蒼鹽海不在中國！這裡才是地球上最像蒼鹽海、被稱作世界上最美的地方
地球上最像蒼鹽海的地方！爆火陸劇《蒼蘭訣》雖已完結近四個月，但仍有不少劇迷2刷、3刷，沉浸在「訣症」之中。UDN小編也偶然發現有網友找到一處，與劇中「蒼鹽海」氛圍相似的地方，而這個地方還被美國國家地理雜誌評選為「世界上最美的地方」，現在跟著小編一起來看看這個最美之地究竟在哪裡吧！
這裡就是蒼鹽海吧！這個讓旅行者們心馳神往且被稱作「世界上最美的地方」就是土耳其「卡帕多奇亞」，此處特殊的地形源於火山群爆發後產生的大量熔岩，流經並填滿整個盆地，隨著時間歷經風雪及日曬，漸漸風化，也因地質成分及堆積年代不同，在數萬年後造就現在的獨特風光。
此外，「卡帕多奇亞」也因其特殊的喀斯特地貌，而有了「地球上最像月球的地方」的稱呼，奇特的岩洞、歷史遺跡令人神往，岩面上開鑿的上千個洞穴仍保有許多濕壁畫，不論是在歷史還是景觀上，都占有一席之地。而土耳其更以熱氣球聞名，若有時間與機會，不妨到此最美、最像月球，也最像蒼鹽海的地方遊歷一遭，沉浸式感受「蒼鹽海子民」的視野。
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