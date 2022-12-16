2022世足賽在卡達！ 百萬國際旅客蜂擁而至 究竟「卡達」有什麼好玩？

疫後的第一場2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup Qatar 2022），聚焦全球目光，史上第一次在中東國家舉辦、史上第一次在冬季舉辦，世界盃足球賽主辦國–卡達（Qatar），為舉辦世足賽豪擲2,200億美金準備，也標榜打造首次碳中和的世足賽，話題十足，卡達是全世界最富裕的國家之一，人均所得82,887美元，居亞洲之冠，但過去對世人來說稍嫌陌生的國度，眼下卻吸引百萬國際旅客蜂擁而至，雖然昂貴房價嚇退不少人，然而有卡達人民展現阿拉伯民族的款待好客天性，把自家客廳開放給專程來看賽的旅客，透過世足賽消弭國族界線、舉世同樂！

此次舉辦世足賽的場館之一–哈里發國際體育場與杜哈地標阿爾發塔 (Aspire Tower) 比鄰；圖片／卡達旅遊局提供

吸引旅客看球賽、順道觀光，是主辦國希望達成的效益之一，然而究竟卡達有什麼好玩？

卡達就位在台灣民眾比較熟悉的杜拜旁邊，以石油發跡致富，卡達除了這次包括從機場、地鐵、足球賽場館等，均為了世足全新打造之外，從過去以來，不少地標建築均邀請國際知名建築師、藝術家打造，舉凡由貝聿銘操刀的伊斯蘭藝術博物館、札哈‧哈蒂設計的Al Janoub足球賽場館等，所以亮點還真不少呢！

札哈‧哈蒂設計的Al Janoub足球賽場館；圖片／卡達旅遊局提供

到訪卡達首站必定是首都杜哈（Doha），杜哈是座融入傳統的當代大都會，傳統市集與高樓大廈林立景象並陳，有著經典建築、大型裝置藝術、匯集世界一流名廚的美食餐廳，除了城市、人文風貌可供探索之外，國土面積不大的卡達，亦有著像內海這樣大尺度的自然風光可以優游，以下介紹卡達值得探訪之站。

珍珠島被譽為「阿拉伯的里維耶拉」；圖片／卡達旅遊局提供

珍珠島（卡達之珠）The Pearl-Qatar

杜哈的珍珠島被譽為「阿拉伯的里維耶拉」，是一座人工島嶼，建造於昔日的採珠潛水場上，現在則是高級住宅、五星飯店、餐廳、精品店林立，有著停靠遊艇的地中海風情碼頭、沙灘，劃分為12區的獨立住宅區，每區都有特色，甚至把威尼斯著名景點里亞托橋（Rialto Bridge）都原樣複製，這裡眾多優雅的咖啡館和時尚的餐廳，為打卡熱點，從冰淇淋店到異國美食體驗，應有盡有；不僅歡迎外國客人來享受休閒設施，也開放購屋置產。

阿爾發塔設有五星級飯店與旋轉餐廳；圖片／卡達旅遊局提供

阿爾發塔（Aspire Tower或the Torch）

阿爾發塔高300公尺、51層樓，外觀如巨大火炬，曾是卡達最高建築物，為2006年亞洲運動會的聖火塔，目前塔內設有五星級飯店，也能在塔樓內的餐廳與咖啡廳用餐，其旋轉餐廳可欣賞 360 度杜哈全景，夜間亮起各式色彩主題的 LED 燈，成為城市亮點。

杜哈的瓦其夫市集彷彿傳統生活的櫥窗；圖片／卡達旅遊局提供

瓦吉夫市集（Souq Waqif）

想要看卡達傳統與民間的一面？那一定要到杜哈的瓦其夫市集（Souq Waqif）走一趟，蜿蜒的巷道彷彿傳統生活的櫥窗，包括獵鷹、駱駝、Hana藝術花紋體驗等，商店陳列從鞋履到古董再到手工藝品、香料等物品，當然包含阿拉伯人最愛的黃金、卡達過去盛極一時的珍珠產業，你也可以在這裡享受美食，例如街頭小吃傳統抓飯 Makhboos、甜點庫納法（kunafas），盡享阿拉伯咖啡、品味各色風味的阿拉伯水煙，黃昏之後這裡尤其熱鬧，咖啡館一直營業到淩晨。

