的旅遊主軸圍繞著如何在復甦中發揮創意，重新定義旅遊的可能性。儘管目前全球局勢未盡穩定。調查顯示，近四分之三（70%） 的台灣旅人仍然認為值得前往旅行。

高達九成以上的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月。圖片／Booking.com提供

旅遊趨勢1｜遠離塵囂，但不能沒有網路

過去幾年來，受到自然災害、政治動盪、全球疫情的影響，人們對於「遠離塵囂」的渴望將在 2023 年達到前所未見的高峰。根據此次調查，接近半數（47%）的台灣旅客嚮往返璞歸真的旅遊體驗；45%的旅人正尋找「離群」式的假期以逃離現實。

雖然人們普遍認為「遠離塵囂」等於「放棄奢侈」 （44%），但57%的受訪者表示與此同時，住宿環境仍然必須放鬆舒適。且超過半數（66%）的台灣旅人秉持著一項絕不妥協的要求，認為旅遊地點必須有手機通訊和網路連線。

接近半數的台灣旅客嚮往返璞歸真的旅遊體驗，並尋找「離群」式的假期以逃離現實。圖片／Booking.com提供

調查顯示，隔絕世俗紛擾，僅在基本必需條件下體驗生活（47%）將成為 2023 年的旅遊趨勢。62%的台灣旅人希望透過旅行做為學習生存技能的機會，甚至為世界末日做準備（33%），像是學習如何獲取乾淨的水源（54%）、生火（37%）或是野外覓食（32%）。而這樣的需求預計帶動更貼近大自然的住宿大量湧現。

旅遊趨勢2｜懷舊風潮再起

全球局勢動盪加上強烈的避世渴望，高達九成以上（91%）的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月，其中從未經歷那個年代的千禧世代和 Z 世代旅人更甚。

有近四分之一（21%）的旅客追求得以喚起過往情感記憶的旅行體驗，例如走訪著名復古電影中出現的地標或景點，或選擇搭乘公車出遊，藉此體驗校外旅行的團體氛圍。

隨著千禧世代開始組織家庭，家族旅行（54%）或多代同遊的需求將在 2023 年有所成長，因此以懷舊為主題的新興住宿將成為熱門的選擇。同時，越來越多旅人喜歡在旅遊中同時體驗腎上腺素飆升的刺激，像是主題樂園（61%）或是密室逃脫等活動將蔚為風潮。

旅遊趨勢3｜善用各種省錢優惠、小撇步

全球旅客在 2023 年的旅行中會對旅遊預算更加精打細算。圖片／Booking.com提供

在全球經濟前景未卜的背景下，全球旅客在 2023 年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項，更加善用他們的旅遊預算。

有超過半數（60%）的台灣旅客將旅遊視為必要支出，然而七成（70 %）旅客表示在注重旅遊的同時，也更會對預算精打細算。像是善用各種優惠、小撇步、聰明的出遊時間點（68%）。超過半數的台灣旅客（51%）會為了省錢而考慮前往正值淡季的目的地、提早規劃旅行以獲得更優惠的價格（59%），或是搭配折扣與常客計劃，創造更高性價比的旅行（64%）。

此外，台灣過半（59%）的旅人認為選擇規劃一兩趟長假會比好幾次短途旅行來的更節省預算。另一方面，近四成（37%）受訪者計畫在度假時縱情消費，好彌補過去幾年錯過的旅行，而有 38% 的人甚至不惜揮霍，盡情享受每趟旅行。

旅遊趨勢4｜渴望接收文化衝擊、極限挑戰

有過半（63%）的台灣旅客希望在 2023 年感受徹底的文化衝擊，像是前往語言文化全然陌生的目的地旅行（44%）、發掘隱藏秘境（24%）。甚至有四分之三（76%）的旅客期待來趟挑戰極限、「跨出舒適圈」的旅行，三成（35%）旅人期待尋訪異國風味的美食，或是前往一場探索宇宙未知的奇幻旅行（38%）。

近三成（23%）的旅人想在 2023 年購買單程票，擁抱旅途中的無限可能性。

旅遊趨勢5｜冥想與正念度假風行

訴求安頓身心的冥想與正念度假於 2023 年將更加受到台灣旅客（45%）的歡迎，近四成（39%）的旅客希望透過參加靜修以獲得心靈平靜。也有超過四成（48%）的旅客渴望以旅行促進身心靈健康，或藉此幫助自己順利迎接人生里程碑的轉換。旅遊能將身心靈健康提升到全新層次，讓旅客從中獲得平靜與歡愉。

旅遊趨勢6｜商務旅遊更盛

在逐漸回歸實體辦公之際，Booking.com 預測 2023 年的商務度假旅遊將呈現增長趨勢。在此項調查中發現，略過半數（55%）的員工希望雇主將過去混合辦公模式所省下的經費用於籌辦公司旅遊。近半數（46%）的受訪者有意願參加員工旅遊，其中有 44% 希望雇主規劃實體工作旅行，讓同事們有更多機會培養團隊凝聚力。

同時，過半數（61%）的受訪者認為員工旅遊將有助提升工作上的生產力。在經歷「混合辦公」與「遠端辦公」後，多數（61%）的台灣旅人希望在 2023 年的旅行中，可以徹底地將工作拋諸腦後，盡情享受旅行的樂趣。

旅遊趨勢7｜VR、AR體驗意願增高

最跳脫世俗的旅行，一定非太空旅行莫屬，Booking.com 預測 2023 年將正式邁入「元宇宙」旅行新時代，超過三分之一（41%）的旅客想來一場為期多日的虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。近半數（49%）的台灣旅客表示明年在選擇旅行目的地時，將嘗試藉由虛擬實境（VR）作為靈感來源，其中 53%的受訪者認為透過虛擬的方式先行體驗，會更有意願前往先前不考慮的地點旅行。

元宇宙將不僅是提供試用體驗而已，更是開啟無限的探險大門，當旅遊目的地得以在元宇宙中重現，旅人將不再受到實體限制，尤其未來在觸覺回饋的技術提升下，期待能為旅人帶來更身歷其境的虛擬旅行體驗。儘管元宇宙將在未來一年提供全新的旅遊體驗方式，過半（57%）的旅客認為虛擬體驗並不會減少實際出遊的需求。

編輯／Sasa

欣傳媒