悶壞了！疫後旅遊趨勢大解密 來看一生必遊夢想清單

搭乘龐洛郵輪「指揮官夏古號」暢遊南北極。 圖：龐洛郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】這兩年您過得好嗎？疫情帶來的影響，各行各業都感受到影響，悶壞的心從出遊熱就看得出來。就在解封之際，台灣景點也出現爆炸性人潮，旅遊業者感受到消費者躍動的心，出國旅遊詢問電話不斷。晴天旅遊指出，針對國外旅遊熱門目的地，長程線、多天數、深度性、郵輪旅遊、極地旅遊成為旅遊版圖的新選擇，綜觀全球不同屬性與風潮的國家，疫後旅遊有「四個一」的趨勢分析。

▲針對海外旅遊動向與熱門景點，晴天旅遊提出四大趨勢觀察。 圖：晴天旅遊／提供

▲暢遊南美洲秘魯的馬丘比丘，一解印加文化。 圖：shutterstock／來源

趨勢一：一生必去景點將大受歡迎

「如今旅遊帶給人們急迫感，客戶覺得他們已經失去了兩年的時間。」線上旅遊公司Expedia針對12個國家12,000名旅行者進行調查，發現65％的受訪者計畫在下一次的旅遊花一筆「大的」。這場流行病改變旅行者的心態， 人們開始在想，如果發生另一次病毒大流行怎麼辦？如果再次被隔離怎麼辦？因此更珍惜當下。也會以「一生必去」作為出遊規劃。如南北極，秘魯馬丘比丘等。

▲克羅埃西亞鬼斧神工之景-十六湖國家公園。 圖：shutterstock／來源

趨勢二：一次玩到滿也更有深度性

國際旅遊在未來會成為相當「難能可貴」的機會，航空費用外站花費也提高。多數人更不希望走馬看花，到達地點，較長天數也規劃較深度行程，消費者更想要體驗是當地人文歷史、文化風情，美景美食。也體認慢行的重要性。如土耳其15天、克羅埃西亞15天， 蜜月團14天以上。

▲肯亞大草原與動物奇觀也是許多人一生夢想之地。 圖：shutterstock／來源

趨勢三：一世相伴緊密揪團網絡

「緊密的社交關係」是幸福的密碼。2023年將成為我們面對面重聚重要的一年。朋友結伴出遊和團體旅遊，與親友同行同樂的情況」，不論國內外都開始增加，英國旅遊網站Big Cottages就表示，20人以上的團體旅遊預訂量成長6倍。旅遊業也鎖定好朋友推出揪團優惠。

趨勢四：一個地球永續旅遊概念

台經院發布的「永續旅遊生活趨勢調研報告」中，有超過9成的台灣旅客，樂意支付更多金錢參與永續旅遊。其中包括，出遊地點是否能夠對當地社區有所助益， 甚至旅費回饋當地社區組織。減碳部分，也以出國次數少停留時間長，直航甚過轉機，讓自己的行程更環保。 晴天旅遊成立於2007年，用心設計每個行程精彩章節，走別人所不能走的路，體驗別人所不曾體驗的。

從2008年開始就推出南北極探險，2012年克羅埃西亞成為品牌行程；以約深度旅遊，讓它成為前往聖地的首選，五大洲的行程更總共有18座旅遊金質獎及3座玉山品牌獎的加持；2021年就在疫情延燒之際，晴天旅遊反向思考，囊括業界日本線專才，成立「晴日旅遊」，專營高端日本路線，推出就受好評，也讓集團發展更為完備。

▲龐洛郵輪「指揮官夏古號」身為豪華破冰郵輪，可深入抵達北極點。 圖：龐洛郵輪／提供

2023年推薦旅程中，郵輪部份以包船預定亞洲航線賞花，同時將足跡拉的更遠，諸如登上龐洛郵輪「指揮官夏古號」暢遊南北極，尤其「指揮官夏古號」導入科技與環保的概念，。是全球現階段唯一能抵達北極點的「綠色」豪華破冰郵輪，目前2023年完銷，2024龐洛郵輪北極旅遊已正式開賣，更符合了一生必去， 深度環保等多項趨勢。

▲浪漫絢爛的極光旅程，是許多人一生一次的旅遊清單。 圖：shutterstock／來源

其他Go Big！深度旅遊產品，還包含土耳其東部行程，將揭秘拜占庭，亞述帝國等神秘面紗，解開世界三大謎團；沙烏地阿拉伯，剛剛開放可領略伊斯蘭神祕風情，一次飽覽沙烏地三大之最；巴爾幹半島的克斯黑，神秘古文明以約等金質推薦路線，也有一批粉絲在等待；而一生必遊的史詩級行程，則推薦南北極五條路線以上的前進方式，以及南美洲祕魯全覽、東非五國動物獵奇；帶有神秘氣息的中亞絲路、伊朗，以及魔幻極光享受，也為2023、2024旅遊市場回溫鋪排出新期待。

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