卡塔拉文化村是杜哈的藝術、文化、美食重地；圖片／卡達旅遊局提供

如果想要一次盡覽卡達的藝術文化層面，卡塔拉文化村是最佳選擇，這裡坐落著清真寺、畫廊、藝術表演、美食街等場地，地標卡塔拉清真寺（Katara Mosque）由女性建築師澤伊內普‧法迪羅格魯（Zeynep Fadilloglu）設計，採用波斯和土耳其風格瓷磚和琺瑯裝飾，借鑒穆斯林世界多座著名清真寺，在清真寺旁邊則佇立鴿子塔，橢圓形的建築設有多個洞眼和棲木，便於鴿子停留。古典希臘風格的圓形劇場（Amphitheatre），可容納多達 5,000 名觀眾，一面可以欣賞壯美的海景，另一面可以欣賞文化村的風景。

卡達國家博物館的設計靈感源自“沙漠玫瑰”；圖片／卡達旅遊局提供

卡達國家博物館（National Museum of Qatar）

卡達國家博物館由普立茲建築獎得主、法國建築家讓·努維爾設計，靈感源自一種被稱為“沙漠玫瑰”的天然水晶。這座博物館採用環環相扣的圓盤設計，占地 430,500 平方英尺，它的旁邊是阿卜杜拉·本·賈西姆·阿勒薩尼舊宮與長達 25 年的政府所在地。

伊斯蘭藝術博物館由普立茲建築獎得主貝聿銘設計；圖片／卡達旅遊局提供

伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）

伊斯蘭藝術博物館位於杜哈市中心的海濱長廊——濱海大道旁的一座專門建造的島上，由普立茲建築獎得主貝聿銘設計，建築靈感源自 9 世紀埃及開羅伊本·圖倫清真寺內的洗禮用噴泉 (Sabil)，飾以傳統伊斯蘭圖案（穹頂、幾何圖案、拱門、水景），並與現代建築造型形成鮮明對比，造就這座卡達的地標建築。

內海是世界上罕見的內海深入沙漠腹地的地區；圖片／卡達旅遊局提供

內海 Inland Sea

在卡達想要體驗沙漠嗎？卡達可以給你與眾不同的體驗，內海（Inland Sea）或稱Khor Al Adaid，是世界上罕見的內海深入沙漠腹地的地區，地貌奇特，位於卡達的東南邊，是一處入選聯合國教科文組織的歷史遺址，沙丘和海床廣袤、風景優美，也是卡達最大的自然保護區，是眾多野生動物、海洋動物和植被的家園，旅客可以在這裡體驗貝都因遊牧風格營地露營旅行，保護區內常有海龜、火烈鳥、儒艮、阿拉伯大羚羊、駱駝等出沒。

杜哈哈馬德國際機場遍佈藝術品，最顯眼的《枱燈熊Lamp Bear》是瑞士藝術家作品；圖片／卡達航空提供

哈馬德國際機場 Doha Hamad International Airport

到訪卡達的第一站是杜哈哈馬德國際機場，榮獲 Skytrax 評為「2022 全球最佳機場」，連續第二年榮登榜首，機場佔地廣大，遍佈藝術品，最顯眼的《枱燈熊Lamp Bear》，是瑞士藝術家Urs Fischer的作品。設施服務包括 ATM、貨幣兌換、祈禱室、吸菸室、免費 WIFI 網路、兒童遊戲區、餐廳、零售商店、藝術展覽、spa 與健身中心等。

如同阿聯酋航空，卡達標榜全球一半人口，均在其5小時可抵達目的地，往返哈馬德國際機場以及遍布中東、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲、北美洲與南美洲的航點。只要轉機時間6小時以上，就可以參加免費的市區導覽，行程約3小時。

卡達航空獲 Skytrax 評為「全球最佳商務艙休息室餐飲服務」；圖片／卡達航空提供

卡達航空Al Mourjan商務艙貴賓室

卡達航空獲 Skytrax 評為「2022年度最佳航空公司」，成為史上首間航空公司七度奪此殊榮，並榮獲「全球最佳商務艙」、「全球最佳商務艙休息室餐飲服務」和「中東最佳航空公司」等三大獎，卡達航空在機場的休息室，奢華舒適度讓人驚艷，內部設有兩間餐廳、商務會議室、淋浴、休息區等，提供現做壽司等美食，目前卡達航空的全球航線亦增至150多個目的地。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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